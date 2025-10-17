জুবিনের শোকে স্তব্ধ অসম, স্থগিত সিনেমার সবচেয়ে বড় উৎসব

জুবিনের শোকে স্তব্ধ অসম, স্থগিত সিনেমার সবচেয়ে বড় উৎসব
যুবিন গার্গকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে স্থগিত দশম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা চলচ্চিত্র উৎসব। চলতি বছরের ৪ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এই উৎসব।
Published : October 17, 2025 at 1:00 PM IST
গুয়াহাটি, 17 অক্টোবর: অসমের সাংস্কৃতিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র শিল্পী জুবিন গর্গের আকস্মিক প্রয়াণে থেকে গিয়েছে প্রাণবন্ত এই রাজ্য ৷ তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে তদন্ত চলছে ৷ তিনি যে নক্ষত্রের দেশে পাড়ি দিয়েছেন তা শিল্পীর মৃত্যুর একমাস পরেও মেনে নিতে পারছে না অসমবাসী ৷ শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবার বড় পদক্ষেপ নিল প্রশাসন ৷
40টি ভাষায় প্রায় 38 হাজার গান গেয়েছেন জুবিন ৷ তিনি শুধুমাত্র একজন শিল্পী ছিলেন না, তিনি এমন এক আবেগ ছিলেন যিনি সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন ৷ অসমের প্রাণের শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন জানিয়ে এই বছর স্থগিত করা হয়েছে দশম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা চলচ্চিত্র উৎসব। চলতি বছরের 4 ডিসেম্বর থেকে 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এই উৎসব।
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালক তনুশ্রী হাজরিকা বলেন, "আমাদের সকলের প্রিয় জুবিন গর্গের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে আমরা সকলেই দুঃখে কাতর ৷ এই সময়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত করার সঠিক সময় নয়।সেই কারণে আমরা দশম বর্ষের জন্য অনুষ্ঠিত হওয়া এই উৎসব স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী বছরে আরও নতুন উদ্দীপনা নিয়ে জুবিন দাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই উৎসব আমরা অনুষ্ঠিত করব। এখন এই সময় আমাদের জন্য খুবই দুঃখের সময়।"
অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা চলচ্চিত্র উৎসবের সাংস্কৃতিক পরিচালক পল্লবী চুমকি বরোয়ার বলেছেন, "সমগ্র অসমে এখন শোকের ঢেউ চলছে। জুবিন দার এই আকস্মিক ঘটনায় আমরা অনেক বেশি দুঃখিত। তাই আমরা এই বছর চলচ্চিত্র উৎসব স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে এই উৎসবে প্রায় 200টি ছবি এসেছে। যে সকল পরিচালকরা আমাদের উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য ফি দিয়েছেন, সেই জমা দেওয়া অর্থ FilmFreeway-এর মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হবে।"
অন্যদিকে অফলাইনে জমা দেওয়া প্রার্থীদের আলাদাভাবে চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির (BVFF)-এর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হবে। উল্লেখ্য, 2013 সাল থেকে গুয়াহাটিতে আয়োজিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা চলচ্চিত্র উৎসব উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানের চলচ্চিত্রকে উৎসাহিত করার একটি বড় মঞ্চ পরিণত হয়েছে। এই উৎসব তনুশ্রী হাজরিকার নেতৃত্বে, পল্লবী চুমকী বরগোঁয়া, সমুজ্জ্বল কাশ্যপ, কর্মা পালজ এবং বিয়ন ডেনিসের সহযোগিতায় উদযাপিত হয়ে আসছে প্রতিবছর। তবে এই বছর সেই সিনেমার উদযাপন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷