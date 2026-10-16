পুজোয় শ্রদ্ধার্ঘ্য মহানায়ককে, ভবানীপুরের মাঠে ফিরে দেখা উত্তম কুমারের জীবনের অদেখা মুহূর্ত

পুজোয় শ্রদ্ধার্ঘ্য মহানায়ককে, ভবানীপুরের মাঠে ফিরে দেখা উত্তম কুমারের জীবনের অদেখা মুহূর্ত
In Memory of Uttam Kumar at Durga Puja pandal: মহানায়ক হয়ে ওঠার বহু আগে ভবানীপুরের এই মাঠেই কেটেছে উত্তম কুমারের শৈশব ও কৈশোরের নানা মুহূর্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: বাংলার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মহানায়ক উত্তম কুমার এক চিরস্মরণীয় নাম। পর্দায় তাঁর অভিনয়, ব্যক্তিত্ব এবং অনন্য ক্যারিশমা আজও বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে। এ বছর সেই কিংবদন্তি অভিনেতার শতবর্ষ উদ্যাপনকে ঘিরে ভবানীপুর মহাপূজা সমিতির বিশেষ নিবেদন 'মহাপুজায় মহানায়ক'। সমিতির 82তম বর্ষের দুর্গাপুজোয় উত্তম কুমারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবেই এই বিশেষ উদ্যোগ।
মহানায়ক হয়ে ওঠার বহু আগে ভবানীপুরের এই মাঠেই কেটেছে উত্তম কুমারের শৈশব ও কৈশোরের নানা মুহূর্ত। এখানেই তাঁর খেলাধুলো, নাটক, যাত্রাপালা এবং পুজোর অঞ্জলি দেওয়ার স্মৃতি। সেই মাঠের সঙ্গে মহানায়কের ব্যক্তিগত জীবনের যোগসূত্রকে সামনে রেখেই সাজানো হয়েছে এই বিশেষ আয়োজন। তবে এই শ্রদ্ধার্ঘ্যের অন্যতম আকর্ষণ উত্তম কুমারের জীবনের এমন কিছু বিরল ছবি, যা সাধারণ দর্শকের কাছে প্রায় অজানা।
1928 সালে মাত্র দু’বছর বয়সি উত্তম কুমারের ছবি থেকে শুরু করে স্ত্রীর সঙ্গে তোলা তাঁর প্রথম পেশাদার আলোকচিত্র—এমনই নানা মুহূর্ত ধরা পড়েছে এই ছবির সংকলনে। পাশাপাশি রয়েছে উত্তম কুমার ও তাঁর পুত্র তরুণ কুমারের এক বছর বয়সি নাতনি নবমিতাকে কোলে নেওয়ার লড়াইয়ের মতো পারিবারিক স্মৃতিও। মহানায়কের তারকাখ্যাতির বাইরের মানুষটিকে, তাঁর পরিবার ও শৈশবের মুহূর্তগুলিকে নতুন করে চিনে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে এই উদ্যোগ।
আয়োজকদের দাবি, ছবিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে উত্তম কুমারের নিজের বাড়ির অ্যালবাম থেকে। এই সংকলনের ছবিগুলির কোনও ডিজিটাল সংস্করণ বা ইন্টারনেটে উপস্থিতি নেই। ফলে মহানায়কের অনুরাগীদের কাছে এই প্রদর্শনী হয়ে উঠতে পারে এক বিরল অভিজ্ঞতা। পঞ্চমীতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তম কুমারের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। মহানায়কের পৌত্র অভিনেতা গৌরব চট্টোপাধ্যায় থেকে পৌত্রী অভিনেত্রী নবমিতা চট্টোপাধ্যায় ও মৌমিতা চট্টোপাধ্যায় এবং পুত্রবধূ সুমনা চট্টোপাধ্যায় ও মহুয়া চট্টোপাধ্যায়- ছিলেন সকলেই।
দুর্গাপুজোর উৎসবের আবহে ভবানীপুরের মাঠে ফিরে এসেছে এক কিংবদন্তির জীবনের ফেলে আসা সেই সব সোনার দিন। ‘মহাপুজায় মহানায়ক’ শুধু মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নয়, বরং তাঁর জীবনের অদেখা অধ্যায়গুলিকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরারও এক বিশেষ প্রয়াস, বলার অপেক্ষা রাখে না।