বলিউডে নক্ষত্র পতন ! প্রয়াত 'চক দে ! ইন্ডিয়া' খ্যাত অভিনেতা রামাকান্ত দয়ামা

বলিউডে নক্ষত্র পতন ! প্রয়াত 'চক দে ! ইন্ডিয়া' খ্যাত অভিনেতা রামাকান্ত দয়ামা
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 4:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 মে: শাহরুখ খানের সঙ্গে অভিনয় করে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন অভিনেতা রামাকান্ত দয়ামা (Ramakant Daayama) ৷ 'চক দে! ইন্ডিয়া' খ্যাত এই অভিনেতা মঙ্গলবার পরলোক গমন করেছেন ৷ তাঁর প্রয়াণে বিনোদন জগত এবং তাঁর প্রিয়জনেরা গভীর শোকে আচ্ছন্ন। বেশ কয়েকজন অভিনেতা এবং বিনোদন জগতের সদস্য প্রয়াত অভিনেতার প্রতি আবেগঘন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
অভিনেত্রী শুভাঙ্গী লাটকার, যাঁর সঙ্গে রামাকান্ত দাইমার দারুণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তিনি সোশাল মিডিয়ায় একটি হৃদয়স্পর্শী পোস্টের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। একটি আবেগঘন বার্তার পাশাপাশি, তিনি একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেছেন, যেখানে প্রয়াত অভিনেতাকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আনন্দঘন সময় কাটাতে দেখা গিয়েছে। ভিডিয়ো ক্লিপটিতে রামাকান্ত দাইমাকে গান গাইতে, নাচতে, হাসতে এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে পূর্ণ আনন্দে উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে।
ভিডিয়োটি শেয়ার করে শুভাঙ্গী লিখেছেন, "আজ আমরা সত্যিই এক অসাধারণ সুন্দর আত্মার মানুষকে হারালাম... আর আমি আজ বাকরুদ্ধ। রামাকান্ত দয়ামা আমার কাছে কেবল একজন প্রিয় বন্ধু বা পারিবারিক বন্ধু-ই ছিলেন না, বরং এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, উষ্ণতায় পূর্ণ এবং অফুরন্ত শক্তির আধার। জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কীভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, তা তিনি সত্যিই জানতেন। তিনি ছিলেন একজন স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যশিল্পী, এক দরদী কণ্ঠের গায়ক, একজন অসাধারণ অভিনেতা এবং আমার কাছে-একজন প্রজ্ঞাবান পরামর্শদাতা, যাঁর প্রতিটি কথারই থাকত গভীর অর্থ ৷"
অভিনেত্রী রামাকান্ত দয়ামার অসুস্থতাকালীন তাঁর মানসিক শক্তি ও সাহসিকতার কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "শারীরিক গড়নে তাঁকে হয়তো বেশ ছোটখাটো দেখাত, কিন্তু আমার পরিচিত মানুষদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী এবং সাহসী একজন ৷" শুভাঙ্গী জানান যে, বহু বছর পর তাঁরা দুজন আবারও একসঙ্গে কাজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের সেই অপূর্ণ পরিকল্পনাগুলোর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, "আমাদের কতই না অপূর্ণ পরিকল্পনা ছিল! এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর, আমি সত্যিই আবারও তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে একটি চমৎকার হিন্দি নাটকে অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি যখন তাঁকে অনুরোধ করলাম, তিনি হেসে বললেন, ‘আমাকে আগে সুস্থ হয়ে উঠতে দাও।’ আমরা এমনকি মঞ্চে একসঙ্গে নির্বাচিত কিছু সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করারও পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই স্বপ্নটিও এখন অপূর্ণই রয়ে গেল... ৷"
‘সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন’ (CINTAA)-ও সোশাল মিডিয়ায় একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতির মাধ্যমে অভিনেতার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সংগঠনটি তাঁকে তাদের কার্যনির্বাহী কমিটির একজন শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন সদস্য হিসেবে স্মরণ করেছে এবং শিল্পী সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গভীর শোক ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে CINTAA শোক প্রকাশ করছে শ্রী রামাকান্ত দয়ামা; যিনি ছিলেন আমাদের কার্যনির্বাহী কমিটির একজন শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন সদস্য এবং আমাদের শিল্পী সমাজের এক অত্যন্ত প্রিয় ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিল্পী সমাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা এবং অবদান সর্বদা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। তিনি রেখে গেছেন সততা, আন্তরিকতা এবং সেবার এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, যা এই শিল্পের অগণিত মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছিল।"
রামাকান্ত দয়ামা ছিলেন অভিনেত্রী ও সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার যশশ্বিনী দয়ামার বাবা। দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনি বেশ কিছু সিনেমা, টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং মঞ্চের নাটকে অভিনয় করেছেন। ‘চক দে! ইন্ডিয়া’ ছাড়াও, তিনি ‘ধনক’, 'রামসেতু', 'ব্রাদার্স' -এর মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন ৷ পাশাপাশি দীর্ঘ সময় মঞ্চে দুর্দান্ত অভিনয় করে গিয়েছেন ৷