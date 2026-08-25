আসছে 'টক্সিক' ঝড় ! প্রথমদিনেই যশের ছবি 100 কোটির ক্লাবে ?
জানা গেছে, 'টক্সিক' গ্লোবালি 12 হাজারেরও বেশি বড়পর্দায় মুক্তি পাবে ৷ যা এটিকে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বৃহত্তম রিলিজ হিসেবে চিহ্নিত করছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 5:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: উৎসুক হয়ে রয়েছেন অনুরাগী থেকে দর্শকরা ৷ রাত পোহালেই প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়তে চলেছে ভিড় ৷ মুক্তি পাচ্ছে বহু প্রতিক্ষীত যশ (Yash) অভিনীত গ্যাংস্টার অ্যাকশন ড্রামা 'টক্সিক: আ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ৷ গীতু মোহনদাস পরিচালিত এই সিনেমা 26 অগস্ট, বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে। 'কেজিএফ: চ্যাপ্টার 2'-এর সুপার সাকসেসের পর ফের একবার বড় পর্দায় যশ ঝড় আছড়ে পড়তে চলেছে ৷ স্যাকনিল্ক অনুসারে, 'টক্সিক' বছরের অন্যতম সেরা ওপেনার হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
বাড়ছে অগ্রিম বুকিংয়ের সংখ্যা
যশ, কিয়ারা আডবানি, নয়নতারা, রুক্মিণী বসন্ত, হুমা কুরেশি অভিনীত এই সিনেমা মুক্তির ঠিক আগের মুহূর্তে অগ্রিম বুকিংয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, উদ্বোধনী দিনের জন্য 'টক্সিক'-এর 10 লাখেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। ভারতে এর অগ্রিম গ্রস আয় (ব্লক করা আসন বা 'ব্লক সিট' ছাড়া) 35 কোটি টাকার গণ্ডি ছাড়িয়েছে ৷ বিশেষ করে কর্ণাটক এবং হিন্দি-ভাষী বাজার থেকে এই চাহিদার বড় একটি অংশ আসছে। ব্লক করা আসনসহ হিসাব করলে উদ্বোধনী দিনের জন্য 46 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের টিকিট বিক্রি হয়েছে ৷ চূড়ান্ত অগ্রিম বিক্রির পরিমাণ 60 কোটির কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিদেশি বাজারেও ছবি নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখা গিয়েছে দর্শকদের মধ্যে ৷ যার ফলে বিশ্বজুড়ে 100 কোটি টাকার বেশি ওপেনিং আয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভারতে ছবিটি উদ্বোধনী দিনে 80-100 কোটি টাকা গ্রস আয় করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে ৷ যার মধ্যে কেবল হিন্দি ভার্সন থেকেই 40 কোটি টাকার বেশি আয় হতে পারে। বুধবার যদি প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ভালো থাকে, তবে গ্লোবালি এই সিনেমা প্রথম দিন ঘরে তুলে নিতে পারবে 100-120 কোটি টাকা ৷ প্রত্যাশা অনুযায়ী যদি এই টাকা আয় হয়, তবে 'কেজিএফ: চ্যাপ্টার 2'-এর পর এটি হবে দ্বিতীয় কন্নড় ছবি যা বিশ্বজুড়ে 100 কোটি টাকার বেশি ওপেনিং আয় করবে।
যশের প্যান-ইন্ডিয়া জনপ্রিয়তা, 'কেজিএফ'-এর প্রভাব, বহু-ভাষায় মুক্তি এবং বড় কোনও সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী সিনেমা না থাকা-সব মিলিয়ে 'টক্সিক'-এর সামনে উদ্বোধনী দিনে বিশাল আয়ের স্পষ্ট সুযোগ রয়েছে। ছবিটির সামগ্রিক বক্সঅফিস সাফল্যের ক্ষেত্রে হিন্দি সংস্করণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতে হিন্দি বাজারে 20 কোটি টাকার বেশি ওপেনিংয়ের আশা করা হলেও, ট্রেলারের প্রতি ব্যাপক সাড়া এবং ক্রমবর্ধমান অগ্রিম টিকিট বিক্রি সেই প্রাথমিক অনুমানকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
'টক্সিক' ছবিটি 'এ' (A) সার্টিফিকেট এবং তিন ঘণ্টারও বেশি সময়সীমা (রানটাইম) নিয়ে মুক্তি পাচ্ছে ৷ ছবিটি কন্নড়, হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ও ইংরেজি ভাষায় মুক্তি পাচ্ছে, যার ফলে এটি সারা ভারত জুড়ে তার দর্শক-ব্যাপ্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে।