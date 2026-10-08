হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকর

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকর
Nana Patekar Passes Away: প্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকর ৷ তাঁর বয়স হয়েছিল 75 বছর ৷ চিকিৎসকদের অনুমান, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
Published : October 8, 2026 at 7:55 AM IST
মুম্বই, 8 অক্টোবর: প্রয়াত অভিনেতা নানা পাটেকর ৷ তাঁর বয়স হয়েছিল 75 বছর ৷ জানা গিয়েছে, গোয়ার ডোনা পাওলায় তাঁর বাড়িতে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসকরা প্রায় 45 মিনিট ধরে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর 5টা 20 মিনিটে নানা পাটেকরকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
নানা পাটেকর হলেন একজন সুপরিচিত বলিউড অভিনেতা, যিনি 1978 সালের গমন চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি হিন্দি এবং মরাঠি সিনেমার একজন নামকরা অভিনেতা। পরিন্দা, প্রহার, অঙ্গার, ক্রান্তিবীর, তিরঙ্গা, খামোশি এবং আব তক ছাপ্পানের মতো তার চলচ্চিত্র ভক্তদের মন জয় করেছে।
নানা পাটেকর নাটকের মঞ্চ থেকে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি মরাঠি নাটকে কাজ করতেন। এরপর 1978 সালে মুক্তি পাওয়া 'গমন' ছবির মাধ্যমে তিনি হিন্দি চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর তিনি মরাঠি ও হিন্দি উভয় ভাষাতেই কাজ করেছেন। 1988 সালে মুক্তি পাওয়া 'সালাম বোম্বে!' ছবির মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্র জগতে প্রকৃত স্বীকৃতি লাভ করেন। এই ছবিতে তাঁর ভূমিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
1989 সালের 'পরিন্দা' তাঁর কর্মজীবনে একটি বড় মোড় ছিল। এই ছবিতে আন্না চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর অনন্য সংলাপ বলার ভঙ্গি এবং চরিত্রে বলিষ্ঠ উপস্থিতির কারণে তিনি একজন ভিন্নধর্মী অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
তাঁর ছেলে মালহার পাটেকর জানিয়েছেন, গোয়ায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নানা পাটেকরের মৃত্যু হয়েছে। মরাঠি চলচ্চিত্র দুনিয়ার পাশাপাশি বলিউড-সহ গোটা বিনোদন জগত নানার এই অকাল প্রয়াণে স্তম্ভিত।