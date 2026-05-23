ঊষা উত্থুপের সঙ্গীতজীবনের 57 বছর উদযাপন ! আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শিল্পীর

ঊষা উত্থুপের সঙ্গীতজীবন উদযাপন (সংগৃহীত)
Published : May 23, 2026 at 12:35 PM IST

কলকাতা, 23 মে: ভারতের অন্যতম পপ গায়িকা ঊষা উত্থুপের (Usha Uthup) সঙ্গীতজীবনের 57 বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই উপলক্ষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে 'পার্কস্ট্রিট টু বোম্বে' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে শিল্পী হাজির হন পার্কস্ট্রিটের ট্রিঙ্কাসে, যেখান থেকে তাঁর সঙ্গীতজীবনের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়।

কলকাতার 17 নম্বর, পার্কস্ট্রিটের ট্রিঙ্কাস থেকে শুরু হয়েছিল পদ্মশ্রী ঊষা উত্থুপের সঙ্গীত জীবনের পথ চলা। এরপর তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনের কথা কারোর অজানা নয়। ভারতের অন্যতম পরিচিত প্লেব্যাক ও পপ কণ্ঠশিল্পী হওয়ার অনেক আগেই, ঊষা উথুপ 1960-এর দশকের শেষের দিকে এবং 1970-এর দশকের শুরুতে কলকাতার নাইটক্লাব ও রেস্তোরাঁগুলিতে গান গাওয়া শুরু করেন।

পার্কস্ট্রিটের অন্যতম ঐতিহাসিক সঙ্গীত কেন্দ্র ‘ট্রিঙ্কাস’ তাঁর প্রাথমিক কর্মজীবন গঠনে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। সেখানেই তাঁর শক্তিশালী কন্ট্রাল্টো কণ্ঠ, গতানুগতিক ধারার বাইরের শৈলী এবং অনায়াসে বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিচরণ করার ক্ষমতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। ভারতীয় সুরের সঙ্গে জ্যাজ, পপ, ডিস্কো এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের মিশ্রণের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। চলতি বছরের 2 অগস্ট, সন্ধে সাড়ে 6টায় নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শিল্পীর 57 বছরের সঙ্গীত জীবনের পথ চলা নিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, যার শিরোনাম 'পার্কস্ট্রিট টু বোম্বে'।

ট্রিঙ্কাসে ঊষা উত্থুপ (সংগৃহীত)

22 মে, পার্কস্ট্রিটের ট্রিঙ্কাসে একটি একক সঙ্গীত পরিবেশনের পর তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর এই বিশেষ সঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের কথা। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে রয়েছে 'বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন'। ভাবনা ও পরিকল্পনায় মেট্রো ফার্মার সোমনাথ ঘোষ। ঊষা উত্থুপ এদিন জানান, "2 অগস্টের অনুষ্ঠানের দিকেই আমি তাকিয়ে আছি। সম্পূর্ণ অন্য রকমের একটি অনুষ্ঠান হতে চলেছে। সবার খুব ভালো লাগবে, প্রত্যাশা রাখি।"

জানা গিয়েছে 'পার্কস্ট্রিট টু বোম্বে' অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত থাকবে। প্রথম পর্বে শিল্পীর সঙ্গে আলাপচারিতায় থাকবেন বাচিক শিল্পী শৌভিক ভট্টাচার্য। এই পর্বে সরাসরি দর্শকরাও তাঁদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয় পর্বে একক নিবেদনে থাকবেন শিল্পী ঊষা উত্থুপ। তাঁর জনপ্রিয় সব গান, যা আজও মানুষের হৃদয় জুড়ে আছে তার বেশ কয়েকটি এদিন মঞ্চে পরিবেশন করবেন পদ্মশ্রী ঊষা উত্থুপ।

