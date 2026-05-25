লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ-এ পপ সম্রাজ্ঞী ঊষা, নতুন পর্বে থাকছে কী কী চমক ?
শুধু গানই নয়, শো চলাকালীন ঊষা উত্থুপ একটি বিশেষ ম্যাজিক ট্রিকও দেখানোর চেষ্টা করবেন, যা উপস্থিত সকলকে চমকে দেবে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 10:29 AM IST
কলকাতা, 25 মে: দেখতে দেখতে মে মাসের গ্র্যান্ড ফিনালের দিনও এসে গেল। জানা গিয়েছে জনপ্রিয় গেম শো ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এর মে মাসের মেগা ফিনালে এবার আরও জমজমাট হতে চলেছে। কারণ বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে হাজির থাকছেন কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী, ভারতের পপ সম্রাজ্ঞী ঊষা উত্থুপ।
এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে নিজের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর, প্রাণবন্ত উপস্থিতি এবং বহুভাষিক গানের জাদু নিয়ে হাজির হচ্ছেন উষা উত্থুপ। এদিন তিনি দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন নস্টালজিয়ার সফরে। তাঁর কণ্ঠে শোনা যাবে একের পর এক কালজয়ী গান- 'দম মারো দম', কোয়ি ইয়াহা আহা নাচে নাচে, রম্বা হো হো', যা আজও সমান জনপ্রিয় সব প্রজন্মের কাছে। শুধু গানই নয়, শো চলাকালীন উষা উত্থুপ একটি বিশেষ ম্যাজিক ট্রিকও দেখানোর চেষ্টা করবেন, যা উপস্থিত সকলকে চমকে দেবে। ঠিক কী করেছিলেন তিনি? তার উত্তর মিলবে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের দিনই। অনুষ্ঠানের নানা আবেগঘন মুহূর্তেও ধরা পড়ে ঊষা উত্থুপের আন্তরিকতা।
তিনি জানান, এই অনুষ্ঠানের অংশ হওয়ার সুযোগ পেয়ে তিনি ভীষণ আনন্দিত। পপ সম্রাজ্ঞী এদিন সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঞ্চালনারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রতিযোগীদের সঙ্গে সুদীপ্তার সহজ ও আন্তরিক যোগাযোগ তাঁকে মুগ্ধ করেছে বলেও জানান কিংবদন্তি গায়িকা। এমনকী, এক আবেগঘন মুহূর্তে সুদীপ্তার জন্য বিশেষ একটি গানও গেয়ে শোনান উষা উত্থুপ, যা উপস্থিত সকলের মুখে হাসি ফোটায়। কোন গানটি তিনি গেয়েছিলেন, তা জানতে চোখ রাখতে হবে অনুষ্ঠানের পর্দায়।
বিনোদন, আবেগ এবং অনুপ্রেরণার মেলবন্ধনে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ ইতিমধ্যেই দর্শকদের মন জয় করেছে। তাই এই বিশেষ মে মাসের মেগা ফিনালে যে আরও আকর্ষণীয় হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
দেখতে ভুলবেন না ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এর গ্র্যান্ড মে মান্থলি ফিনালে, আগামী 1 জুন সন্ধ্যা ৭টায়, টিভির পর্দায়।
প্রসঙ্গত, ভারতের অন্যতম পপ গায়িকা ঊষা উত্থুপের (Usha Uthup) সঙ্গীতজীবনের 57 বছর পূর্ণ হতে চলেছে।
পার্কস্ট্রিটের অন্যতম ঐতিহাসিক সঙ্গীত কেন্দ্র ‘ট্রিঙ্কাস’ তাঁর প্রাথমিক কর্মজীবন গঠনে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। সেখানেই তাঁর শক্তিশালী কন্ট্রাল্টো কণ্ঠ, গতানুগতিক ধারার বাইরের শৈলী এবং অনায়াসে বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিচরণ করার ক্ষমতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। ভারতীয় সুরের সঙ্গে জ্যাজ, পপ, ডিস্কো এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের মিশ্রণের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর ক্যারিয়ার গ্রাফ কখনও নিম্নগামী হয়েছে বলে শোনা যায়নি। তাঁর কণ্ঠের রবীন্দ্র সঙ্গীতও ভালোবেসেছে দর্শক।