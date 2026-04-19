তপ্ত গরমে সঙ্গী হোক হলুদের রকমারি, রাইকিশোরীর ডিজাইনে অনন্যা পায়েল-কৌশিকীরা

অক্ষয় তৃতীয়া পেরোলেই শুরু বিয়ের মরশুম । বিয়ে হোক বা অন্য কোনও শুভ কাজ, হলুদের জবাব নেই৷ ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসুর সঙ্গে কথা বললেন নবনীতা দত্তগুপ্ত৷

গরমেও রকমারি হলুদ পোশাকে সাজিয়ে তুলুন নিজেকে (ছবি সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 19, 2026 at 5:11 PM IST

কলকাতা, 19 এপ্রিল: বাঙালির জীবনে পার্বণের অন্ত নেই । পয়লা বৈশাখ পার হলেই বাঙালি অপেক্ষা করে অক্ষয় তৃতীয়ার । সেই দিনটাও সযত্নে পালন করে মাছে-ভাতে বাঙালি । সকাল সকাল পুজো সেরে এদিনও দুপুরে বা রাতে পেটপুজো মাস্ট, তা সে ইটিং আউট হোক বা ঘরেই রসিয়ে কষিয়ে খাওয়াদাওয়া ।

এদিনও সন্ধ্যা থেকে দোকানে দোকানে হালখাতার ভিড় নজরে পড়ে । অক্ষয় তৃতীয়া মানেও পয়লা বৈশাখের মতোই নতুন জামাকাপড় । কেননা নতুন কিছুর সূচনা বাঙালি নতুন পোশাক ছাড়া করে না । আর এই অক্ষয় তৃতীয়া পেরোলেই শুরু হয়ে যায় বিয়ের মরশুম । বিয়ে হোক বা অন্য যে কোনও শুভ কাজ, হলুদের সেখানে দারুণ কদর । আর তাই ডিজাইনার শ্যামসুন্দর বসু এই হুজুগে বানিয়ে ফেলেছেন হলুদের রকমারি আউটফিট । ইটিভি ভারতকে শ্যামসুন্দর বলেন, "শিফন শাড়িতে হাতে করা সাদা সুতোর এমব্রয়ডারি কাজে সাজিয়েছি চৈতি ঘোষালকে ।"

শঙ্কর (ছবি সংগৃহীত)

চৈতি ঘোষালে কথায়, "আমাকে খুব সুন্দর সাজিয়েছে রাইকিশোরী (শ্যামসুন্দর)। হলুদ রঙের ফিউশন গোছের শাড়ি । আর তার সঙ্গে আমাকে পরিয়েছে টাই আপ করা অন্য ধরনের ব্লাউজ ৷ শাড়ি ও ব্লাউজে একটা সেলাইয়ের কাজ আছে, যেটাকে 'হেরিংবোন' স্টিচ বলে ৷ এথনিক এবং মডার্ন মিলিয়ে একটা দুর্দান্ত আইটেম বানিয়েছে 'রাইকিশোরী'। এই টাই আপ করা ব্লাউজগুলো গরমের পার্টিতে দারুণ আরাম দেয় । ফ্যাশনও জমায় । আমার এই ধরনের ব্লাউজ খুব পছন্দের ।"

পায়েল রায় (ছবি সংগৃহীত)

ডিজাইনার শ্যামসুন্দর আরও বলেন, "গরম হোক বা শীতের ফ্যাশন, স্যাক্রিফাইস করতে রাজি নয় কেউই। তাই যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে অনেকেই পছন্দ করেন লং গাউন । তাই পিওর কটনের উপর জারদৌসী কাজের লং গাউন বানিয়েছি । যেটা নববর্ষ বা এই সময়ের কোনও রাতের পার্টির জন্য দারুণ আইটেম বলে আমার মনে হয় । কটন হওয়ার কারণে গরমটাও লাগবে কম । আবার বজায় থাকবে ফ্যাশনটাও । অন্যদের থেকে আলাদা তো লাগবেই । পায়েলকে তেমনই একটা গাউন পরানো হয়েছে ।"

সায়ন (ছবি সংগৃহীত)

শ্যামসুন্দরের বক্তব্য, "ফ্যাশন তো শুধু মহিলাদের জন্যই নয় । পুরুষরা কী দোষ করলেন? তাঁরা বেশ অনেকদিন হল গতে বাঁধা শার্ট-প্যান্ট বা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে কোনও উৎসবে অনুষ্ঠানে হাঁটা দিচ্ছেন না । বেছে নিচ্ছেন ডিজাইনার আউটফিট । তাই তাঁদের কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে আমাদের । এখন ভীষণ ট্রেন্ডে আছে মিরর ওয়ার্কের সঙ্গে সেলফ কালার চিকনের কাজ, যা যে কোনও উৎসবে পুরুষকে করে তুলবে সকলের থেকে একেবারে আলাদা । পুজো হোক বা গরমকালের কোনও পার্টি, এই ধরনের আউটফিট পরলে সকলের নজর তাঁর দিকে যাবেই । সায়ন আর শঙ্করকে তেমনই দুটি আলাদা আইটেম পরানো হয়েছে ।"

কৌশিকী বসু (ছবি সংগৃহীত)

তিনি আরও বলেন, "টিন এজারদের পছন্দ আবার একটু আলাদা গোছের । তাই ওদের জন্য এই মরশুমে 'রাইকিশোরী' বেছে নিয়েছে অরগানজা শাড়ি । হলুদ অরগানজার সঙ্গে গোলাপি রঙের হল্টার ব্লাউজে সাজানো হয়েছে কৌশিকীকে । আঠেরো ছুঁই ছুঁই বা অষ্টাদশী কিংবা সদ্য যুবতীদের কাছে এই ধরনের আউটফিট আজকাল বিশেষ পছন্দের হয়ে উঠেছে ।"

চৈতি ঘোষাল (ছবি সংগৃহীত)

