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বিশ্বমঞ্চে বাংলা সিনেমা, 'ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইক'-প্রতিযোগিতায় অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ৷ বিশ্বমঞ্চে স্বাধীন ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকেও তুলে ধরে।

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অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি আন্তর্জাতিক মঞ্চে (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 2:34 PM IST

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কলকাতা, 30 জুন: স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি ছবি ‘8’ এবং ‘রঙ্গ বিবাহ (Marriages by Design)’ জার্মানির বার্লিনে 14তম 'ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইক 2026'-এর প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে। উৎসবটি 4 থেকে 13 জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। একই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে দুটি চলচ্চিত্রের নির্বাচন অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত এবং বিশ্বমঞ্চে স্বাধীন ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকেও তুলে ধরে।

‘8’ প্রেম, একাকীত্ব, স্মৃতি এবং সময়ের প্রবাহকে কেন্দ্র করে নির্মিত একটি পরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র, যা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম ব্যক্তিগত কাজ। চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন সুরাইয়া পারভিন এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী। সম্প্রতি এটি 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বাংলা প্যানোরামা প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রদর্শিত হয় এবং দর্শকদের কাছ থেকে সাড়া পায়।

‘রঙ্গ বিবাহ (Marriages by Design)’ একটি ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নাটক, যেখানে বিবাহ এবং সমকালীন সামাজিক বাস্তবতাকে একটি অভিনব ‘ফিল্ম-উইদিন-এ-ফিল্ম’ কাঠামোর মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন দিশা নন্দী, অমৃতা মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী এবং পার্থসারথি চন্দ্র । পিক রোজ ফিল্ম (PeakRose Films) ছবিটির প্রযোজনা করেছে। 2026 সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবের Marché du Film-এ চলচ্চিত্রটি উপস্থাপিত হয়, যেখানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিদের বিশেষ আগ্রহ আকর্ষণ করে। তীক্ষ্ণ সামাজিক পর্যবেক্ষণ ও রসবোধের সমন্বয়ে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক কাঠামো এবং জনপরিসরের সম্পর্ককে নতুনভাবে দেখার সুযোগ করে দেয়।

প্রতিযোগিতা বিভাগে দুটি চলচ্চিত্রের এই নির্বাচন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পরিসরে স্বাধীন বাংলা সিনেমার ক্রমবর্ধমান অবদানকেও তুলে ধরে। নির্বাচন প্রসঙ্গে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "একই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে দুটি চলচ্চিত্র নির্বাচিত হওয়া আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের এবং অনুপ্রেরণার বিষয়। ‘8’ যেমন গভীরভাবে ব্যক্তিগত ও আত্মঅন্বেষণমূলক, তেমনই ‘রঙ্গ বিবাহ (Marriages by Design)’ সমকালীন সামাজিক বাস্তবতাকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে অন্বেষণ করে। দুটি চলচ্চিত্রই ভিন্নধর্মী হলেও মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতাকে বোঝার এক অভিন্ন প্রয়াসে যুক্ত। শিল্পের বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক সংলাপকে উদ্‌যাপন করার জন্য ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইক ভারত ও জার্মানির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই উৎসব দুই দেশের শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, গবেষক ও দর্শকদের একত্রিত করে।

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TAGGED:

AMITAVA CHATTERJEE
8 AND RANGO BIBAAHO MOIVES
BENGALI CINEMA
ইন্দো জার্মান ফিল্ম উইক ২০২৬
INDO GERMAN FILM WEEK 2026

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