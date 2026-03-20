'অ্যাসপিরেন্টস' সিজন 3 থেকে 'নাগজিলা' বছরভর প্রাইমে রয়েছে একাধিক চমক

'অ্যাসপিরেন্টস' সিজন 3 থেকে 'নাগজিলা' বছরভর প্রাইমে রয়েছে একাধিক চমক
অ্যামাজন প্রাইমে চলতি বছর লাইনআপে একাধিক নতুন সিনেমা-সিরিজ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 মার্চ: ভাইরাল ফিভার (টিভিএফ) কন্টেন্ট জগতে সত্যিই নিজের একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করেছে। তাদের আকর্ষণীয়, বাস্তবসম্মত এবং বিনোদনমূলক গল্পের মাধ্যমে, অন্যতম বৃহত্তম প্রযোজনা সংস্থা হিসেবে দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছে ৷ গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি ব্লকবাস্টার শো উপহার দেওয়ার পর, টিভিএফ 'প্রাইম ভিডিও প্রেজেন্টস'-এ তাদের মেগা ঘোষণাগুলোর মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার মধ্যে রয়েছে সুপারহিট শোয়ের নতুন সিজন, আসন্ন সিনেমা এবং নতুন সিরিজ।
'প্রাইম ভিডিও প্রেজেন্টস'-এ টিভিএফ-এর ঘোষণাগুলোর দিকে তাকালে, সবচেয়ে প্রতীক্ষিত হল 'অ্যাসপিরেন্টস' সিজন 3। এটি টিভিএফ-এর অন্যতম জনপ্রিয় এবং দীর্ঘতম চলা শোগুলোর মধ্যে একটি ৷ আশা করা হচ্ছে নতুন সিজনটি গল্পের মোড়কে আরও বেশি ট্যুইস্টের দিকে নিয়ে যাবে। পাশাপাশি, চমকের তালিকায় রয়েছে 'পঞ্চায়েত' সিজন 5, যা সব বয়সের দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ৷ সিজন 4-এর ব্লকবাস্টার সাফল্যের পর, ফুলেরা গ্রামের গল্প কীভাবে এগোবে তা দেখার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দর্শকরা।
গত বছর শুরু হওয়া ধারাবাহিক 'গ্রাম চিকিৎসালয়'-ও সিজন 2 নিয়ে ফিরছে। অসাধারণ কমেডি এবং বাস্তবসম্মত গল্পের কারণে, শো-টি অল্প সময়ের মধ্যেই দারুণ ফ্যান ফলোয়িং তৈরি করেছে ৷ যার ফলে এর পরবর্তী সিজনটি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত হয়ে উঠেছে। একইভাবে, গত বছর 'সপ্নে ভার্সেস এভরিওয়ান'-এর মাধ্যমে নতুন শো সামনে আসে ৷ টিভিএফ এর দ্বিতীয় সিজন আনতে প্রস্তুত ৷
তালিকায় রয়েছে, 'অ্যাসপিরেন্টস'-এর অন্যতম জনপ্রিয় স্পিন-অফ 'সন্দীপ ভাইয়া'-ও সিজন 2 নিয়ে ফিরছে। এর বিশাল ফ্যান ফলোয়িং থাকায়, একটি স্পিন-অফ সিরিজের দ্বিতীয় সিজন পাওয়াটা দর্শকদের কাছে আনন্দের বিষয়। এছাড়াও, টিভিএফ তাদের গল্পের পরিধি আরও প্রসারিত করে 'পিরামিড সিজন 1' এবং 'বংশ সিজন' নামে দুটি একেবারে নতুন শো-এর ঘোষণা করেছে।
এছাড়াও, টিভিএফ এখন আর শুধু শো-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ তারা দুটি সিনেমারও ঘোষণা দিয়েছে। 'কলেজ ফেস্ট' এবং 'ভ্যান'-এই দুটি প্রজেক্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার ৷ 'ভ্যান' সিনেমাটির জন্য টিভিএফ বালাজি টেলিফিল্মসের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে, যা দুটি প্রধান বিনোদন সংস্থার মধ্যে একটি অনন্য অংশীদারিত্ব। 2026 সাল টিভিএফ-এর জন্য একটি দুর্দান্ত বছর হতে চলেছে এবং দর্শকদের জন্য অনেক কিছু দেখার আছে ।
তবে এখানেই শেষ নয়, অ্যামাজন প্রাইমের তালিকায় রয়েছে 'দহড় সিজন 2', 'মির্জাপুর দ্য মুভি', 'স্টর্ম'- হৃতিক রোশনের এইচআরএক্স ব্যানারে তৈরি সিরিজ, ডার্ক কমেডি থ্রিলার 'মেস', 'ডোন্ট বি শাই', 'সিস্টেম', 'নাগজিলা', 'খোয়া মহল', 'রাখ', 'তিন কাউওয়ে' ও 'মটকা কিং' ৷