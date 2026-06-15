বিচ্ছেদের 2 বছরের মাথায় ফের ছাদনাতলায় ঊর্মিলার প্রাক্তন স্বামী মহসিন, পাত্রী কে ?

বিচ্ছেদের 2 বছরের মাথায় ফের ছাদনাতলায় ঊর্মিলার প্রাক্তন স্বামী মহসিন, পাত্রী কে ?
সোশাল মিডিয়ায় কী লিখলেন ঊর্মিলা মাতন্ডকারের প্রাক্তন স্বামী ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 10:43 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 জুন: বিচ্ছেদের দুবছরের মাথায় ফের ছাদনাতলায় গেলেন ঊর্মিলা মাতন্ডকারের (Urmila Matondkar) প্রাক্তন স্বামী তথা কাশ্মিরী ব্যবসায়ী মহসিন আখতার (Mohsin Akhtar) ৷ ব্যবসায়ী-মডেল মহসিন আখতার তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন। সম্প্রতি এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে নিধা ভাটের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন মহসিন ৷ এরপর সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে এই সুখবর ভাগ করে নিয়েছেন।
মহসিন ইনস্টাগ্রামে বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিগুলোর সঙ্গে তিনি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও পুনরায় সুখ খুঁজে পাওয়া নিয়ে এক আন্তরিক বার্তা লিখেছেন। তাঁর জীবনে আসার জন্য নিধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহসিন লিখেছেন, "বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য, খাঁটি ভালোবাসা, এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ একটা হৃদয়।"
মহসিন আরও লেখেন, " তোমার আত্মাকে পবিত্র রাখো ৷ এই পথে নিজেকে সারিয়ে তোলো এবং বিশ্বাস রাখো যে আল্লাহর বিধানই সর্বদা সর্বোত্তম। নিখুঁত সময়ে, তিনি আমাকে তোমার আন্তরিকতা দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। তুমি আমার জীবনে আলো এনেছো। তাই ধন্যবাদ আমার ভালোবাসা।" এরপর মহসিন প্রিয় কাউকে উল্লেখ করে লেখেন, "ধন্যবাদ, মৌজি, পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে আমার খেয়াল রাখার জন্য। আমি জানি এটা তোমার আশীর্বাদ এবং আমার প্রতি তোমার ভালোবাসাই আমাকে এভাবে নিয়ে এসেছে। আমি জানি আজ তুমি আরও শান্তিতে থাকবে। আমি তোমাকে যতটা কল্পনা করতে পারি তার চেয়েও বেশি মিস করি, এবং আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের জন্য প্রার্থনা কোরো ৷"
জানা যায়, মহসিন কাশ্মীরের একজন ব্যবসায়ী ও মডেল। 2014 সালে ফ্যাশন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার ভাইঝির বিয়েতে উর্মিলার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। তারপরেই তাঁরা বিয়ে করেন ৷ কিন্তু 2024 সালে তাঁদের দাম্পত্য সমস্যার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ পায় ৷ পরবর্তী প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে উর্মিলা সেই বছর সেপ্টেম্বরে মুম্বইয়ের একটি আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছিলেন। এরপর, 2024 সালে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় ৷ প্রাক্তন দম্পতি 2016 সালের 4 ফেব্রুয়ারি এক অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাদের মধ্যে 10 বছরের বয়সের পার্থক্যের জন্য সেই সময় এই বিয়ে চর্চায় আসে ৷ কারণ যে সময় ঊর্মিলা বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল 42 আর মহসিনের বয়স ছিল 32। কিন্তু জনসমক্ষে, দুই তারকা কখনই তাঁদের বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে কথা বলেননি ৷