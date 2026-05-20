এই সিনেমায় কাজ করেছেন ভোপালে মৃত ত্বিষা শর্মা, কেমন ছিলেন অভিনেত্রী হিসাবে ?

গত 12 মে ভোপালে নিজের শ্বশুরবাড়িতে ত্বিষা শর্মাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। 'মিস পুনে' খেতাব জয়ী ত্বিষা কাজ করেছেন তেলেগু সিনেমা-হিন্দি শর্ট ফিল্মে ৷

বড়পর্দায় নজর কাড়েন মৃত ত্বিষা শর্মা (স্ক্রিনশট)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 1:52 PM IST

হায়দরাবাদ, 20 মে: সালটা 2024 ৷ এক ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে 33 বছর বয়সী মডেল ও অভিনেত্রী ত্বিষা শর্মার (Twisha Sharma) সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আইনজীবী সমর্থ সিংয়ের সঙ্গে ৷ এরপর বিয়েও হয় ৷ তবে মাত্র পাঁচ মাস পরেই 12 মে ভোপালের কাটারা হিলস এলাকায় অবস্থিত তাঁর শ্বশুরবাড়িতে ত্বিষাকে পাওয়া যায় ঝুলন্ত অবস্থায়।

ত্বিষার মৃত্যুর তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে মানসিক নির্যাতন, জোর করে গর্ভপাত, পণের দাবির অভিযোগ। প্রাক্তন মডেল তথা সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ত্বিষার মৃত্যুতে হতবাক তাঁর সিনেমার সহকর্মী থেকে পরিচালক ৷ হ্যাঁ, দক্ষিণী সিনেমা থেকে হিন্দি শর্ট ফিল্ম, ত্বিষা অভিনয় জগতেও রেখেছেন নিজের ছাপ ৷

ত্বিষার অভিনয় জীবনের ঝলক

মডেলিং দিয়ে যাত্রা শুরু করা ত্বিষা অভিনয় করেছেন তেলেগু সিনেমা 'মুগগুরু মোনাগাল্লু' (Mugguru Monagallu) (2021) ও হিন্দি শর্ট ফিল্ম 'জরা সমভাল কে' (Zara Sambhal Kay) (2018)-তে । মডেলিংয়ের দিনগুলোতে তিনি 'মিস পুনে' খেতাবও অর্জন করেছিলেন। ত্বিষার 'মুগগুরু মোনাগাল্লু' ছবির সহ-অভিনেতা দীক্ষিত শেঠ্ঠিও (Deekshith Shetty) সম্প্রতি রশ্মিকা মন্দানা অভিনীত 'দ্য গার্লফ্রেন্ড' (2025)-এ অভিনয়ের সুবাদে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন।

ত্বিষার মৃত্যুর খবরে স্তম্ভিত দীক্ষিত সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক এক খবর। আমি তাঁকে সবসময়ই একজন নিষ্ঠাবান ও কঠোর পরিশ্রমী মেয়ে হিসেবে জানতাম, যে নিজের প্রতিটি কাজের প্রতিই ছিল অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। সে ছিল প্রাণশক্তিতে ভরপুর ৷ তাই এটা জেনে আমি সত্যিই হতবাক যে, সে নিজের জীবন নিজেই কেড়ে নিয়েছে।" দীক্ষিত শেঠ্ঠি আরও জানান যে, প্রায় চার বছর আগে ত্বিষার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয়েছিল। ত্বিষার যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তিনি জানতেন না ৷ মাত্র একটি ছবিতেই ত্বিষার সঙ্গে কাজ করেছেন দীক্ষিত ৷ তিনি জানান, অভিনয় জগতে ভাগ্য পরীক্ষা করতে আসা ত্বিষা বুঝেছিলেন, এখানে তিনি তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন না ৷ ফলে তিনি, পরবর্তীতে কর্পোরেট জগতে প্রবেশ করেন।

'মুগগুরু মোনাগাল্লু' সিনেমার পরিচালক অভিলাষ রেড্ডি শুটিংয়ের সময়ের কথা স্মরণ করে বলেন, "আমাদের সিনেমার প্রদর্শনী চলাকালীন আমি তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম ৷ তাঁরা সবাই অত্যন্ত চমৎকার মানুষ ছিলেন। ত্বিষার মৃত্যুর খবর সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক।"

SIT এখন পর্যন্ত কী জানিয়েছে?

এই মামলার তদন্তের দায়িত্বে থাকা বিশেষ তদন্তকারী দলের (SIT) প্রধান এবং মিসরোদের সহকারী পুলিশ কমিশনার (ACP) রজনীশ কাশ্যপ সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে জানিয়েছেন যে, 12 মে থেকে পলাতক স্বামী সমর্থ সিংয়ের সন্ধান চালানো হচ্ছে ৷ পরবর্তী তদন্তের জন্য ত্বিষার মৃত্যু সংক্রান্ত উদ্ধার হওয়া সবকিছু নথি ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ৷

