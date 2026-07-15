কীর্তন থেকে মানব সেবা, রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে শহরে দুটি ভিন্ন উদ্যোগ
মঞ্চে এবার রথযাত্রার উদযাপন । বাংলায় প্রথমবার সঙ্গীত শিল্পী সৃজন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হবে 'জগন্নাথমঙ্গলম'।
Published : July 15, 2026 at 8:47 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: শহরে মঞ্চস্থ হতে চলেছে 'জগন্নাথমঙ্গলম'-ভক্তি, ঐতিহ্য ও শিল্পকলার এক অনন্য নিবেদন । বাংলার সমৃদ্ধ পালাকীর্তন ও কথকতার ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে নির্মিত এই বিশেষ প্রযোজনায় পদাবলী কীর্তন, কীর্তনের বিভিন্ন শৈলী, নৃত্য এবং নাট্যরূপ এক সৃজনশীল বিন্যাসে মিলিত হয়েছে । শ্রীক্ষেত্র পুরী, শ্রীজগন্নাথদেব, তাঁর মহিমান্বিত মন্দির এবং জগন্নাথ সংস্কৃতির নানা কিংবদন্তি, ইতিহাস ও ভক্তিমূলক আখ্যান এই প্রযোজনায় শিল্পের ভাষায় নতুন প্রাণ লাভ করবে ।
প্রায় 30 জন শিল্পীর সম্মিলিত পরিবেশনায় 'জগন্নাথমঙ্গলম' হয়ে উঠবে এক অনন্য নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা-যেখানে সুর, তাল, পদ, অভিনয় ও নৃত্য একসূত্রে গাঁথা হয়ে সৃষ্টি করবে ভক্তিরসের এক অপূর্ব আবহ । এই প্রযোজনা কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়; এটি বাংলা কীর্তনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং শ্রীজগন্নাথ ভক্তির এক আন্তরিক, শিল্পসম্মত নিবেদন । অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে হরিনাম সংকীর্তন, বৈষ্ণব ও রসিকগণের সম্বর্ধনা এবং পরিশেষে মহাপ্রসাদ বিতরণ সমগ্র আয়োজনকে এক অপূর্ব বৈষ্ণবীয় ভক্তিময় সন্ধ্যায় রূপান্তরিত করবে । সমগ্র পরিকল্পনা, পরিচালনা ও পরিবেশনা সৃজন চট্টোপাধ্যায়ের । আগামী 26 জুলাই রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যা সাড়ে 6টা থেকে চলবে এই অনুষ্ঠান ।
সঙ্গীত শিল্পী সৃজন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রভু জগন্নাথ দেবের আখ্যান এবার এক নতুন প্রযোজনার মাধ্যমে আমি এবং আমার সহশিল্পীবৃন্দ মিলে নিয়ে আসতে চলেছি । এই মাসেই রথযাত্রা । তাই সেই বিশেষ দিনকে মাথায় রেখেই এর আয়োজন করা । আশা করি এই প্রযোজনা সবার ভালো লাগবে ।"
পাশাপাশি বুধবার শহরে এক স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের উদ্যোগে পথে নামল 'জীবন দেবতা রথ' । 1 জুলাই ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং প্রয়াণ দিবস । সমাজের সেবায় নিয়োজিত প্রাণ এই মানুষটিকে মনে রেখে এবং আসন্ন রথযাত্রাকে মাথায় রেখেই 'অন্য রথ' । এ রথ মানব সেবার রথ । যে মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বিধানচন্দ্র রায় । এ রথে বিধানচন্দ্র রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়, পরিক্রমা করে শহরের নানা পথ ।
এই রথ পথ চলতি মানুষের সেবায় কাজ করল । এই রথ থেকেই পথ চলতি মানুষ মেপে নিলেন শরীরে শর্করার পরিমাণ, রক্ত চাপের পরিমাপ, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাপ ৷ করা হল ইসিজি রথের পিছনে থাকা অ্যাম্বুলেন্সে । পথ চলতি মানুষের কাছে এ এক অন্য রথ । এই রথ গেল শহরের বিভিন্ন ক্লাবে । তবে এই রথের কোনও উলটো রথ নেই । ডা. রায়ের জন্ম-মৃত্যুদিন পাশাপাশি রথযাত্রা একই মাসে হওয়ায় এই জীবন দেবতা রথ পথে নামানোর পরিকল্পনা করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে ।
সংস্থার সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য বলেন, "আমরা সারা বছর থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করি । আর থ্যালাসেমিয়া ছাড়া আরও অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক বিষয়ে আমরা সমাজের সেবায় ব্রতী । তাই এমন একজন কিংবদন্তি ডাক্তারের জন্ম-প্রয়াণ দিবস ও রথযাত্রা উপলক্ষে এই জীবন দেবতা রথের পরিকল্পনা করা । রথ থেকে সাধারণত প্রসাদ বিতরণ করা হয় । আমাদের প্রসাদ হল মানব সেবা । তাই এই রথ পথচলতি মানুষের ন্যুনতম প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে কিছু স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করল । ডা. রায়ের আদর্শ পাথেয় করেই আমাদের এই উদ্যোগ ।"