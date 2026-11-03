এবার টার্গেটে তুষার কাপুর ! লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম করে হুমকি ফোন অভিনেতাকে

এবার টার্গেটে তুষার কাপুর ! লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম করে হুমকি ফোন অভিনেতাকে
Tusshar Kapoor receives threat call: লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ফোন করে অভিনেতার কাছ থেকে কোটি টাকা দাবি করেছেন বলে অভিযোগ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 10:13 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 নভেম্বর: এবার অভিনেতা তুষার কাপুরকে হুমকি ফোন ! 5 কোটি টাকার দাবি করে হুমকি ফোন অভিনেতাকে ৷ অভিযোগ, লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য পরিচয় দিয়ে হ্যারি বক্সার নামে এক ব্যক্তি ফোন করে 5 কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেছেন ।
অভিনেতা বিষয়টি মুম্বই পুলিশকে জানালে, তারা তদন্তের দায়িত্ব অ্যান্টি-এক্সটরশন সেল ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে হস্তান্তর করে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা হুমকি দেওয়া ফোন কলের অডিয়ো রেকর্ড ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করেছে ৷ পাশাপাশি তাদের ডেটাবেসে থাকা হ্যারি বক্সারের কণ্ঠস্বরের নমুনার সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে, কণ্ঠস্বরগুলো মেলেনি ৷ যার ফলে ধারণা করা হচ্ছে যে, ফোন কলটি ভুয়ো ছিল ৷ কেউ হয়তো আতঙ্ক তৈরির উদ্দেশ্যে এই গ্যাংয়ের নাম ব্যবহার করেছে। পুলিশ এখন সেই ব্যক্তিকে খুঁজছে যিনি এই অডিয়ো রেকর্ডটি পাঠিয়েছিলেন-এমনটাই জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ।
Bollywood actor Tusshar Kapoor allegedly received a call from someone claiming to be Harry Boxer, a member of the Lawrence Bishnoi gang, demanding Rs 5 crore as extortion. The actor informed Mumbai Police, which handed the investigation over to the Anti-Extortion Cell and Crime Branch. The Crime Branch's technical team examined the audio recording of the threatening call and compared the voice with official audio samples of Harry Boxer available in its database. According to senior police officials, the samples did not match, raising suspicion that the call was fake and that someone had used the gang's name to create fear. Police are now searching for the person who sent the audio recording: Mumbai Police Sources— IANS (@ians_india) November 3, 2026
লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের দীর্ঘদিনের মূল নিশানা অভিনেতা সমলন খান হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে বলিউডের একাধিক তারকা এই গ্যাংয়ের হুমকির মুখে পড়েছেন ৷ কিছুদিন আগেই মুম্বইয়ের জুহু এলাকায় টাইগার শ্রফের গাড়ি লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালানো হয়। এই হামলার পর বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সহযোগী অনিল পন্ডিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর দায় স্বীকার করে এবং টাইগার শ্রফকে অভিনেতা সলমন খানের সঙ্গে কাজ না করার জন্য সতর্কবার্তা দেয়।
টাইগার শ্রফের উপর হামলার ঘটনায় দেশের বিভিন্ন রাজ্য (হরিয়ানা, দিল্লি, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ) থেকে পুলিশ এখনও পর্যন্ত 13 জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সর্বশেষ 2 নভেম্বর হরিয়ানার কারনাল থেকে এই অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে এক 22 বছর বয়সী তরুণীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অপরাধের ধরন এবং সংগঠিত গ্যাংয়ের সংশ্লিষ্টতা দেখে গত 27 অক্টোবর মুম্বই পুলিশ এই মামলার সমস্ত আসামিদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অব অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট (MCOCA) ধারা যুক্ত করেছে। আদালত আসামিদের আগামী 6 নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।
পুলিশি জেরা ও তদন্তে উঠে এসেছে যে, লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের এই হামলার মূল লক্ষ্য ছিল 90-এর দশকের মতো মুম্বইয়ের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, ব্যবসায়ী এবং বিল্ডারদের মনে আতঙ্ক তৈরি করে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি করা এবং বড় অঙ্কের চাঁদাবাজি বা এক্সটর্শন নেটওয়ার্ক ছড়ানো। ইতিমধ্যেই মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে আমেরিকায় আত্মগোপন করে থাকা গ্যাংস্টার অনিল পন্ডিত-কে ওয়ান্টেড বা পলাতক আসামি হিসেবে ঘোষণা করেছে পুলিশ। এছাড়াও, তদন্তে জানা গিয়েছে যে এই চক্রটি টাইগার শ্রফের ওপর হামলার আগে অভিনেতা আমির খানের বান্দ্রার বাসভবনের আশেপাশেও বেশ কয়েকবার রেইকি অর্থাৎ নজরদারি চালিয়েছিল।