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শিল্পী সংসদের উদ্যোগে 14 দিন ধরে নন্দনে উত্তমের 28 ছবি, উদ্বোধনে কী বললেন শিল্পীরা

এদিন হাজির ছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রত্না ঘোষাল, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী, অশোক ভদ্র-সহ আরও অনেকে ৷

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'উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব'-এর উদ্বোধন (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 8:11 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 8:16 PM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: মহানায়কের প্রয়াণ দিবসে শিল্পী সংসদের উদ্যোগে নন্দনে শুরু হল দুই সপ্তাহব্যাপী 'উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব'। দুঃস্থ শিল্পীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই উৎসবের শুভ সূচনা হল আজ । হাজির ছিলেন শিল্পী সংসদের সভাপতি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল এবং দেবিকা মুখোপাধ্যায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, সঙ্গীত পরিচালক অশোক ভদ্র, সাংবাদিক-পরিচালক ঋতব্রত ভট্টাচার্য-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা ।

শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং একই সঙ্গে দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এই বিশেষ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । দুই সপ্তাহ ধরে মহানায়কের জনপ্রিয় ও কালজয়ী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি তাঁর অবদানকে স্মরণ করা হবে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে । 14 দিন ধরে চলবে 'উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব'। 28টি ছবি দেখানো হবে নন্দন 1, 2, 3 -এ । উদ্বোধনী ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর' এবং 'সপ্তপদী'।

শিল্পী সংসদের উদ্যোগে 14 দিন ধরে নন্দনে উত্তমের 28 ছবি (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বর্ষীয়ান শিল্পী রত্না ঘোষাল বলেন, "দাদা আজ বেঁচে থাকলে কেমন দেখতে হতো বলুন তো ? চুল সাদা হতো, কিন্তু হাসিটা তো একই থাকত । দাদার সঙ্গে অনেক ছোটবেলায় আলাপ আমার । তখন বুঝতাম না কে এই উত্তম কুমার । ইনডোর আউটডোর সবই করেছি একটা সময়ে । ভাইবোনের মতোই ছিলাম আমরা । কিংবদন্তি নাটক 'নহবৎ'-এর তিনটে টিকিট কেটেছিলেন দাদা । আট বছর টানা তপন থিয়েটারে চলেছে সেই নাটক । 'নহবৎ' দেখার পর উনি আমাকে চড়াই পাখি ডাকতেন । আরও কত স্মৃতি আছে দাদাকে নিয়ে । উনি চিরকাল মানুষের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবেন ।"

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উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা দেবিকা মুখোপাধ্যায়ের (নিজস্ব চিত্র)

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ভাগ করে নেন 1980 সালে মহানায়কের প্রয়াণ দিবসের এক স্মৃতি । তিনি বলেন, "যেদিন উনি চলে যান, সেদিন আমাদের বাড়িতে রান্না চড়েনি । আমি তখন নার্সারি কী ওয়ানে পড়ি । আবছা মনে আছে । কত মানুষ তাঁর শেষযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন । ওঁকে নিয়ে বলার ধৃষ্টতা আমার নেই ।"

পাপিয়া অধিকারীর কথায়, "আজ উনি বেঁচে থাকলে একশো বছর বয়সি হতেন । আর কোনও শিল্পীর জন্ম ও মৃত্যুদিবস এভাবে পালিত হয় না এত বছর ধরে । উত্তম কুমার একটা কনসেপ্ট । ভালো গান গাইতেন উত্তম কুমার । গানে লিপ দিতে গেলে কোন গানে গলার শিরা কতটা ফুলবে উনি জানতেন । একজন গায়ক ছাড়া এটা জানা সম্ভব না, কিন্তু উনি জানতেন । উনি মাস্টার ছিলেন । আমরা ওঁকে বুকে নিয়ে বাঁচি ।"

Last Updated : July 24, 2026 at 8:16 PM IST

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উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব
উত্তম কুমার
UTTAM KUMAR DEATH ANNIVERSARY

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