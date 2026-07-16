আমার সুপারহিরো আপাতত মেসি- উজান গঙ্গোপাধ্যায়

আমার সুপারহিরো আপাতত মেসি- উজান গঙ্গোপাধ্যায়
24 জুলাই মুক্তি পাচ্ছে উজান গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম বাংলা ছবি 'কাতুকুতু বুড়ো'। ছবি নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে দেদার আড্ডা দিলেন নবীন পরিচালক।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 11:53 AM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: এর আগে নেটফ্লিক্সের জন্য সিরিজ পরিচালনা করলেও বড়পর্দায় ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ হিসাবে প্রথমবার দায়িত্ব নিয়েছেন কৌশিক-চূর্ণী পুত্র উজান গঙ্গোপাধ্যায় ৷ 'রসগোল্লা' সিনেমা দিয়ে সিনে জগতে পা উজানের ৷ এবার এত কম বয়সে একেবারে পরিচালকের আসনে ৷ প্রথম পরিচালিত ছবি 'কাতুকুতু বুড়ো' নিয়ে আড্ডা দিতে বসে মেসি, বার্সেলোনা, আর্জেন্টিনা এবং বিশ্বকাপ নিয়ে আবেগ উজাড় করে দিলেন উজান।
ইটিভি ভারত: এবার ছবি পরিচালনা। কতটা টেনশন ছিল?
উজান: টেনশনটা খারাপ জিনিস নয়, ভালোই। পরীক্ষার আগেও আমাদের সবার টেনশন হয়। পরীক্ষা কারওর খারাপ হয় কারওর ভালো হয়। আগে থেকে তৈরি হয়ে যেতে হয়। সিনেমা বানানোও সেরকমই। আমরা কেউ সবকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকি না। কেউ জানি না কখন কী ঘটবে। গোটা টিম অপ্রস্তুত থাকে। হয়তো হঠাত বৃষ্টি নামল, আর দেখা গেল আধা দিন শুটিং করে প্যাক আপ করতে হল। আবার সব নতুন করে প্ল্যানিং করে করতে হল। এরকম পরীক্ষা সারাক্ষণ দিই আমরা সবাই। ছোটবেলা থেকে বাবা-মা'কেও এসবের মুখোমুখি হতে দেখেছি। আমার ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। অ্যালার্জি, জ্বর, পায়ের অপারেশন সব সহ্য করে তারপর এই ছবিটা নিয়ে আসছি। আমার মনে হয় গোটা টিমের সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব হত না। এখন টেনশনটা থাকুক।
ইটিভি ভারত: বাবা-মায়ের টিপস পেয়েছেন নিশ্চয়ইব পরিচালক হিসেবে?
উজান: তাঁদের থেকে তো শিখেই আসছি ছোট থেকে। ওটাই আমার দায়িত্ব সন্তান হিসেবে। বাবা-মা চিরকালই আমাকে অপশন দিয়েছেন। কখনও কিছু চাপিয়ে দেননি। বিশেষকরে আমার মা আমাকে সবসময় অপশন দিয়েছেন। ছোট ছোট বিষয়েও অপশন দিয়েছেন। পরিচালনা করার সময় আমি তাই নিজের মতো করে কিছু করতে পেরেছি। ওঁদের পরিচালনা করার ধরনের সঙ্গে আমার ধরনের তেমন মিল নেই কোনও। আমি ওঁদের থেকে মেইন টিপস পাই মানুষ হিসেবে। বুঝিয়ে বলি, একজন ডিরেক্টরের কাজ শুধু লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন বলা নয়। সকলকে নিয়ে চলাও তাঁর কর্তব্য। আর সেটাই আমি শিখেছি ওঁদের কাছ থেকে।
ইটিভি ভারত: চূর্ণী দি'ও তো আছেন ছবিতে। মা'কে ডিরেক্ট করার অনুভূতি কেমন?
উজান: মা আছে। কিন্তু সবাই যেভাবে ভাবছে বা আশা করছে সেভাবে হয়তো মা নেই এখানে। ছেলে হিসেবে একটা নার্ভাসনেস তো ছিলই আমার।
ইটিভি ভারত: সুপারহিরোকে নিয়ে এই ছবি। কিন্তু উজানের জীবনের সুপারহিরো কে?
উজান: আপাতত মেসি। ছোটবেলা থেকে খেলা দেখি। প্রিয় ক্লাব বার্সেলোনা। মেসি আমার প্রিয় খেলোয়াড়। আমি 2006-07 থেকে খেলা দেখি। যখন মেসি সেই মেসি হয়নি। আমি বিশ্বকাপের সব ম্যাচ গতবারও দেখেছি। কিন্তু এবার 'কাতুকুতু বুড়ো' এতটাই সুপারহিরো মার্কা হয়ে গেছে আমার কাছে যে এবার আর্জেন্টিনার একটা খেলাও আমি দেখতে পারিনি। বাবা বাড়িতে বসে খেলা দেখতে দেখতে আমাকে ফোন করে যাচ্ছিল আর বলছিল, "কী রে গোল দিয়ে দিল তো, তুই কোথায়?" আমি তখন এডিট রুমে।
ইটিভি ভারত: 'কাতুকুতু বুড়ো' নাম শুনে অনেকেই সুকুমার রায়ের কবিতা নিয়েই এই ছবি বলে ভেবেছিল। আসলে কী আছে ছবিটাতে?
উজান: অনেকে পোস্টারে সুপারহিরোর ছবিটা দেখে বলেছে 'বেগুন ম্যান'। এটা খুব মজার লেগেছে শুনে। প্রথমত এটা শুধুমাত্র একটা সুপারহিরো মুভি নয়। আমাদের এই ছবির পোস্টারে সুকুমার রায়ের কবিতাটার সঙ্গে যে আঁকাটা ছিল সেটাও আছে। কোনও কবিতা বা গান শুধুমাত্র একটা কবিতা বা গান নয়, সেটা জনপ্রিয়তা পেলে মানুষের, সমাজের একটা বড় অংশ হয়ে যায়। ছোটোবেলায় সবাই হয়তো পড়েছে। আবার অনেকেই হয়তো পড়েনি। কবিতার কম্পিটিশনেও শোনা যায় এই কবিতাটা। জীবনের একদম শেষের দিকে সুকুমার রায় এই কবিতাটা লিখেছেন। এই ধরনের কবিতাগুলোর ননসেন্সের মধ্যেও একটা সেন্স লুকিয়ে আছে। আমার পয়েন্ট হচ্ছে সমাজে আমরা এমন সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হই যে ছোটবেলার জিনিসগুলোকে আর ছোটবেলার থাকতে দেওয়া হয় না। সেরকম একটা পরিস্থিতি থেকেই এই ছবির জন্ম।
ইটিভি ভারত: এই ছবিতে রাহুলও রয়েছে।
উজান: হ্যাঁ। কিন্তু রাহুল দা'কে নিয়ে আমি বেশি কথা বলতে চাইছি না। মানুষটা তো আর নেই। ছবির প্রচারের সময়ে ওঁর কথা বলতে কোথাও গিয়ে আমার আটকাচ্ছে। আমি ছোটবেলা থেকে রাহুল দা'কে চিনি। ওঁকে নিয়ে আমার প্রথম ছবিতে কাজ করাটা একটা বড় পাওয়া। আমি ভাগ্যবান।
ইটিভি ভারত: ছবিতে হাসি নাকি কান্না কোনটা আছে? প্রেম আছে?
উজান: 'কাতুকুতু বুড়ো'য় একটা লাইন আছে মনে পড়ে? "হাসির থেকে কান্না পাবে বেশি..." দুটোই পাবে এখানে। যে বিষয়গুলো নিয়ে গোটা সমাজ হতাশ হয়ে আছে সেটাকে হতাশা ছাড়াও অন্য ভাষায় প্রয়োগ করা যায়, আবার হাসিমুখে হতাশাটাকে উড়িয়েও দেওয়া যায়। ওই স্পিরিটটাই রয়েছে 'কাতুকুতু বুড়ো'তে। প্রেমও আছে। যে তিনটে গান আছে তার মধ্যে দুটোই প্রেমের।
ইন্টারভিউয়ের শেষে সুকুমার রায়ের 'কাতুকুতু বুড়ো' কবিতাটির কয়েক লাইনও বলে শোনান উজান।
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