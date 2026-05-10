শপথে হাজির তৃষা, মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কে শুভেচ্ছা কমল হাসান-প্রকাশ রাজদের

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের শপথ গ্রহণে মাকে নিয়ে হাজির ছিলেন তৃষা ৷ দেখুন তালিকায় ছিলেন আর কারা ?

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের শপথে হাজির তৃষা
Published : May 10, 2026 at 4:12 PM IST

হায়দরাবাদ, 10 মে: রবিবার এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল তামিলনাড়ু ৷ অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদের পথে হেঁটে সি জোসেফ বিজয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন । চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই জমকালো শপথগ্রহণ ৷ শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নন, তামিল চলচ্চিত্র জগতেরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে ।

তবে যে তারকারা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণান, যিনি একটি সুন্দর আকাশি ও সোনালি রঙের শাড়ির সঙ্গে ক্রিম রঙের ব্লাউজ পরে অনুষ্ঠানস্থলে আসেন । সাংবাদিকরা যখন তাঁকে বলেন যে এটি তামিলনাড়ুর জন্য একটি বড় দিন, তখন অভিনেত্রী হেসে উত্তর দেন, "হ্যাঁ । ধন্যবাদ, ধন্যবাদ । আমি আগামীর অপেক্ষায় রইলাম ।"

অনুষ্ঠানস্থলের দিকে যাওয়ার তৃষার ভিডিয়ো দ্রুত সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । অনুরাগীরা লক্ষ্য করেন যে, গাড়িতে বসে ফোনে স্ক্রল করার সময়ও তিনি হাসছিলেন । তাঁর মা উমা কৃষ্ণানও অনুষ্ঠানে অভিনেত্রীর সঙ্গে ছিলেন । স্টেডিয়ামে তৃষাকে বিজয়ের মা শোভা-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের অভিবাদন জানাতে এবং অতিথিদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতেও দেখা যায় ।

বিজয়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তামিল চলচ্চিত্র জগতের আরও বেশ কিছু পরিচিত মুখ উপস্থিত ছিলেন । অভিনেত্রী সঙ্গীতা, যিনি 'ভারিসু' ছবিতে বিজয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তিনি তাঁর স্বামী তথা গায়ক কৃশের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেন । অভিনেতা জয়কেও অনুষ্ঠানস্থলে দেখা যায় । এছাড়া, বিজয়ের আসন্ন ছবি 'জানা নায়গন'-এর প্রযোজক কে এল নারায়ণ এবং 'GOAT'-এর প্রযোজক অর্চনা কালপাথিও এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । গীতিকার বিবেক, যিনি বছরের পর বছর ধরে বিজয়ের সঙ্গে কাজ করেছেন, তিনিও আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ।

আর যেসব তারকা সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি তাঁরা সোশাল মিডিয়ায় তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । প্রবীণ অভিনেতা এবং রাজ্যসভা সাংসদ কমল হাসান সোশাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে বিজয়কে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে কমল লিখেছেন, "তামিলনাড়ু ভিক্টরি লীগের সভাপতি, তামিলনাড়ুর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার ভাই থিরু বিজয়ের নেতৃত্বে তামিলনাড়ু রাজ্য উজ্জ্বল হোক । এটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাক । আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ।"

অভিনেতা প্রকাশ রাজও বিজয়কে তাঁর নতুন ভূমিকার জন্য সাফল্য কামনা করেছেন । অনলাইনে নিজের বার্তা শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, "আপনি এই নতুন দায়িত্বে সফল হন, তার জন্য শুভকামনা রইল । আপনার শাসনে রাজ্য আরও সমৃদ্ধ হোক ।"

অভিনেত্রী পূজা হেগড়েও সোশালে বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার এই উদযাপনে যোগ দেন । তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়াটি ছিল, "ওয়াও...অভিনেতা বিজয়, অথবা এখন বলা উচিত...মুখ্যমন্ত্রী বিজয় ।"

এদিকে, অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় অভিনেত্রী সানাম শেট্টি বিজয়কে 'আমাদের জনগণের মুখ্যমন্ত্রী' বলে অভিহিত করেন । তিনি বলেন, "গত দুই বছর বিজয়ের সমর্থকদের জন্য কঠিন ও আবেগঘন ছিল, যা এই শপথগ্রহণকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে ।"

শপথ গ্রহণের পর দেওয়া ভাষণে বিজয় দর্শকদের আবেগাপ্লুত করে তোলেন । তিনি বলেন, "আমি কোনও দেবদূত নই, একজন সাধারণ মানুষ । আমি রাজপরিবারে জন্মাইনি । আমি আপনাদের ছেলে, আপনাদের ভাইয়ের মতো ।" তিনি আরও যোগ করেন, "সামাজিক ন্যায়বিচার এখন থেকেই শুরু হবে ।"

