মা হলেন ক্যাটরিনা ! ভিকির পোস্টে লুকিয়ে ছেলে হল না মেয়ে...

মা হলেন ক্যাটরিনা ! ভিকির পোস্টে লুকিয়ে ছেলে হল না মেয়ে...
এদিন খুশির খবর সোশাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেন স্বামী ভিকি কৌশল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 11:19 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 নভেম্বর: খুশির হাওয়া কৌশল ও কাইফ পরিবারে ৷ সব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ৷ সন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ৷
এদিন সকালে সোশাল মিডিয়ায় স্বামী তথা অভিনেতা ভিকি কৌশল জানান, তাঁরা আশীর্বাদ ধন্য ৷ তিনি পোস্ট করে জানান, ক্যাটরিনা ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ৷ এদিন মিষ্টি একটা কার্ড শেয়ার করেন অভিনেতা ভিকি ৷ যে কার্ডে লেখা, "আমাদের আনন্দের কারণ উপস্থিত ৷ আমাদের পুত্র সন্তানকে এই পৃথিবীতে স্বাগত জানাচ্ছি ৷ 7 নভেম্বর, 2025 ৷" পোস্টের নীচে লেখা ক্যাটরিনা ও ভিকির নাম ৷ খুশির এই খবরে ক্যাপশনে ভিকি দুটো শব্দ লিখেছেন মাত্র ৷ 'ব্লেসড' ও 'ওম' ৷
উচ্ছ্বসিত বিটাউনের তারকা থেকে অনুরাগীরাও ৷ কিছুদিন আগেই দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা জানিয়েছেন আল্লু অর্জুনের স্ত্রী উপাসনা ৷ তিনি সদ্য হওয়া মা ক্যাটরিনা ও বাবা ভিকিকে শুভেচ্ছা জানান ৷ লেখেন," অনেক অভিনন্দন ও ভালোবাসা ৷ তাঁর সঙ্গে জুনিয়রের জন্য রইল আশীর্বাদ ৷"
ভিকির পোস্টে ভালোবাসার ইমোজি শেয়ার করেন অর্জুন কাপুর ৷ ফ্যাশন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রা অভিনন্দন জানান সদ্য বাবা-মা হওয়া ভিকি-ক্যাটকে ৷ অন্যদিকে, মণীশ পলও অভিনন্দন জানান ৷ শুভেচ্ছা জানান, রাকুলপ্রীত, নীতিমোহন, প্রযোজক-পরিচালক গুণীত মোঙ্গা, নেহা ধুপিয়া-সহ আরও অনেকে ৷