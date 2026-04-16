পনেরো দিন হয়ে গেল! পুলিশ কিছুই জানাচ্ছে না, অসহায় লাগছে এবার- মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

পনেরো দিন হয়ে গেল! পুলিশ কিছুই জানাচ্ছে না, অসহায় লাগছে এবার- মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
দু'সপ্তাহ পার। আজও ঘরে ফেরেননি পরিচালক-লেখক উৎসব মুখোপাধ্যায়। পুলিশের কাছে গেলেও উৎসবকে ঘিরে কোনও কথাও জানানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্ত্রী মৌপিয়ার।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 12:13 PM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: আজকের ডিজিটাল যুগে কেউ পারেন টানা 15 দিন অদৃশ্য হয়ে থাকতে ? দিনে দুপুরে একটা মানুষ শহর কলকাতার ব্যস্ত রাস্তা থেকে জাস্ট উধাও ৷ এখনও পর্যন্ত পরিচালক-লেখক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের মেলেনি কোনও হদিশ ৷ বিয়ের বয়স মাত্র একমাসের কিছু বেশি ৷ এরমধ্যেই পরিচালক স্বামীর মিসিং হওয়া নিয়ে দিশেহারা স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কী বলছেন তিনি ?
গত 2 এপ্রিল, আনন্দপুরের বাড়ি থেকে নিমতার ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি পরিচালক, লেখক উৎসব মুখোপাধ্যায়। সেদিন দুপুরের পর থেকে আর তাঁর সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি বলে জানিয়েছিলেন উৎসবের স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। মৌপিয়া স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানান স্বয়ং মৌপিয়াই। কিন্তু উৎসবের নিখোঁজ হওয়ার আজ 15 দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি এখনও অবধি। পুলিশ এই ব্যাপারে কিছু জানিয়েছেন কি না তা জানতে মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত।
মৌপিয়া বলেন, "পুলিশের তরফ থেকে আমাকে কোনও ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি এখনও পর্যন্ত। আমিই তো ওর পরিবারের সদস্য হিসেবে অভিযোগটা দায়ের করেছি ৷ আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে ৷ আমি এখানে একা থাকি ৷ আজ উৎসবের কী হয়েছে তার উপর নির্ভর করে আমার জীবনটা চলবে ৷ আমি কতটা বিপদে আছি, আমার ভবিষ্যৎটা কী হবে সবটা ওর উপরেই নির্ভর করছে ৷ সেই আমাকেই কোনও কথা বলা হচ্ছে না। এটা কেন?"
তিনি আরও বলেন, " প্রথমে বলা হয়েছিল, আমার তদন্তকারী অফিসারের মাধ্যমেই আমি সবটা জানতে পারব ৷ তাঁকেই সব কিছু বলে দেওয়া হবে ৷ সেই তাঁকেও কোনও আপডেট দেওয়া হচ্ছে না ৷ এই যে 15 দিন হয়ে গেল, ওঁরা যা যা চেয়েছেন আমি সেই সেই ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি ৷ ছুটে ছুটে গিয়েছি থানায় বারবার ৷ আমার যখন যা মনে হয়েছে সেভাবে ওঁদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি ৷ কিন্তু আমাকে কোনও ফিডব্যাক দেওয়া হচ্ছে না ৷ উৎসব কোথায় আছে, কীভাবে আছে, নিরাপদে আছে কি না তা তো আমার জানা দরকার।"
মৌপিয়া এদিন আরও বলেন, "আমরা তো কেউ সিস্টেমের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারি না ৷ এখানে তো অটোগ্রাফি চলে না ৷ এখানে তো ডেমোক্রেসি চলে ৷ তাই তো রাইট টু ইনফরমেশন থাকে৷ যা হয়েছে তা তো জানাতে হবে আমাকে অন্তত ৷ আমি মানলাম মিডিয়াকে হয়ত সবটা বলবে না থানা থেকে। আমাকে তো বলবে ৷ নিজেকে খুব অসহায় লাগছে এবার ৷ প্রথম চার-পাঁচদিন পুলিশকে খুব তৎপর মনে হয়েছিল ৷ কিন্তু তার পর গত সপ্তাহ থেকে সব কেমন যেন শান্ত ৷ আমাকে বলা হচ্ছে কাজ চলছে ৷ তাই গাফিলতি হচ্ছে কি না সেটাও আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি না ৷ তবে, যেটুকুই তদন্ত হোক আমাকে একটু জানানো হোক। আমার ইনভেস্টিগেটিং অফিসারও কিছু জানেন না, অদ্ভুত লাগছে এবার। কেন সব শান্ত হয়ে গেল আমি বুঝতে পারছি না ৷ ইলেকশনের জন্যই কি এতটা দেরি, বুঝতে পারছি না। কিন্তু ওঁরা নিজেরাই বলছিলেন 15 দিন হয়ে গেলে ব্যাপারটা অনেক দেরি হয়ে যায় ৷ সেই 15 দিন তো পেরিয়ে গেল। দিনেদুপুরে একটা মানুষ উধাও ৷ কোনও জিনিস ছিল না সঙ্গে ৷ ব্যাঙ্কে গিয়েছিল শুধু ৷ নিমতার ব্যাঙ্কে পুলিশ গিয়েছিল শুনেছিলাম। সেখানে কী দেখেছে তাও আমাকে জানানো হয়নি।"
মৌপিয়ার কথায়, "উৎসবকে আমি প্রায় 2 বছর চিনি। তার আগেও নিশ্চয়ই ওর একটা জীবন আছে ৷ সেই জীবনেও অন্য কিছু আছে কি না তাও তো জানি না ৷ কিছুই বুঝতে পারছি না ৷ আমার যা যা বলার দরকার ছিল সব বলে দিয়েছি। আর আমার কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার নেই। মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ হচ্ছে ৷ গতকাল অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছি। আমি জনেজনে আজকাল জিজ্ঞেস করছি, আমার কী করা উচিত এখন? এখানে আমরা দু'জনই থাকতাম। উৎসব ফিরছে না। তাই আমি এখন এতগুলো দিন এখানে একাই, এটাও তো একপ্রকার মানসিক অত্যাচার।"