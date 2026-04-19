তপ্ত গরমে সঙ্গী হোক হলুদের রকমারি, রাইকিশোরীর ডিজাইনে অনন্যা পায়েল-কৌশিকীরা

তপ্ত গরমে সঙ্গী হোক হলুদের রকমারি, রাইকিশোরীর ডিজাইনে অনন্যা পায়েল-কৌশিকীরা
অক্ষয় তৃতীয়া পেরোলেই শুরু বিয়ের মরশুম । বিয়ে হোক বা অন্য কোনও শুভ কাজ, হলুদের জবাব নেই৷ ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসুর সঙ্গে কথা বললেন নবনীতা দত্তগুপ্ত৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 19, 2026 at 5:11 PM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: বাঙালির জীবনে পার্বণের অন্ত নেই । পয়লা বৈশাখ পার হলেই বাঙালি অপেক্ষা করে অক্ষয় তৃতীয়ার । সেই দিনটাও সযত্নে পালন করে মাছে-ভাতে বাঙালি । সকাল সকাল পুজো সেরে এদিনও দুপুরে বা রাতে পেটপুজো মাস্ট, তা সে ইটিং আউট হোক বা ঘরেই রসিয়ে কষিয়ে খাওয়াদাওয়া ।
এদিনও সন্ধ্যা থেকে দোকানে দোকানে হালখাতার ভিড় নজরে পড়ে । অক্ষয় তৃতীয়া মানেও পয়লা বৈশাখের মতোই নতুন জামাকাপড় । কেননা নতুন কিছুর সূচনা বাঙালি নতুন পোশাক ছাড়া করে না । আর এই অক্ষয় তৃতীয়া পেরোলেই শুরু হয়ে যায় বিয়ের মরশুম । বিয়ে হোক বা অন্য যে কোনও শুভ কাজ, হলুদের সেখানে দারুণ কদর । আর তাই ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসু এই হুজুগে বানিয়ে ফেলেছেন হলুদের রকমারি আউটফিট । ইটিভি ভারতকে শ্যামসুন্দর বলেন, "শিফন শাড়িতে হাতে করা সাদা সুতোর এমব্রয়ডারি কাজে সাজিয়েছি চৈতি ঘোষালকে ।"
চৈতি ঘোষালে কথায়, "আমাকে খুব সুন্দর সাজিয়েছে রাইকিশোরী (শ্যামসুন্দর)। হলুদ রঙের ফিউশন গোছের শাড়ি । আর তার সঙ্গে আমাকে পরিয়েছে টাই আপ করা অন্য ধরনের ব্লাউজ ৷ শাড়ি ও ব্লাউজে একটা সেলাইয়ের কাজ আছে, যেটাকে 'হেরিংবোন' স্টিচ বলে ৷ এথনিক এবং মডার্ন মিলিয়ে একটা দুর্দান্ত আইটেম বানিয়েছে 'রাইকিশোরী'। এই টাই আপ করা ব্লাউজগুলো গরমের পার্টিতে দারুণ আরাম দেয় । ফ্যাশনও জমায় । আমার এই ধরনের ব্লাউজ খুব পছন্দের ।"
ডিজাইনার শ্যামসুন্দর আরও বলেন, "গরম হোক বা শীতের ফ্যাশন, স্যাক্রিফাইস করতে রাজি নয় কেউই। তাই যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে অনেকেই পছন্দ করেন লং গাউন । তাই পিওর কটনের উপর জারদৌসী কাজের লং গাউন বানিয়েছি । যেটা নববর্ষ বা এই সময়ের কোনও রাতের পার্টির জন্য দারুণ আইটেম বলে আমার মনে হয় । কটন হওয়ার কারণে গরমটাও লাগবে কম । আবার বজায় থাকবে ফ্যাশনটাও । অন্যদের থেকে আলাদা তো লাগবেই । পায়েলকে তেমনই একটা গাউন পরানো হয়েছে ।"
শ্যামসুন্দরের বক্তব্য, "ফ্যাশন তো শুধু মহিলাদের জন্যই নয় । পুরুষরা কী দোষ করলেন? তাঁরা বেশ অনেকদিন হল গতে বাঁধা শার্ট-প্যান্ট বা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে কোনও উৎসবে অনুষ্ঠানে হাঁটা দিচ্ছেন না । বেছে নিচ্ছেন ডিজাইনার আউটফিট । তাই তাঁদের কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে আমাদের । এখন ভীষণ ট্রেন্ডে আছে মিরর ওয়ার্কের সঙ্গে সেলফ কালার চিকনের কাজ, যা যে কোনও উৎসবে পুরুষকে করে তুলবে সকলের থেকে একেবারে আলাদা । পুজো হোক বা গরমকালের কোনও পার্টি, এই ধরনের আউটফিট পরলে সকলের নজর তাঁর দিকে যাবেই । সায়ন আর শঙ্করকে তেমনই দুটি আলাদা আইটেম পরানো হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "টিন এজারদের পছন্দ আবার একটু আলাদা গোছের । তাই ওদের জন্য এই মরশুমে 'রাইকিশোরী' বেছে নিয়েছে অরগানজা শাড়ি । হলুদ অরগানজার সঙ্গে গোলাপি রঙের হল্টার ব্লাউজে সাজানো হয়েছে কৌশিকীকে । আঠেরো ছুঁই ছুঁই বা অষ্টাদশী কিংবা সদ্য যুবতীদের কাছে এই ধরনের আউটফিট আজকাল বিশেষ পছন্দের হয়ে উঠেছে ।"