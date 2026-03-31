ETV Bharat / entertainment

বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে আরও এক অভিনেতার মৃত্যু ! কী ভাবে মারা গেলেন প্রণব ?

‘বসন্ত বিলাস মেসবাড়ি’, 'হরগৌরী পাইস হোটেল'-এর মতো ধারাবাহিকে কাজ করেছেন তরুণ অভিনেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি তিনি কাজ পাচ্ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে ।

tv-actor-pranab-chatterjee-dies-after-rahul-arunoday-banerjee-grief-across-bengali-entertainment-industry
বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে আরও এক অভিনেতার মৃত্যু! (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 31 মার্চ: মঙ্গলবারের মেঘলা, বৃষ্টিভেজা সকাল। রাহুলকে হারানোর শোক এখনও।কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলার সিনেমহল থেকে রাহুলানুরাগীরা। এরই মাঝে ফের দুঃসংবাদ টলিপাড়ায়। মাত্র তেত্রিশেই প্রয়াত তরুণ অভিনেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার সকালে এই তরুণ অভিনেতার প্রয়াণের খবর প্রথম প্রকাশ্যে আনেন অভিনেত্রী অলোকানন্দা গুহ। ফেসবুক পোস্টে অভিনেত্রী লেখেন, "ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাচ্ছি না বোন, আমি আর পারছি না, কাজের খুব দরকার। এটাই বলেছিলে তো? আমি নিজের কাজে তোমায় ডাকি, কারন অভিনয় তুমি খুব ভালোই করতে দাদা। বলেছিলাম আমার আরও অনেক কাজ করবে তুমি। কিন্তু এটা আমি কি শুনলাম? সব ছেড়ে চলে গেলে? আমি কিছুই করতে পারলাম না..।"

ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে অলোকানন্দার সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি নবাব নন্দিনী ধারাবাহিকে প্রণব দা'র সঙ্গে কাজ করেছি। শুনছি কাজ ছিল না বলে প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছিল। বাড়ির লোককে নিজেই বলেছিল আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো। নিয়ে যাওয়ার পথেই নাকি সব শেষ। মনটা ভালো নেই। আমি কিছু কনটেন্টের কাজ প্রণব দা'কে দিতাম। টানা কাজ আমি কোথা থেকে দেবো? তবে চেষ্টা করছিলাম কনটেন্টে কাজে লাগাতে। অভিনয়টা ভালো করত। বলেছিলাম আমার আরও অনেক কাজ করবে তুমি। কিন্তু তা তো আর সম্ভবই হবে না কখনও।"

প্রণবের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন ‘হরগৌরী পাইস হোটেল’-এর পরিচালক পাভেল ঘোষও। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "তোমাকে আর বকার সুযোগ হবে না…।" অভিনেতা দেবদাস চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই প্রণব Pranab .. তোর বাড়ি যাওয়া হলো না তো আমার.. কাজের খুব প্রয়োজন ছিলো তোর জানি..কিছু করতেও পারলাম না। জানিস তো এখানে আমাদের কথায় সব হয় না। ভাই ভালো থাকিস..দেখা হবে।"

উল্লেখ্য, ছোটপর্দায় একাধিক সিরিয়ালে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়। ‘বসন্ত বিলাস মেসবাড়ি’, 'হরগৌরী পাইস হোটেল'-এর মতো ধারাবাহিকে কাজ করেছেন তিনি। রাহুলের মৃত্যুর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আরও এক অভিনেতার এহেন অকাল প্রয়াণে শোকবিহ্বল বাংলার টেলিদুনিয়া।

TAGGED:

PRANAB CHATTERJEE
RAHUL ARUNODAY BANERJEE DEATH
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
TOLLYWOOD ACTOR DEATH
TV ACTOR PRANAB CHATTERJEE DIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.