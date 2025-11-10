ETV Bharat / entertainment

90তম জন্মদিনের আগেই অবস্থা আশঙ্কাজনক, ভেন্টিলেশনে ধর্মেন্দ্র

মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলিউডের এই তারকাকে ৷

ধর্মেন্দ্রর অবস্থা আশঙ্কাজনক (চিত্র: আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 4:39 PM IST

1 Min Read
মুম্বই, 10 নভেম্বর: প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলিউডের 89 বছর বয়সি এই তারকাকে ৷ দিনকয়েক আগেই তাঁকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । তবে বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা আইএএনএস-এর সূত্র ৷

আইএএনএস-এর সূত্র জানিয়েছে, গত 31 অক্টোবর থেকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে রয়েছেন ধর্মেন্দ্র ৷ তাঁর অসুস্থতার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷ তবে সূত্রের দাবি, হাসপাতালে ভর্তির সময় বলা হয়েছিল যে, প্রবীণ এই তারকা রুটিন চেকআপের জন্য গিয়েছিলেন এবং অতিরিক্ত পরীক্ষার জন্য সেদিন থেকেই তিনি হাসপাতালে রয়েছেন ৷ বলিউডের এই সুপারস্টারের 90তম জন্মদিন আগামী 8 ডিসেম্বর । (আইএএনএস)

বিস্তারিত আসছে...

DHARMENDRA
DHARMENDRA HEALTH UPDATE
DHARMENDRA IN VENTILATOR SUPPORT
ধর্মেন্দ্র
DHARMENDRA CRITICAL

