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'Toxic torture' ! অন্তরঙ্গ দৃশ্য-অ্যাকশন ছাড়া আর কী আছে যশের সিনেমায় ?

'টক্সিক' দেখে সোশাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দর্শকদের ৷ যশের অভিনয় ও অ্যাকশনের প্রশংসা করলেও দুর্বল চিত্রনাট্য, বিভ্রান্তিকর চরিত্র নিয়ে সমালোচনা নেটিজেনদের ৷

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কী আছে যশের সিনেমায় ? (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 12:03 PM IST

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হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: সপ্তাহ শেষ হতে এখনও বাকি আছে ৷ শুক্রবারের জায়গায় দুদিন আগেই অর্থাৎ বুধবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে যশ অভিনীত টক্সিক ৷ চারবার মুক্তির তারিখ বদলোনার পর অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে এই সিনেমা দর্শকদের কতটা বিনোদন দিতে পারল, তানিয়েই সরগরম নেটপাড়া ৷ গীতু মোহনদাস পরিচালিত এবং যশ অভিনীত বহু-প্রতীক্ষিত অ্যাকশন-ড্রামা ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার পর কী প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের, দেখে নেওয়া যাক ৷

এক্স হ্যান্ডেলে 'টক্সিক' প্রতিক্রিয়া

অনেকেই ছবিটির জমকালো দৃশ্যসজ্জা, বিশাল আয়োজনের প্রোডাকশন ডিজাইন এবং যশের দুর্দান্ত স্ক্রিন প্রেজেন্সের প্রশংসা করলেও, এর চিত্রনাট্য এবং আবেগের গভীরতার অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কোনও কোনও দর্শক ছবিটির প্রথমার্ধকে ক্লান্তিকর ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেছেন ৷ আবার অনেকে গীতু মোহনদাসের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ছবিটির কারিগরি উৎকর্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

একজন দর্শক সিনেমাটির প্রথমাংশকে "অত্যন্ত অগোছালো" বলে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "কারিগরি মান ছাড়া বাকি সব দিক থেকেই এটি এখন পর্যন্ত বেশ বিশৃঙ্খল সিনেমা। কৃত্রিম অ্যাকশন এবং হতাশাজনক আবহ সঙ্গীত ৷" তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, বিরতির অংশটুকু এবং যশ ও কিয়ারার মধ্যেকার কয়েকটি দৃশ্য বেশ ভালো ছিল।

আরেকটি পর্যালোচনায় ছবিটির শৈলী ও বিশাল আয়োজনের প্রশংসা করা হলেও বলা হয়েছে যে, এর গল্পটি দর্শকদের ওপর তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। এক নেটিজেন লিখেছেন, "অত্যন্ত স্টাইলিশ যশ এবং জমকালো নির্মাণশৈলী ছবিটির ইতিবাচক দিক। সার্কাস-কেন্দ্রিক মারপিটের দৃশ্যটি দুর্দান্ত। এতে স্টাইল, গ্ল্যামার ও সহিংসতার উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু চরিত্রগুলোর যথাযথ পরিচিতি বা ভালো সংলাপের অভাব রয়েছে এবং গল্পের সঙ্গে কোনও আবেগঘন সংযোগও গড়ে ওঠেনি। চরিত্রগুলো এলোমেলো এবং চিত্রনাট্য একেবারেই দিশাহীন!"

ছবিটির অ্যাকশন দৃশ্যগুলো, বিশেষ করে সার্কাসের লড়াইয়ের দৃশ্য বিভিন্ন মহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। ছবিটির অন্যতম বড় শক্তি হিসেবে ধারাবাহিকভাবেই যশের অন-স্ক্রিন উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যশের সঙ্গে কিয়ারা আদবানির দৃশ্যগুলো ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে এবং নয়নতারাও তাঁর অন-স্ক্রিন উপস্থিতির জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।

সিনেমাটি মুক্তির আগে নির্মাতারা দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিয়েছিলেন। কেভিএন প্রোডাকশনস দর্শকদের অনুরোধ জানিয়েছিল যেন তারা প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে কোনও দৃশ্য রেকর্ড না করেন বা তা সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ না করেন। প্রযোজনা সংস্থাটি অনুরাগীদের কাছে সিনেমার গল্পের গুরুত্বপূর্ণ মোড় বা ‘স্পয়লার’ ফাঁস না করার আহ্বান জানায় এবং উল্লেখ করে যে, সিনেমাটি বড় পর্দায় সবার সঙ্গে মিলে উপভোগ করার মতো অভিজ্ঞতা হিসেবেই তৈরি করা হয়েছে।

'টক্সিক: আ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ছবিটির মাধ্যমে ব্লকবাস্টার 'কেজিএফ' (KGF) ফ্র্যাঞ্চাইজির পর যশ বড় পর্দায় ফিরেছেন। গীতু মোহনদাস পরিচালিত এই ছবিটির পটভূমি স্বাধীনতা-পরবর্তী গোয়ার মাফিয়া জগৎকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং এতে আনুগত্য, পরিবার ও প্রায়শ্চিত্তের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। ছবিটিতে যশ দ্বৈত চরিত্রে অর্থাৎ গ্যাংস্টার 'রায়া' এবং তার ছেলে 'রুমি' চরিত্রে অভিনয় করছেন । এছাড়াও অভিনয়শিল্পীদের তালিকায় রয়েছেন কিয়ারা আদবানি, নয়নতারা, তারা সুতারিয়া, রুক্মিণী বসন্ত, হুমা কুরেশি, অক্ষয় ওবেরয় এবং সুদেব নায়ার।

বক্সঅফিস আয়

কন্নড় ও ইংরেজি ভাষায় পাশাপাশি 'টক্সিক' ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলুগু ও মালয়ালম ভাষাতেও মুক্তি পেয়েছে। স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম দিনেই ‘টক্সিক’ (Toxic) সিনেমাটি 7 হাজার 938টি শো-তে প্রদর্শিত হচ্ছে ৷ এখন পর্যন্ত 27.45 কোটি টাকা (নেট) আয় করেছে। এর ফলে ভারতে ছবিটির মোট গ্রস আয় দাঁড়িয়েছে 32.39 কোটি টাকা এবং মোট নেট আয় হয়েছে 27.45 কোটি টাকা ৷ তবে ভারতের চূড়ান্ত আয়ের হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।

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