উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে চার দিনের মহোৎসব, নন্দনে সম্মানিত হবেন মহানায়কের সহশিল্পীরা

উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে চার দিনের মহোৎসব, নন্দনে সম্মানিত হবেন মহানায়কের সহশিল্পীরা
রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, আইএনসিএ এবং টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠানে উঠে আসবে মহানায়কের অভিনয় জীবন-বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের নানা দিক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 12:00 PM IST
কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: বাঙালির আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা মহানায়ক উত্তমকুমারের (Uttam Kumar birth centenary) এবার জন্মশতবর্ষ। সেই উপলক্ষে আগামী 3 সেপ্টেম্বর থেকে 6 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার দিন ধরে বিশেষ উদ্যাপনের আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, আইএনসিএ এবং টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যৌথ উদ্যোগে নন্দনকেন্দ্রিক এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উঠে আসবে মহানায়কের অভিনয়জীবন ও বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের নানা দিক।
নন্দনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, "শুধু স্মৃতিচারণ নয়, আগামী প্রজন্মের কাছেও উত্তমকুমারের কাজ ও অবদানকে পৌঁছে দেওয়াই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।" তাঁর কথায়, আগামী একশো বছর পরেও যেন নতুন প্রজন্ম একই আবেগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মহানায়কের জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।
রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, "উত্তমকুমার কেবল একজন অভিনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি সময়ের প্রতীক, বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্র্যান্ড এবং আবেগের অন্য নাম।" মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগেই এই চার দিনের বিশেষ উদ্যাপনের আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।
এই অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ মহানায়কের সঙ্গে অভিনয় করেছেন এমন বরেণ্য শিল্পীদের বিশেষ সম্মাননা।
তালিকায় রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত মল্লিক, কল্যাণী মণ্ডল, প্রভাত রায়, রত্না ঘোষাল এবং বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট শিল্পীরা। চার দিনের এই আয়োজনে থাকছে একাধিক বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, নন্দনের পাশাপাশি রাধা স্টুডিওতেও প্রদর্শিত হবে মহানায়ক অভিনীত নির্বাচিত কয়েকটি ছবি। আগামী 5 সেপ্টেম্বর শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে দুটি বিশেষ আলোচনা সভা। একটি 'নায়িকাদের চোখে উত্তমকুমার', অন্যটি পরিচালকদের অংশগ্রহণে 'অভিনেতা উত্তমকুমার'।
উৎসবের শেষ দিন, 6 সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদনে বাংলা সিনেমা ও সঙ্গীত জগতের শিল্পীদের পরিবেশনায় মহানায়কের জনপ্রিয় ছবির গান নিয়ে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
এছাড়াও উত্তমকুমারের স্মরণসভায় সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া একটি বক্তৃতার রেকর্ডিংকে কেন্দ্র করে সন্দীপ রায়ের তৈরি তথ্যচিত্রও দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রসেনজিৎ জানান, "জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের প্রথম ও শেষ দিনে এই তথ্যচিত্রটি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হবে। উদযাপনে বর্ষীয়ান সাংবাদিকদেরও যুক্ত করার কথা জানিয়েছেন অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, এমন বহু সাংবাদিক রয়েছেন যাঁরা উত্তমকুমারকে কাছ থেকে দেখেছেন, চিনেছেন এবং তাঁর কর্মজীবনের নানা ঘটনার সাক্ষী। তাঁদের অভিজ্ঞতাও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিনেতা জিৎ। তাঁর কথায়, "আমাদেরই জগতের একজনকে এভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে দেখে খুব ভালো লাগছে। আগামী প্রজন্মকে এই উদ্যোগ দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করবে।" অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত জানান, "খুব অল্প সময়ের নোটিসে হলেও মহানায়ককে ঘিরে এই বিশেষ আয়োজনকে সফল করতে ইন্ডাস্ট্রির সকলেই একজোট হয়েছেন। এই উদযাপন কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়, বরং গোটা বাংলা চলচ্চিত্র জগতের।"
আগামী 3 থেকে 6 সেপ্টেম্বর মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নন্দন ও শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে যে বর্ণাঢ্য আয়োজন হতে চলেছে, তা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য বহন করবে বলেই মনে করছে টলিপাড়া।