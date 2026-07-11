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বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ 'বিগ বস ওটিটি 2'- খ্যাত পলক, শুভেচ্ছা তারকাদের

26 জুন বিয়ে হলেও সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি প্রথমবার শেয়ার করেন পলক ৷ শুভেচ্ছা জানান তারকা থেকে অনুরাগীরা ৷

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বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ অভিনেত্রী পলক (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 10:55 AM IST

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হায়দরাবাদ, 11 জুলাই: বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন টেলিভিশন অভিনেত্রী তথা 'বিগ বস ওটিটি 2'- খ্যাত অভিনেত্রী পলক পুরসওয়ানি (Palak Purswani) ৷ দীর্ঘদিনের প্রেমিক মার্কেটিং প্রফেশনাল রোহান খান্নার (Rohan Khanna) সঙ্গে শুরু করেন জীবনের নতুন অধ্যায় ৷ তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের ইশা যোগ কেন্দ্রে (Isha Yoga Centre) এক ঘরোয়া আয়োজনে এই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে। মূলত, 26 জুন বিয়ে হলেও সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি প্রথমবার শেয়ার করেন পলক ৷

ইনস্টাগ্রামে যৌথ পোস্টের মাধ্যমে পলক ও রোহান তাঁদের বিয়ের বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেন এবং তাঁদের একসঙ্গে পথচলার গল্প তুলে ধরেন। তাঁরা ক্যাপশনে লেখেন, "কিছু প্রেমের গল্প ভাগ্যই লিখে রাখে। আমাদের গল্পটি মহাদেব নিজেই বেছে নিয়েছিলেন। দুটি আত্মা... চিরকালের জন্য এক হয়ে গেল। 26.06.26।"

বিয়ের সাজ হিসাবে পলক একটি লাল রঙের ব্রাইডাল লেহেঙ্গা বেছে নিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে মানানসই ঐতিহ্যবাহী গয়না পরেছিলেন। ইশা যোগ কেন্দ্রের শান্ত ও মনোরম পরিবেশে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ৷ জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের পরিবর্তে তাঁরা একটি সাধারণ ও আধ্যাত্মিক উদযাপনের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

ছবিগুলো শেয়ার করার পর টেলিভিশন ও বিনোদন জগতের অনেকেই নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানান। কমেডিয়ান ও 'বিগ বস' বিজয়ী মুনাওয়ার ফারুকি লেখেন, "তোমাদের দুজনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ৷" অন্যদিকে 'বিগ বস ওটিটি 2'-এর প্রতিযোগী মনীষা রানী লেখেন, "অভিনন্দন।" অভিনেত্রী আকাঙ্ক্ষা পুরীও দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "ওয়াও... তোমার জন্য আমি খুবই খুশি, পালকু। তোমাদের দুজনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত সুখ কামনা করছি। তোমাদের দুজনের প্রতি অনেক ভালোবাসা রইল। চিরকাল ভালো থেকো।"

বাগদানের এক বছরেরও বেশি সময় পর পলক-রোহান বিয়ে করেন ৷ এর আগে, 2025 সালের এপ্রিলে তুরস্কের ক্যাপাডোকিয়ায় বেড়াতে গিয়ে রোহান পলককে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রোহানের সঙ্গে সম্পর্ক শুরুর আগে পলক অভিনেতা অবিনাশ সচদেবের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। 2019 সালে তাঁদের প্রেম শুরু হয় ৷ শোনা যায় যে তাঁদের বাগদানও হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে ৷ পলক অভিযোগ করেছিলেন যে অবিনাশ তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে 'বিগ বস ওটিটি 2'-এ অংশ নিয়েছিলেন।

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