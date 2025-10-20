ETV Bharat / entertainment

চলে গেলেন 'ব্রিটিশ আমলের জেলার' আসরানি, শোকস্তব্ধ বলিউড

আসরানির ম্যানেজার জানান, অভিনেতার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় চার দিন আগে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

প্রয়াত আসরানি (ছবি: এএনআই)
PTI

October 20, 2025

মুম্বই, 20 অক্টোবর: দীপাবলীর আনন্দ ম্লান করে চলে গেলেন বর্ষিয়ান কৌতুকাভিনেতা আসরানি। দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার না ফেরার দেশে চলে গেলেন 'আংরেজোকা জামানেকা জেলার'৷ বয়স হয়েছিল 84 বছর। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বলিউড।

বলিউডের সেরা সহ-অভিনেতা আসরানি তাঁর চমৎকার কৌতুকের জন্যও পরিচিত ছিলেন। পাঁচ দশকেরও বেশি দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি প্রায় 350টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'শোলে' ছবিতে জেলারের ভূমিকায় অভিনয় করার পর তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। অভিনয় ছাড়াও তিনি তাঁর ক্যারিয়ারে প্রায় ছয়টি ছবি পরিচালনা করেছেন।

সোমবার দীপাবলির দিন বিকেল 4টে নাগাদ আসরানি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত অভিনেতার ভাইপো অশোক আসরানি এদিন সংবাদমাধ্যমকে এই খবর জানান ৷ বলিউড জনপ্রিয় কৌতুকাভিনেতার পুরো নাম গোবর্ধন আসরানি। আসরানির ম্যানেজার জানান, অভিনেতার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় চার দিন আগে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকরা জানান আসরানির ফুসফুস তরল পদার্থে ভরে গিয়েছে। সংক্রমণের কারণে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও, আসরানি ইনস্টাগ্রামে তাঁর ভক্তদের দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

আসরানি চাননি তাঁর মৃত্যুতে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হোক। তাই, তিনি তাঁর স্ত্রী মঞ্জুকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি এই বিষয়ে সবাইকে না জানান। ফলে, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিনেতার পরিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে। আজ সান্তাক্রুজের শান্তি নগর শ্মশানে আসরানির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

1941 সালের 1 জানুয়ারি রাজস্থানের জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন গোবর্ধন আসরানি। তাঁর বাবা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তবে, আসরানি ব্যবসায় আগ্রহী ছিলেন না। তিনি জয়পুরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ সম্পন্ন করেন। পড়াশোনার পাশাপাশি, তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ভয়েস-ওভার শিল্পী হিসেবেও কাজ করেছিলেন।

আসরানি 1960 থেকে 1962 সাল পর্যন্ত সাহিত্য কালভাই ঠক্করের অধীনে অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা করেন। 1962 সালে, তিনি কাজের সন্ধানে মুম্বই (সে সময় যা বম্বে ছিল) যান। এরপর 1963 সালে, আসরানির সঙ্গে কিশোর সাহু এবং হৃষিকেশ মুখার্জির দেখা হয়, যাঁরা তাঁকে পেশাদারভাবে অভিনয় শেখার পরামর্শ দেন। 1964 সালে, আসরানি পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং পেশাদারভাবে অভিনয় শেখেন। আসরানি 'হারে কাঞ্চ কি চুড়িয়া' ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান, যেখানে তিনি অভিনেতা বিশ্বজিতের বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 1971 সাল থেকে আসরানিকে একজন কৌতুকাভিনেতা বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব চরিত্রে নিয়মিত অভিনয় করতে দেখা যায় এবং এর পর থেকেই তিনি ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন৷ 1970 থেকে 1979 সাল পর্যন্ত তিনি 101টি ছবিতে কাজ করেছিলেন । বলিউড সুপারস্টার রাজেশ খান্নার সঙ্গে আসরানি 25টি ছবিতে কাজ করেছিলেন।

তার ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে শোলে, অভিমান, চুপকে চুপকে, ছোটি সি বাত এবং ভুল ভুলাইয়া। আসরানির প্রয়াণে বলিউডে একটি অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল৷

