পর্দায় ফের আসছে জেমস বন্ড ! 007 লেগেসি এগিয়ে নিয়ে যাবেন এই অভিনেতা
New James Bond:অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিয়োস প্রকাশ্যে এনেছে নতুন জেমস বন্ডের পরিচয় । ডেনিস ভিলনোভের পরিচালনায় আসন্ন বন্ড সিনেমায় জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্রে দেখা যাবে এই অভিনেতাকে৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 11:00 AM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: হলিউডের সবচেয়ে বড় গোপন রহস্য অবশেষে ফাঁস হল। পাঁচ বছর ধরে নানা অনুমান, প্রতীক্ষা আর অনুরাগীদের তৈরি করা দীর্ঘ তালিকার পর অপেক্ষার অবসান ঘটল ৷ রবার্ট প্যাটিনসনই হচ্ছেন নতুন জেমস বন্ড। অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিয়োস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাত্র দুটি শব্দের একটি পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে, লিখেছে "পরিচয় নিশ্চিত"।
এরপর স্টুডিয়োর তরফে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয় ৷ যেখানে রবার্ট প্যাটিনসনকে টাক্সিডো পরা অবস্থায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও স্টাইলিশ রূপে দেখা যায় ৷ তাঁর হাতে ছিল একটি বন্দুক। ভিডিয়োটির নেপথ্যে বেজে ওঠে জেমস বন্ড সিরিজের সেই চিরচেনা সুর। ভিডিয়োটির শেষ অংশে ভেসে ওঠে সেই বিখ্যাত বার্তা- "জেমস বন্ড ফিরে আসবে।" 'টোয়ালাইট' (Twilight) সিনেমায় এডওয়ার্ড কালেন চরিত্রে অভিনয় করে বিশাল অনুরাগী গড়ে তোলা রবার্ট প্যাটিনসনের বয়স এখন 40 বছর। এই ইংরেজ অভিনেতা হলেন সপ্তম ব্যক্তি, যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জেমস বন্ড সিরিজের সিনেমায় বন্ড চরিত্রে অভিনয় করছেন। বন্ড চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতাদের তালিকাটি বেশ ছোট এবং তাঁরা সবাই অত্যন্ত বিখ্যাত।
প্যাটিনসনের আগে যাঁরা বন্ড চরিত্রে অভিনয় করেছেন
জর্জ লেজেনবি
রজার মুর
টিমোথি ডাল্টন
পিয়ার্স ব্রসনান
ড্যানিয়েল ক্রেইগ
ক্রেইগ 15 বছর ধরে বন্ডের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 2006 সালের 'ক্যাসিনো রয়্যাল' থেকে শুরু করে 2021 সালের 'নো টাইম টু ডাই'-এই পাঁচটি সিনেমায় তিনি সেই ধ্রুপদী গোপন এজেন্ট 007-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর থেকেই এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি পরবর্তী বন্ডের অপেক্ষায় ছিল।
দীর্ঘদিন ধরেই পরবর্তী বন্ড কে হবেন, তা নিয়ে নানা নাম শোনা যাচ্ছিল। অ্যারন টেলর-জনসন, হেনরি ক্যাভিল, ইদ্রিস এলবা, জশ ও’কনর, ক্যালাম টার্নার এবং জ্যাক লাউডেন-এরা ছিলেন এই চরিত্রের জন্য সম্ভাব্য প্রধান দাবিদার। প্রতি কয়েক মাস অন্তর নতুন কোনও নাম আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসত, যা বন্ড ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলত যে, শেষ পর্যন্ত কে এই চরিত্রটি পাবেন এবং এই প্রশংসিত ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। প্যাটিনসন নিজেও একবার বলেছিলেন যে, তিনি বন্ডের চরিত্রে অভিনয় করতে আগ্রহী, তবে তা হতে পারে "প্রায় 20 বছর পর"। এটি ছিল 2012 সালের কথা, যখন তাঁর বয়স ছিল 26 বছর। শেষ পর্যন্ত মাত্র 14 বছর পরেই সেই সুযোগ এল।
Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp— James Bond (@007) November 16, 2026
এই ঘোষণার পর নিজের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় প্যাটিনসন বলেন, "জেমস বন্ড চলচ্চিত্রের ইতিহাসের অন্যতম কিংবদন্তিতুল্য চরিত্র। ‘007’-এর দায়িত্ব পাওয়াটা আমার জীবনের এক পরম সম্মানের বিষয়।" পরিচালক ডেনিস ভিলনোভও অডিশনে অংশ নেওয়া সকল অভিনেতাকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে, "প্যাটিনসন এমন এক প্রাণশক্তি নিয়ে এসেছেন যা সম্পূর্ণ নতুন।"
এটি হবে অ্যামাজন এমজিএম (Amazon MGM)-এর অধীনে নির্মিত প্রথম বন্ড সিনেমা। কয়েক দশক ধরে বন্ড ফ্র্যাঞ্চাইজিটি দীর্ঘদিনের প্রযোজক বারবারা ব্রোকোলি এবং মাইকেল জি. উইলসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখন অ্যামাজন এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সৃজনশীল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়েছে, যা বন্ড সিরিজের কিছু অনুগত ভক্তকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তবে প্যাটিনসন এবং ভিলনোভের অন্তর্ভুক্তি অনেককেই আশ্বস্ত করেছে। মনে করা হচ্ছে, এবারের বন্ড সিনেমাটি হবে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন, তীক্ষ্ণ এবং বাস্তবধর্মী। এমনকি বাকিংহাম প্যালেসও ইনস্টাগ্রামে এই খবরটিকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছে, "মহামান্য রাজার গোপন সেবায় আপনাকে স্বাগতম, মিস্টার বন্ড।"
Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond.— The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026
'টোয়ালাইট'-এর পর এই অভিনেতা সচেতনভাবেই বেশ কিছু চ্যালেঞ্জিং চলচ্চিত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, যার মধ্যে রয়েছে 'গুড টাইম', 'দ্য লাইটহাউস' ও 'টেনেট'। এরপর 2022 সালে ম্যাট রিভসের 'দ্য ব্যাটম্যান' চলচ্চিত্রে তিনি নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর মাধ্যমে তিনি তাদের সবার মুখ বন্ধ করে দেন, যারা তার সক্ষমতা ও অভিনয় পরিসর নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন।
'ডিউন' ও 'অ্যারাইভাল'-এর নির্মাতা ভিলনোভ নতুন বন্ড চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করবেন এবং এর চিত্রনাট্য লিখছেন 'পিকি ব্লাইন্ডার্স'-এর স্রষ্টা স্টিভেন নাইট। চলচ্চিত্রটির প্রযোজনায় থাকছেন অ্যামি প্যাসকাল ও ডেভিড হেইম্যান। এটি হবে 26তম বন্ড চলচ্চিত্র। ধারণা করা হচ্ছে, 2027 সালে শুরু হবে সিনেমার শুটিং এবং 2028 সালে এটি মুক্তি পাবে। তবে সিনেমার আনুষ্ঠানিক নাম কী, তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি ৷