নিখোঁজ থাকা স্বামীর সঙ্গে দেখা থেকে প্রথম ছবি, উৎসব-মৌপিয়া এখন কেমন আছেন ?

নিখোঁজ থাকা স্বামীর সঙ্গে দেখা থেকে প্রথম ছবি, উৎসব-মৌপিয়া এখন কেমন আছেন ?
26 দিন পর নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে স্ত্রী মৌপিয়ার সঙ্গে ছবি শেয়ার পরিচালক উৎসবের ৷ কী লিখলেন পোস্টে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 1:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 এপ্রিল: কথাতেই আছে, শেষ ভালো যার-সব ভালো ৷ দু'দিন আগেই খোঁজ মিলেছে পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের (Utsav Mukherjee) ৷ দীর্ঘ 24 দিন নিখোঁজ থাকার পর দিল্লিতে মেলে সন্ধান ৷ সেই খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (Moupiya Banerjee) ৷ পোস্ট থেকে জানা যায়, সেখানে তিনি এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন ৷ এরপর তড়িঘড়ি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন মৌপিয়া ৷ মঙ্গলবার, নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে 26 দিন পর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম ছবি শেয়ার করেন পরিচালক ৷ স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কী লিখলেন উৎসব ?
নিখোঁজ হওয়ার পর উৎসবের প্রথম পোস্ট
মঙ্গলবার বেলার দিকে উৎসব একটি ছবি শেয়ার করেন ৷ যেখানে দেখা যায়, স্ত্রী মৌপিয়ার সঙ্গে মিষ্টি মুহূর্তের সাক্ষী পরিচালক ৷ এরপর ক্যাপশনে লেখেন, "হাই, আমি উৎসব ৷ আমি দিল্লিতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে রয়েছি ৷ আমি ভালো আছি ৷ আমি জানি, আপনারা সবাই অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এবং এ জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। তবে আমি একটি কথা উল্লেখ করতে চাই, এমন কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি করা কখনোই আমার উদ্দেশ্য ছিল না, যা আপনাদের মনে এত দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। কিন্তু, জীবন মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। আমি সত্যিই দুঃখিত।"
তিনি আরও লেখেন, "এই মুহূর্তে, আমার এবং মৌপিয়ার কিছুটা একান্ত সময়ের প্রয়োজন ৷ তাই আমি বিনীতভাবে আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি, দয়া করে আমাদের সেই সুযোগটুকু দিন। আমি কথা দিচ্ছি, কলকাতায় ফিরে এসেই আমি আপনাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমার এবং আমার স্ত্রীর ওপর আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনে আমি অভিভূত।" এরপর পরিচালক জানান, গতকাল অর্থাৎ সোমবার এই ছবিটা তারা তুলেছেন ৷ এরপর পরিচালক সকলের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও শুভকামনা প্রার্থনা করছেন ৷
26 তারিখ রবিবার স্ত্রী মৌপিয়া খোঁজ পান উৎসবের ৷ সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, "উৎসবের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে । ও বর্তমানে কলকাতার বাইরে দিল্লিতে এক বন্ধুর সঙ্গে রয়েছে । আমি নিজে সেখানে যাচ্ছি ওকে ফিরিয়ে আনতে ।" তিনি আরও লেখেন, "এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না । দয়া করে আমাকে কিছুটা সময় দিন । বিস্তারিত জানতে পারলে আমি অবশ্যই আপনাদের জানাব ।"
উল্লেখ্য, গত 2 এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ছিলেন উৎসব মুখোপাধ্যায় । আনন্দপুরের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে নিমতার ব্যাংকে যাবেন বলে বেরিয়ে আর ঘরে ফেরেননি তিনি । এরপর তাঁকে খুঁজতে স্বভাবতই মরিয়া হয়ে ওঠেন স্ত্রী মৌপিয়া । এতদিন কোনও খবরই পাননি তিনি স্বামীর । এমনকী পুলিশের তরফ থেকেও কোনও কিছু জানানো হচ্ছিল না বলে জানিয়েছিলেন তিনি । তবে, অপেক্ষার অবসান । স্বামীর খোঁজ পান মৌপিয়া । বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী একান্তে সময় কাটাচ্ছেন দিল্লিতে ৷