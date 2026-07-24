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দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে মহানায়ক উত্তম কুমার ! 46তম প্রয়াণ দিবসে তাঁকে ঘিরে আজ কোথায় কেমন আয়োজন ?

তিনি শুধু মহানায়ক নন, ছিলেন দিলদরিয়া এক মানুষ। বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াতেন শিল্পী, কলাকুশলীদের। আজ আরও একবার পাশে দাঁড়াবেন তিনি দুঃস্থ শিল্পীদের।

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মহানায়ক উত্তম কুমারের 46তম প্রয়াণ দিবস (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 9:59 AM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: মহানায়ক উত্তমকুমারের আজ 46 তম প্রয়াণবার্ষিকী। প্রতিবছরের মতো এ বছরও তাঁর শহর তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে নানা উপায়ে। তিনি সশরীরে না থেকেও আজ পাশে দাঁড়াবেন দুস্থ শিল্পীদের।

মহানয়কের 46তম প্রয়াণ দিবসে শিল্পী সংসদ-এর উদ্যোগে নন্দন-1 প্রেক্ষাগৃহে শুরু হচ্ছে দুই সপ্তাহব্যাপী 'উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব'। দুস্থ শিল্পীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই উৎসবের শুভ সূচনা হবে আজ বিকেল 3টেয়। হাজির থাকবেন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত পূর্ণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, বিশিষ্ট অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং শকুন্তলা বড়ুয়া। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন শিল্পী সংসদের সভাপতি খতুপর্ণা সেনগুপ্ত-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

uttam-kumar-death-anniversary-various-events-organized-across-kolkata
উত্তম স্মরণে অনুষ্ঠান (সংগৃহীত)

শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং একই সঙ্গে দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এই বিশেষ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। দুই সপ্তাহ ধরে মহানায়কের জনপ্রিয় ও কালজয়ী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি তাঁর অবদানকে স্মরণ করা হবে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে। এদিন সকালে প্রথমে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর আবক্ষ মূর্তি ও স্মারকফলক উন্মোচন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপর মহানায়কের ভবানীপুরের বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর নন্দনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

প্রসঙ্গত, শিল্পী সংসদের সম্পাদক সাধন বাগচী মহানায়কের স্মৃতিতে ডুব দিয়ে ইটিভি ভারতকে একবার জানান, "যতদিন চলচ্চিত্র শিল্প বেঁচে থাকবে, ততদিন উত্তম 'ইচ্ছে' কুমার বেঁচে থাকবেন। মানুষের মনে তিনি চিরকাল জীবন্ত মূর্তি। আজকাল সেলেব্রেটিরা প্রেস মিডিয়াকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দান ধ্যান করেন । আর মহানায়ক দান করতেন লুকিয়ে । খামে করে কারও অসুবিধায় টাকা দিয়ে বলতেন, বাড়িতে গিয়ে খাম খুলবে । আর যদি কারওক বলো, তাহলে তোমার কাজ এখানে বন্ধ হয়ে যাবে ৷"

uttam-kumar-death-anniversary-various-events-organized-across-kolkata
উত্তম স্মরণে অনুষ্ঠান (সংগৃহীত)

আরও বলেন, "যমালয়ে জীবন্ত মানুষের এক অভিনেতার মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন মহানায়ক ৷ যদিও ওই অভিনেতার দরকার ছিল 2,000 টাকা ৷ কিন্তু দাদা খামের ভিতরে দিয়ে দিলেন 5,000 টাকা ৷ এরকম মানুষ আসবে না আর। রাজনীতিবিদ থেকে বুদ্ধিজীবী- সকলের ওঁকে আদর্শ মেনে চলা উচিত । তাহলে ভারতবর্ষ বাঁচবে । বাঁচবে পশ্চিমবঙ্গ ।"

আজ শিল্পী সংসদের উদ্যোগেই বিকেল 5টায় রবীন্দ্র সদনে প্রতি বছরের মতো এ বছরও মঞ্চস্থ হবে ‘গানে-কথায় শিল্পী সংসদের শ্রদ্ধাঞ্জলি’ শীর্ষক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য মহানায়ককে স্মরণ করার পাশাপাশি দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানো। অনুষ্ঠানে বাংলা চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত জগতের একাধিক বিশিষ্ট শিল্পী অংশ নেবেন। গান, স্মৃতিচারণ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হবে মহানায়কের বর্ণময় জীবন ও কর্ম। স্বাগতলক্ষ্মী দাশগুপ্ত, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শ্রীকান্ত আচার্য, মাধবী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী সেন, শেখর মিত্র, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী-সহ বহু বিশিষ্ট শিল্পী উপস্থিত থাকবেন।

আয়োজকদের দাবি, এই অনুষ্ঠান শুধু উত্তম কুমারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, শিল্পী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতারও প্রতিফলন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের সহযোগিতায় দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও তুলে ধরা হবে।

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