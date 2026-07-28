অর্থের অভাবে পারেননি চিকিৎসা করাতে ! নিতে গিয়েছিলেন চরম পদক্ষেপও; একপ্রকার অবহেলায় প্রয়াত এই অভিনেত্রী

অর্থের অভাবে পারেননি চিকিৎসা করাতে ! নিতে গিয়েছিলেন চরম পদক্ষেপও; একপ্রকার অবহেলায় প্রয়াত এই অভিনেত্রী
চিরঞ্জীবী-জুনিয়র এনটিআর-আল্লু অর্জুনের মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করেন এই অভিনেত্রী। অথচ আর্থিক সংকটের কারণে একসময় হাসপাতাল থেকেও ফেরত পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসা পরিষেবা না দিয়েই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 1:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 জুলাই: দীর্ঘ সময় ধরে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে পার্শ্ব-অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করলেও চরম অর্থ সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন এই অভিনেত্রী ৷ চিরঞ্জীবী-জুনিয়র এনটিআর-আল্লু অর্জুনের মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন এই অভিনেত্রী। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস ৷ একসময়, অর্থের অভাবে নিজের অসুস্থতার চিকিৎসাও করতে পারেননি ৷ একপ্রকার অভাবে-অবহেলায় দিন কাটানো প্রবীণ তেলুগু অভিনেত্রী পাভালা শ্যামলা (Pavala Shyamala) প্রয়াত ৷
শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন 28 জুলাই ভোররাতে হৃদযন্ত্র বিকল (কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট) হয়ে যাওয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেত্রী। হায়দরাবাদের ওসমানিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন 75 বছর বয়সী এই অভিনেত্রী ।
প্রয়াত পাভালা শ্যামলা
শ্যামলার মৃত্যুর খবর এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন। বিবৃতি বলা হয়েছে, "তিনি বেশ কিছুদিন ধরে গুরুতর শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন ৷ হায়দরাবাদের ওসমানিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওসমানিয়া হাসপাতালের চিকিৎসকরা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন যে, মঙ্গলবার (28 জুলাই) রাত 1টা 52 মিনিটে হার্ট অ্যাটাকের পর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মরদেহ বর্তমানে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।" তাঁর শেষকৃত্য সংক্রান্ত তথ্য এখনও জানানো হয়নি।
ప్రముఖ సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత: ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచిన నటి— Sai Satish (@PROSaiSatish) July 28, 2026
హైదరాబాద్: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో ఎంతోమందిని నవ్వించిన ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల ఇక లేరు. గత కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె,… pic.twitter.com/diBrJ5yZsJ
পাভালা শ্যামলার স্বাস্থ্য ও আর্থিক সংকট
শ্যামলা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণী সিনেমা তথা তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতে পার্শ্ব-অভিনেত্রী হিসেবে কাজ করেছেন ৷ কিন্তু গত কয়েক বছর তাঁর জন্য অত্যন্ত কঠিন সময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভোগা মেয়ের দেখাশোনা করার পাশাপাশি সংসার চালানো-সব মিলিয়ে তিনি চরম অর্থ সংকটের মুখে পড়েছিলেন। অর্থের অভাবে মে মাসে একটা হাসপাতাল তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল ৷ পরে পুলিশ তাঁকে রাস্তায় অসহায় অবস্থায় খুঁজে পায়
প্রযোজক তথা ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান দিল রাজু এবং তাঁর দল সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁরা জানতে পারেন যে, অর্থের অভাবেই হাসপাতাল তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং ট্যাক্সিতে করে ফেরত পাঠিয়েছিল। ট্যাক্সিচালক গভীর রাতে তাঁকে রাস্তার একটা মোড়ে নামিয়ে দিয়ে চলে যান। স্থানীয়রা তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে পুলিশকে খবর দেন ৷ পুলিশ তাঁকে আরকে ফাউন্ডেশনে (RK Foundation) নিয়ে যায়। রাজু ও তাঁর দল চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
জানা গিয়েছে, অভিনেত্রী শ্যামলার এমন পরিস্থিতি প্রথমবার ছিল না ৷ এর আগেও 2025 সালের ডিসেম্বরে, তিনি ও তাঁর মেয়ে যে আবাসনে ছিলেন, সেখান থেকে তাঁদের চলে যেতে বলা হয়েছিল বলে জানা যায়। পুলিশ তাঁদের চরম কোনও পদক্ষেপ নেওয়া থেকে রক্ষা করে ৷ এরপর এক দাতব্য আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করে। 2021 সালে, রাজ নিদিমোরু ও কৃষ্ণা ডিকে (যাঁরা ‘রাজ অ্যান্ড ডিকে’ নামে পরিচিত) সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের কাছে প্রবীণ অভিনেত্রীর কঠিন পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তাঁকে সহায়তা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে সাই দুর্গা তেজ, চিরঞ্জীবী, পবন কল্যাণ ও আল্লু অর্জুনের মতো অভিনেতারাও তাঁকে সাহায্য করে এসেছেন ৷
RIP Pavala Shyamala garu. 💔— Badam Pikka 🫘 (@Penta_cheyakuu) July 28, 2026
A legend who gave us countless laughs ❤️
Thank you for the unforgettable memories. pic.twitter.com/2788OZ2a4M
দীর্ঘ সময় ধরে শ্যামলা 'গোলিমার', 'খড়গাম', 'অন্ধ্রওয়ালা' ও 'বর্ষম'-এর সিনেমায় কমেডি চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিতি পেয়েছিলেন ৷ চিরঞ্জীবী, প্রভাশ, জুনিয়র এনটিআর ও আল্লু অর্জুনের মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। 2019 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মাথু ভাদালাড়া' ছিল তাঁর অভিনীত শেষ উল্লেখযোগ্য সিনেমা। এমনকি তাঁর অভিনীত কিছু দৃশ্য পরবর্তীতে 'মিম' (meme) হিসেবেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।