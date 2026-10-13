ঘটি-বাঙালের লড়াই থেকে আচমকা টিম বদল, 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'-তে এবার হাই-ভোল্টেজ এলিমিনেশন !
Raandhuni Na Kaandhuni Special Episode: শোয়ের ঘটি বনাম বাঙাল বিশেষ পর্বের শুরুতেই থাকবে রহস্যময় ব্যাগের চ্যালেঞ্জ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 10:51 AM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: ঘটি না বাঙাল? বাঙালির চিরকালীন এই দ্বন্দ্ব এবার জমে উঠতে চলেছে রান্নাঘরে। জনপ্রিয় রান্নার রিয়্যালিটি শো 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'-র আগামী পর্বে খাবার, মজার লড়াই আর টানটান উত্তেজনার মিশেলে তৈরি হতে চলেছে এক জমজমাট পর্ব। ঘটি-বাঙালের পরিচিত বিতর্ককে কেন্দ্র করে প্রতিযোগীদের সামনে আসবে একের পর এক রান্নার চ্যালেঞ্জ। তবে শুধু রান্নার দক্ষতা নয়, অচেনা সঙ্গীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং দলগত বোঝাপড়ার পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে হবে তাঁদের।
ঘটি-বাঙালের লড়াই রান্নাঘরে
শোয়ের ঘটি বনাম বাঙাল বিশেষ পর্বের শুরুতেই থাকবে রহস্যময় ব্যাগের চ্যালেঞ্জ। সেই ব্যাগে কী রয়েছে, তা ঘিরে কৌতূহলের পাশাপাশি প্রতিযোগীদের অপেক্ষা করতে হবে নতুন পরীক্ষার জন্য। এরপর বাংলার জনপ্রিয় কিছু পদ রান্না করে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে দুই দলকে। কোন পক্ষের রান্নায় থাকবে স্বাদ ও কৌশলের সেরা মেলবন্ধন, তা নিয়েই জমবে প্রতিযোগিতা। এই পর্বের অন্যতম আকর্ষণ কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজ মল্লিকের উপস্থিতি। তাঁদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক এবং খুনসুটি ঘটি-বাঙালের লড়াইয়ে যোগ করবে বাড়তি মজা। খাবার যে শুধু রসনাতৃপ্তির মাধ্যম নয়, বরং স্মৃতি, আবেগ এবং শিকড়ের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে, সেই দিকটিও উঠে আসবে এই পর্বে। বাড়ির পরিচিত রান্না থেকে শৈশবের স্মৃতি-সব মিলিয়ে খাবারের সঙ্গে মানুষের আবেগের সম্পর্কই হয়ে উঠবে এই লড়াইয়ের অন্যতম উপাদান।
টিমের সঙ্গে কিছুটা মানিয়ে নেওয়ার আগেই পরের পর্বে আসতে চলেছে নতুন চমক - ‘Swap’। পরিচিত পার্টনারদের আলাদা করে জুড়ে দেওয়া হবে নতুন সতীর্থদের সঙ্গে। ফলে নতুন পার্টনারের সঙ্গে টিমওয়ার্ক এবং কিচেন কেমিস্ট্রি কতটা জমে, সেটাই হয়ে উঠবে নতুন চ্যালেঞ্জ। মিস্ট্রি ব্যাগে থাকবে পাস্তা, যার পরেই আসবে সোয়া গালৌটি কাবাব। নতুন পার্টনারের সঙ্গে দ্রুত বোঝাপড়া তৈরি করে একসঙ্গে কাজ করতে হবে প্রতিযোগীদের। কিন্তু নতুন টিমের স্কোর যখন যোগ হবে আগের স্কোরের সঙ্গে, তখন বাড়বে চাপ। আর সর্বনিম্ন স্কোর করা দলকে মুখোমুখি হতে হবে এলিমিনেশন রাউন্ডের। মজার ছলে শুরু হওয়া পার্টনার বদলের এই খেলা খুব দ্রুতই পরিণত হবে এক কঠিন প্রতিযোগিতায়।
চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, "ঘটি-বাঙাল থিমটা আমার কাছে বিশেষভাবে মজার ছিল, কারণ দুই পরিচয়ের সঙ্গেই খাবারের একটা গভীর আবেগ জড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে একটু প্রতিযোগিতা যোগ হলেই ব্যাপারটা আরও জমে যায়! শ্রীময়ীর সঙ্গে কাজ করাটা সবসময়ই একটু অন্যরকম, কারণ আমরা একে অপরকে এত ভালোভাবে চিনি যে খুনসুটি এমনিতেই চলে আসে। তবে টিম আর রান্নার ব্যাপারে আমাদের ব্যক্তিগত সমীকরণ কখনওই প্রতিযোগিতার পথে আসতে দিইনি।"
শ্রীময়ী চট্টরাজ মল্লিক যোগ করেন, "এই পর্বটাকে এত মজার করে তুলেছিল রান্নার মধ্যে ঘটি-বাঙাল প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা যেভাবে স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছিল। খাবার কত স্মৃতি আর আবেগ ফিরিয়ে আনে! আর ঘটি-বাঙাল এমন একটা বিষয়, যেটা আমরা সবাই বাড়িতে ছোটবেলা থেকে আলোচনা করতে করতে বড় হয়েছি। কাঞ্চন আর আমি যখন দুই বিপরীত দলে ছিলাম, তখন মজাটা আরও বেড়ে গিয়েছিল - চলেছে প্রচুর খুনসুটি আর একে অপরকে টেনে কথা বলা। এমন একটা দিন ছিল, যেখানে খাবার, আড্ডা আর মানুষ - সবকিছু যেন একসঙ্গে মিলে গিয়েছিল।"
শো-এর সঞ্চালক অঙ্কুশ হাজরা বলেন, "এই শো-এর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, কখন যে একটা সাধারণ রান্নার চ্যালেঞ্জ অনেক বড় কিছুতে পরিণত হবে, সেটা কখনও আগে থেকে বোঝা যায় না। ঘটি-বাঙাল পর্বে প্রতিযোগীদের ব্যক্তিত্ব আর আবেগ - দুটোই খুব সুন্দরভাবে সামনে আসে। তারপর সোয়াপ পুরো খেলাটাই বদলে দেয়! হঠাৎ যাঁরা নিজেদের পার্টনারের সঙ্গে বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তাঁদের নতুন করে একে অপরকে বুঝে নিতে হয়। আর তাতেই প্রতিযোগিতা আরও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। তবে সবচেয়ে বড় মুহূর্ত হল এলিমিনেশন। তখনই সবাই বুঝতে পারে, এই মজা আর খেলার মধ্যেও প্রতিযোগিতার চাপটা কিন্তু একেবারেই সত্যি।"
বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতি, ঘটি-বাঙালের চিরকালীন বিতর্ক, তারকাদের খুনসুটি এবং রান্নার নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ-সব মিলিয়ে 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'-র আগামী পর্বগুলিতে বিনোদনের পাশাপাশি থাকবে টানটান প্রতিযোগিতার আবহ। টিভির পর্দায় প্রতি সোমবার থেকে শুক্রবার রাত ৮টায় সম্প্রচারিত হচ্ছে এই শো।