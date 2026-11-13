দুবাইয়ে আনন্দ শঙ্করকে শ্রদ্ধার্ঘ্য, বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কন্যা শ্রীনন্দা শঙ্কর

দুবাইয়ে আনন্দ শঙ্করকে শ্রদ্ধার্ঘ্য, বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কন্যা শ্রীনন্দা শঙ্কর
Tribute to ananda shankar: দুবাই ক্রিক পার্কের ‘আল আজিয়াল থিয়েটার’-এ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন সেখানে বসবাসকারী শঙ্কর ঘরানার শিক্ষার্থীরা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 4:57 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বিদেশের মাটিতে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ। প্রয়াত শিল্পী আনন্দ শঙ্করে স্মৃতির উদ্দেশে আগামী 14 নভেম্বর দুবাইয়ে আয়োজিত হতে চলেছে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুবাই ক্রিক পার্কের ‘আল আজিয়াল থিয়েটার’-এ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন সেখানে বসবাসকারী শঙ্কর ঘরানার শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন আনন্দ শঙ্কর ও তনুশ্রী শঙ্করের কন্যা শ্রীনন্দা শঙ্কর। বর্তমানে তিনিই দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শঙ্কর ঘরানার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।
শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ‘ফিনিক্স’ (Phoenix) নামে একটি মিউজিক্যাল ব্যালে। কঠিন পরিস্থিতিতে বিশ্বজনীন মাতৃত্বের আখ্যান এবং সামাজিক, প্রথাগত ও পৌরাণিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল ভেঙে নারীর মুক্তির কাহিনি উঠে আসবে এই পরিবেশনায়। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় রয়েছেন এষা সেনগুপ্ত। নৃত্য পরিচালনা ও উপস্থাপনার দায়িত্বে সোমদত্তা দে মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন কলকাতার জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক অমিত চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে, অনুষ্ঠানের চিত্রনাট্য লিখেছে মাত্র 15 বছর বয়সি ঋষান সেনগুপ্ত। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে এষা সেনগুপ্ত ও সোমদত্তা দে মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "দুবাইয়ের মাটিতে আমরা বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের মতো করে।"
সন্ধ্যার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে আনন্দ শঙ্করের সৃষ্ট সংগীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা। থাকছে তাঁর জনপ্রিয় কম্পোজিশন ‘মিসিং ইউ’ এবং ‘আ মিউজিক্যাল ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া’-র সঙ্গে বিশেষ নৃত্য পরিবেশনা। পাশাপাশি, অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে থাকছে এক স্মৃতিমেদুর সংগীত সন্ধ্যা। সেখানে কলকাতার পরিচিত কণ্ঠশিল্পী ইক্ষিতা মুখোপাধ্যায় বাংলা ও হিন্দি গান পরিবেশন করবেন। প্রবাসের মাটিতে আনন্দ শঙ্করে শিল্পভাবনা এবং শঙ্কর ঘরানার ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।