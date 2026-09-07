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'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর অন্তিম দিনেও চাঙ্গা মঞ্চ। নাচে গানে জমালেন আবির, যীশু, ঋতুপর্ণারা

ফেস্টিভ্যালের শেষ লগ্নে ছিল দারুণ চমক। মহানায়ক অভিনীত ছবির গান পরিবেশন করেন রূপঙ্কর বাগচী, ইমন চক্রবর্তী, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, অরিত্র দাশগুপ্ত, সোনাক্ষী, সায়নী পালিত, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়।

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জমজমাট 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' (সংগৃহীত/ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 10:23 AM IST

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Updated : September 7, 2026 at 10:31 AM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: শেষ হল চারদিন ব্যাপী 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। টালিগঞ্জে মহানায়কের মূর্তিতে মাল্যদান করে শুভ সূচণা হয় উৎসবের। এরপর কেক কাটিং, পায়েস খাওয়ার পর মহানায়ককে ভালোবেসে পথে হাঁটেন অভিনেতা থেকে সাধারণ মানুষ। 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ দেখানো হয় মহানায়ক অভিনীত অসংখ্য ছবি। বাদ পড়েনি তাঁর পরিচালিত একমাত্র বাংলা ছবি 'বনপলাশীর পদাবলী'ও।

মহানায়কের জন্মশতবর্ষের সাক্ষী হতে মুম্বই থেকে কলকাতা উড়ে এসেছেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন শুরু থেকে শেষদিন অবধি। মহানায়কের সঙ্গে একাধিক ছবি আছে তাঁর। তাঁর পরিচালনায় অভিনয়ও করেন মহানায়ক। ছবির নাম 'রক্ততিলক'। মহানায়ক নামাঙ্কিত ডাকটিকিট, খাম, মুদ্রা প্রকাশ থেকে তাঁর বিভিন্ন সিনেমার পোস্টার, বিজ্ঞাপণ নিয়ে প্রদর্শনী থেকে 'নায়িকাদের চোখে উত্তম কুমার', 'অভিনেতা উত্তম কুমার' শীর্ষক সেমিনার, সিনেমা প্রদর্শন সবকিছুতেই সমৃদ্ধ হয়েছে 'শতবর্ষে মহানায়ক'-এ 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। নিউটাউনে 25 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক 'উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার'।

ফেস্টিভ্যালের শেষ লগ্নে ছিল দারুণ চমক। মহানায়ক অভিনীত ছবির গান পরিবেশন করেন রূপঙ্কর বাগচী, ইমন চক্রবর্তী, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, অরিত্র দাশগুপ্ত, সোনাক্ষী, সায়নী পালিত, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। বাপি লাহিড়ীর পৌত্র।

নৃত্যশৈলীতে মঞ্চ মাতান ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, আবির চট্টোপাধ্যায়, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, দিতিপ্রিয়া রায়, স্বস্তিকা দত্ত, ইশা সাহা, বনি সেনগুপ্ত, ইধিকা পাল, অঙ্কুশ হাজরা, রাজনন্দিনী পাল, যীশু সেনগুপ্ত। 'ছদ্মবেশী' থেকে 'নিশিপদ্ম', 'সন্ন্যাসী রাজা', 'আনন্দ আশ্রম' বাদ পড়েনি কোনও ছবির পারফরম্যান্সই।

এক মঞ্চে কাঁধে কাঁধ রেখে কোমর দোলান দেব, জিৎ, প্রসেনজিৎ। সঙ্গে ছিলেন বিশ্বনাথ বসু, কাঞ্চন মল্লিক। সব শিল্পীকে এরপর মঞ্চে ডাকেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মহানায়ককে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানান শিল্পীরা। মূল্যবান বক্তব্য রাখেন জিৎ। এমন অনুষ্ঠানে আপ্লুত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। হাজির ছিলেন সুকান্ত মজুমদার (রাষ্ট্রমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রক)-সহ বহু বিশিষ্টজন। সবশেষে মহানায়কের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য দিয়ে শেষ হয় এদিনের 'শতবর্ষে মহানায়ক'-এর অনুষ্ঠান। তবে, এখানেই শেষ নয়, সারা বছর ধরে চলবে নানা কর্মসূচী, বলেন অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ।

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Last Updated : September 7, 2026 at 10:31 AM IST

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উত্তম কুমার জন্মশতবর্ষ উদযাপন
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