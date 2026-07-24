শিল্পী সংসদের উদ্যোগে 14 দিন ধরে নন্দনে উত্তমের 28 ছবি, উদ্বোধনে কী বললেন শিল্পীরা
এদিন হাজির ছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রত্না ঘোষাল, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী, অশোক ভদ্র-সহ আরও অনেকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 8:16 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: মহানায়কের প্রয়াণ দিবসে শিল্পী সংসদের উদ্যোগে নন্দনে শুরু হল দুই সপ্তাহব্যাপী 'উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব'। দুঃস্থ শিল্পীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই উৎসবের শুভ সূচনা হল আজ । হাজির ছিলেন শিল্পী সংসদের সভাপতি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল এবং দেবিকা মুখোপাধ্যায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, সঙ্গীত পরিচালক অশোক ভদ্র, সাংবাদিক-পরিচালক ঋতব্রত ভট্টাচার্য-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা ।
শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং একই সঙ্গে দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এই বিশেষ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । দুই সপ্তাহ ধরে মহানায়কের জনপ্রিয় ও কালজয়ী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি তাঁর অবদানকে স্মরণ করা হবে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে । 14 দিন ধরে চলবে 'উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব'। 28টি ছবি দেখানো হবে নন্দন 1, 2, 3 -এ । উদ্বোধনী ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর' এবং 'সপ্তপদী'।
বর্ষীয়ান শিল্পী রত্না ঘোষাল বলেন, "দাদা আজ বেঁচে থাকলে কেমন দেখতে হতো বলুন তো ? চুল সাদা হতো, কিন্তু হাসিটা তো একই থাকত । দাদার সঙ্গে অনেক ছোটবেলায় আলাপ আমার । তখন বুঝতাম না কে এই উত্তম কুমার । ইনডোর আউটডোর সবই করেছি একটা সময়ে । ভাইবোনের মতোই ছিলাম আমরা । কিংবদন্তি নাটক 'নহবৎ'-এর তিনটে টিকিট কেটেছিলেন দাদা । আট বছর টানা তপন থিয়েটারে চলেছে সেই নাটক । 'নহবৎ' দেখার পর উনি আমাকে চড়াই পাখি ডাকতেন । আরও কত স্মৃতি আছে দাদাকে নিয়ে । উনি চিরকাল মানুষের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবেন ।"
ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ভাগ করে নেন 1980 সালে মহানায়কের প্রয়াণ দিবসের এক স্মৃতি । তিনি বলেন, "যেদিন উনি চলে যান, সেদিন আমাদের বাড়িতে রান্না চড়েনি । আমি তখন নার্সারি কী ওয়ানে পড়ি । আবছা মনে আছে । কত মানুষ তাঁর শেষযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন । ওঁকে নিয়ে বলার ধৃষ্টতা আমার নেই ।"
পাপিয়া অধিকারীর কথায়, "আজ উনি বেঁচে থাকলে একশো বছর বয়সি হতেন । আর কোনও শিল্পীর জন্ম ও মৃত্যুদিবস এভাবে পালিত হয় না এত বছর ধরে । উত্তম কুমার একটা কনসেপ্ট । ভালো গান গাইতেন উত্তম কুমার । গানে লিপ দিতে গেলে কোন গানে গলার শিরা কতটা ফুলবে উনি জানতেন । একজন গায়ক ছাড়া এটা জানা সম্ভব না, কিন্তু উনি জানতেন । উনি মাস্টার ছিলেন । আমরা ওঁকে বুকে নিয়ে বাঁচি ।"