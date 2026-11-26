'পার্ক স্ট্রিট আমার রক্ত থেকে হারিয়ে যাবে না'- বড়দিনের গান নিয়ে আবেগী ঊষা উত্থুপ
Usha Uthup on Christmas Song: বড়দিনে নতুন গান নিয়ে আসছেন 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ'প্রাপ্ত পপ সম্রাজ্ঞী ঊষা উত্থুপ ৷ কী বললেন তিনি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 12:21 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: বড়দিন মানেই কলকাতা, আর কলকাতা মানেই পার্ক স্ট্রিটের আলো, জিঙ্গল বেলসের সুর আর এক অদ্ভুত উৎসবের আবহ। শহরের বড়দিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী ঊষা উত্থুপেরও বহু স্মৃতি ও আবেগ। তাঁর কাছে ক্রিসমাস শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, বরং একটা অনুভূতি, একটা ম্যাজিক। সেই বড়দিনের আবহেই এবার নতুন ইংরেজি গান নিয়ে আসছেন ঊষা। তাঁর কণ্ঠে শোনা যাবে ‘কামিং হোম’। ঘরে ফিরে আসার আবেগ, ভালবাসা, সম্পর্কের উষ্ণতা আর একসঙ্গে থাকার আনন্দকে কেন্দ্র করে তৈরি এই বিশেষ ক্রিসমাস গান।
ঊষার কথায়, "আমার কাছে ক্রিসমাস একটা অনুভূতি, একেবারে ম্যাজিকের মতো। বিশেষ করে কলকাতায়, যেখানে ক্রিসমাসের শব্দ, সুর, আবহ সবকিছুই অনুভব করা যায়। জিঙ্গল বেলস শোনা যায়, ‘সাইলেন্ট নাইট’-এর সুর ভেসে আসে। চারপাশে এমন অনেক সুন্দর জিনিস থাকে, যা বড়দিনকে আরও বিশেষ করে তোলে।" কলকাতার বড়দিন তাঁর কাছে বরাবরই আলাদা। এই শহরের উৎসবের আবহ, মানুষের আনন্দ এবং চারপাশের সাজসজ্জা তাঁকে বারবার মুগ্ধ করে।
বড়দিন আর পার্ক স্ট্রিট-এই দুটোকে আলাদা করে ভাবতেই পারেন না ঊষা উত্থুপ। শহরের ক্রিসমাস উদ্যাপনের অন্যতম কেন্দ্র পার্ক স্ট্রিটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। তিনি বলেন, "আমি পার্ক স্ট্রিটকে মিস করি না, কারণ আমি পার্ক স্ট্রিটকে ভালবাসি। পার্ক স্ট্রিট কখনও আমার রক্ত থেকে বেরিয়ে যাবে না। ক্রিসমাস মানেই পার্ক স্ট্রিট, আর পার্ক স্ট্রিট মানেই ক্রিসমাস"। তাঁর গানের জীবনের শুরুর দিকের নানা স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে এই শহরের সঙ্গে। জড়িয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী 'ট্রিঙ্কাস'। তাই কলকাতার বড়দিন তাঁর কাছে শুধুই উৎসব নয়, বরং নিজের জীবনের নানা অধ্যায় ফিরে দেখার মুহূর্তও।
উল্লেখ্য, 'কামিং হোম' গানটির মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং হয়েছে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বদন চন্দ্র রায় রাজবাড়িতে। ভিডিয়োয় অভিনয় করছেন সুপ্রতিম রায় ও সায়নী দত্ত। গানটির কথা ও সুর তৈরি করেছেন আমেরিকাবাসী সুরকার ও গীতিকার সৃজয় মিত্র। পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্বে রয়েছেন তেজস গান্ধী। তবে এই গানকে ঘিরে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ঊষা উত্থুপের কণ্ঠ এবং বড়দিনের সঙ্গে তাঁর কলকাতার আবেগের যোগ। গানটি নিয়ে আশাবাদী সুপ্রতীম এবং সায়নীও।
ক্রিসমাসের রং নিয়েও ঊষা উত্থুপের নিজস্ব ভাবনা রয়েছে। সবুজ পোশাকে সেজে তিনি জানালেন, বড়দিন মানেই সবুজ, আর কলকাতাও তাঁর কাছে সবুজের শহর। লাল ও সবুজের মেলবন্ধন তাঁর চোখে শান্তি এবং মানবতার ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। উৎসবের সাজ, রং, সঙ্গীত-সবকিছুর মধ্যেই যেন তিনি খুঁজে পান একসঙ্গে থাকার বার্তা।
ঊষার কথায়, ক্রিসমাস আসলে জীবনের উদ্যাপন। বাড়িতে যখন আমরা ক্রিসমাস পালন করি, সেটা সত্যিই খুব সুন্দর। ক্রিসমাসকে কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না। ক্রিসমাস মানেই ক্রিসমাস।আর সেই ঘরে ফেরার অনুভূতি, ভালবাসা ও উৎসবের উষ্ণতাকেই সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরছে ‘কামিং হোম’। কলকাতার বড়দিনের আবেগকে সঙ্গে নিয়ে ঊষা উত্থুপের কণ্ঠে এই গান যেন উৎসবের মরসুমে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে চায় এক টুকরো ঘরের অনুভূতি। শহর যখন আলোয় সাজবে, পার্ক স্ট্রিট যখন বড়দিনের আনন্দে মুখর হবে, তখন এই গানও সেই উৎসবের আবহে যোগ করবে নতুন সুর।
ঊষার কথায়, "ক্রিসমাস আসলে জীবনের উদ্যাপন। বাড়িতে যখন আমরা ক্রিসমাস পালন করি, সেটা সত্যিই খুব সুন্দর। আমার টেবিল ভর্তি থাকে কেক দিয়ে, যেগুলো আমি নিজেই তৈরি করি। আজই কেক তৈরির সমস্ত উপকরণ কিনেছি। রাম, ব্র্যান্ডি দিয়ে সেগুলো ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েক দিন পর লোয়ার সার্কুলার রোডে আমার বেকারিতে যাব। সেখানে কেক তৈরি হবে। ক্রিসমাসকে কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না। ক্রিসমাস মানেই ক্রিসমাস।"