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আসছে 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার' ! আপনি তৈরি তো?

ভাগ্যের আশীর্বাদ, নাকি অদৃশ্য বিপদের পূর্বাভাস? একটি লটারির টিকিট কীভাবে বদলে দেয় এক সাধারণ মানুষের জীবন, সেই গল্পই বলবে ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’।

unmesh-ganguly-starrer-bengali-movie-Bhaggolokkhi Bumper will-release-on-this-date
আসছে 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার' ! (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 4:56 PM IST

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কলকাতা, 16 জুলাই: ঋষভ দত্ত রচিত ও পরিচালিত বাংলা ড্রামেডি ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে আগামী ৭ অগস্ট । মোজোটালে এন্টারটেইনমেন্টস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন্স, গ্রেম্যাটার ফিল্মস এবং ডেজিনিয়াক্স স্টুডিওস-এর প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবির প্রযোজক এহসাস কাঞ্জিলাল, ঋষভ দত্ত ও দেবাঙ্গ পল। ছবিটির নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সুমনা কাঞ্জিলাল, যাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও সৃজনশীল সম্পৃক্ততা প্রযোজনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

মফস্বল ও কলকাতার উপকণ্ঠকে পটভূমি করে গড়ে ওঠা ছবির কেন্দ্রে রয়েছেন নারায়ণ, পেশায় একজন ডিজিটাল ঘটক। ঋণ, ব্যর্থতা ও ভাঙা সম্পর্কের ভারে ক্লান্ত তার জীবন আচমকাই বদলে যায় একটি লটারির টিকিট জেতার পর। কিন্তু অর্থের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় একের পর এক রহস্যময় ঘটনা। স্বপ্নে কিংবা বাস্তবে তাঁর সামনে আবির্ভূত হন দেবী লক্ষ্মী, যার নীরব উপস্থিতি যেন ইঙ্গিত দেয় এই প্রাপ্তির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আরও গভীর এক সত্য।

unmesh-ganguly-starrer-bengali-movie-Bhaggolokkhi Bumper will-release-on-this-date
'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার'-এর দৃশ্য (সংগৃহীত)

পরপর বিপর্যয়, বিশ্বাসঘাতকতা এবং এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের আবহে নারায়ণের সাফল্যের গল্প ধীরে ধীরে রূপ নেয় নৈতিক সংকটের এক তীব্র যাত্রায়। অর্থ, কর্মফল, বিবেক এবং আত্মজাগরণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এগোয় ছবির কাহিনি।
পরিচালক ঋষভ দত্ত বলেন, "'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’ শুধু একটি লটারির গল্প নয়; এটি মানুষের লোভ, বিশ্বাস, কর্মফল এবং আত্মউপলব্ধির গল্প। আমরা এমন একটি ছবি নির্মাণের চেষ্টা করেছি, যেখানে হাস্যরসের আড়ালে জীবনের গভীর প্রশ্নগুলো উঠে আসে। আশা করি, দর্শক ছবিটি উপভোগ করার পাশাপাশি এর অন্তর্নিহিত ভাবনাগুলিও সঙ্গে করে নিয়ে ফিরবেন। আগামী ৭ অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে সবাইকে ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’ দেখার আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাই।"

unmesh-ganguly-starrer-bengali-movie-Bhaggolokkhi Bumper will-release-on-this-date
'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার'-এর দৃশ্য (সংগৃহীত)

ছবিতে অভিনয় করেছেন উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল গিরি, স্বরলিপি ঘোষ, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, সুরজিৎ মাল, সুব্রত সেনগুপ্ত, স্বাতী মুখার্জি, শান্তনু মজুমদার-সহ আরও অনেকে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শমিক গুহ রায়, সায়ন্তন মিস্ত্রি ও অনুষ্টূপ মজুমদার। হাস্যরস, রহস্য, আবেগ এবং সামাজিক বার্তার সমন্বয়ে নির্মিত ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’ শুধু ভাগ্য বদলের গল্প নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধ, কর্মফল এবং সঠিক সিদ্ধান্তের তাৎপর্য নিয়ে এক সমকালীন সিনেমা।

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TAGGED:

RISHAV DATTA
UNMESH GANGULY
উন্মেষ গঙ্গোপাধ্যায়
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