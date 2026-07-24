তৈরি হবে উত্তম নামাঙ্কিত ফিল্মসেন্টার, মহানায়কের মৃত্যবার্ষিকীতে আর কী ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ?

তৈরি হবে উত্তম নামাঙ্কিত ফিল্মসেন্টার, মহানায়কের মৃত্যবার্ষিকীতে আর কী ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ?
মহানায়কের মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজ্যজুড়ে একাধিক কর্মসূচী রয়েছে ৷ যার মধ্যে কেওড়াতলাতে উত্তম কুমারের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ ছিলেন বিশিষ্টজনেরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 1:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 জুলাই: উত্তম কুমারের 46তম প্রয়াণ দিবসে শহরের বিভিন্নপ্রান্তে 'মহানায়ক' স্মরণে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে ছিল কেওড়াতলা মহাশ্মশনানে উত্তম কুমারের মূর্তি উন্মোচন ৷ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, তাপস রায়, পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷ উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক-তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী ৷ ছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তও ৷ বিশেষ এই দিনে, মূর্তি উন্মোচন করে মহানায়ক স্মরণে বিশেষ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
কী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ?
এদিন, মূর্তি উন্মোচনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক আলোচনা করেছিলাম, ঠিক করে ছিলাম আজকের দিনটা আমরা স্মরণ করব ৷ তাঁর শেষকৃত্য যেখানে হয়েছে, সেখানে একটি ফাইবারের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করব পরিবারের সম্মতি নিয়ে ৷ তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আলোচনা করব ৷ তবে, প্রকৃতপক্ষে মহানায়কের আবির্ভাবের দিন উদযাপন করা হবে আরও বড়ে করে ৷ কারণ সেদিন এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি ৷ 3 সেপ্টেম্বর মহানায়কের জন্মশতবর্ষ ৷ বিশেষ ওই দিন স্মরণ করার জন্য নানা প্রস্তাব এসেছে আমার কাছে ৷ আমরা অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছি ৷ ভুল করে ফেলেছি ৷ সেখান থেতেকে বেরিয়ে আসতে হবে ৷ তাই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷"
কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?
1) মুখ্যমন্ত্রী জানান, 3- 6 সেপ্টেম্বর মহানায়কের জন্মশতবর্ষ পালন করা হবে ৷
2) মহানায়কের নামাঙ্কিত ফিল্ম সেন্টার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কলকাতায় ৷
3) কলকতা পৌরসভা পরিচালিত উত্তম মঞ্চ সংস্কার ও আধুনিকীকরণে দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে ৷
4) নন্দনে বা রবীন্দ্রসদনে প্রস্তুতি সভা করা হবে ৷ যেখানে মহানায়কের শতবর্ষ পালনের জন্য একটা প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হবে ৷ সেই কমিটির পরামর্শ মেনে এগোনো হবে ৷ আর প্রতিটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিবারের সম্মতি মেনেই করা হবে ৷
প্রসঙ্গত, কেওড়াতলা মহাশ্মশানে উত্তম কুমারের মূর্তি উন্মোচনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহানায়কের বাড়িতে যান ৷ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন ৷