সুধীন দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধার্ঘ্য, শহরে 'এত সুর আর এত গান'
Sudhin Dasgupta birh anniversary: সুধীন দাশগুপ্তের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উঠে আসবে তাঁর সঙ্গীতজীবনের নানা অধ্যায়, সৃষ্টির নেপথ্যের গল্প এবং ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন অজানা কাহিনি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 12:49 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: বাংলা গানের জগতে এমন কয়েকজন সুরকার ও গীতিকার রয়েছেন, যাঁদের সৃষ্টি সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে আজও সমান জনপ্রিয়। সুধীন দাশগুপ্ত তাঁদেরই অন্যতম। কখনও তাঁর সুরে মুগ্ধ হয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র, কখনও তাঁর লেখা গান হয়ে উঠেছে শ্রোতাদের মনের মণিকোঠার সম্পদ। ‘হয়তো তোমারই জন্য’-র মতো কালজয়ী গান থেকে বাংলা ছবির স্মরণীয় সব সুর-তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য আজও সঙ্গীতপ্রেমীদের আকৃষ্ট করে।
সেই বিশিষ্ট সুরকার ও গীতিকারকে শ্রদ্ধা জানাতেই শহরে আয়োজিত হতে চলেছে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান 'এত সুর আর এত গান'। সুধীন দাশগুপ্তের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্বনামধন্য সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উঠে আসবে তাঁর সঙ্গীতজীবনের নানা অধ্যায়, সৃষ্টির নেপথ্যের গল্প এবং ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন অজানা কাহিনি। আগামী 7 নভেম্বর, শনিবার, কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে বসবে এই সঙ্গীতসন্ধ্যা।
বাংলা আধুনিক গান ও চলচ্চিত্রের সঙ্গীতে সুধীন দাশগুপ্তের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরকারের পাশাপাশি গীতিকার হিসেবেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। তাঁর সৃষ্টিতে মিশেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, কাব্যিক অনুভূতি এবং সুরের স্বতন্ত্র মাধুর্য। ‘হয়তো তোমারই জন্য’-এর মতো গান তাঁর সৃষ্টিশীলতার পরিচয় বহন করে। বাংলা চলচ্চিত্রের গানেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। উত্তম কুমারের ছবির জন্য মান্না দে-কে প্রথমবার গান গাওয়ানোর কৃতিত্বও তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। পাশাপাশি বাংলা ছবির গানে অমিত কুমারকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞাপনের জগতেও তাঁর সুরের স্বাক্ষর ছিল অনন্য। চলচ্চিত্র, আধুনিক গান থেকে বিজ্ঞাপনের জিঙ্গল-বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় মিলেছে।
এই বিশেষ সন্ধ্যার পরিকল্পনায় রয়েছেন সুধীন দাশগুপ্তের পুত্র সৌম্য দাশগুপ্ত। তাঁর ভাবনায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দর্শক-শ্রোতারা ফিরে দেখবেন সুরকার ও গীতিকারের সৃষ্টির বিস্তৃত জগৎ। স্মৃতির ক্যানভাসে উঠে আসবে ‘মিস ক্যালকাটা’-র মতো সৃষ্টি, আবার ফিরে আসবে ‘বসন্ত বিলাপ’-এর মেসবাড়ির মজার গান কিংবা ‘তিন ভুবনের পারে’ ও ‘ছদ্মবেশী’-র মতো ছবির সঙ্গীতের স্মৃতি। পরিচিত গানের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির নানা দিক নতুন করে আবিষ্কারের সুযোগও মিলবে এই অনুষ্ঠানে।
অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সৌম্য দাশগুপ্ত বলেন, "বাবার গান নিয়ে এই উদ্যোগ আমার খুব ভালো লাগছে। সুরকারের পাশাপাশি বাবা গীতিকার হিসেবেও অসাধারণ ছিলেন। তিনি বহু কালজয়ী গান উপহার দিয়েছেন। এ দিনের সন্ধ্যায় তাঁর কাজের নানা দিক নিয়ে উদযাপন করা হবে।" সঙ্গীতসন্ধ্যায় মঞ্চ আলোকিত করবেন শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, জয়তী চক্রবর্তী, অরিত্র দাশগুপ্ত, দীপান্বিতা চৌধুরী, বিশাখ জ্যোতি মজুমদার এবং শিলাদিত্য চক্রবর্তীর মতো বিশিষ্ট শিল্পীরা। অনুষ্ঠানের সঙ্গীতায়োজনে রয়েছেন শোভন মুখোপাধ্যায়। সুধীন দাশগুপ্তকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করবেন রামানুজ দাশগুপ্ত ও সুজাতা সরকার। পাশাপাশি আলাপচারিতায় থাকবেন ঝর্ণা ভট্টাচার্য।
সব মিলিয়ে, ‘এত সুর আর এত গান’ শুধুমাত্র একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান নয়, বরং বাংলা গানের এক স্মরণীয় স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর সুরে, গানে ও স্মৃতিচারণে ফিরে আসবে বাংলা সঙ্গীতের এক সমৃদ্ধ অধ্যায়।