ETV Bharat / entertainment

'পুলিশ' চরিত্র করার আগে শর্ত দিয়েছেন টোটা! কী সেই শর্ত?

অ্যাকশনে ভরা ছবিতে টোটাকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷

tota-roy-chowdhury-talks-about-upcoming-bengali-movie-police-releasing-on-this-date
টোটা রায়চৌধুরী (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 নভেম্বর: এবারে একজন সৎ ও আদর্শবাদী পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরীকে (Tota Roy Chowdhury)। আসছে তাঁর অভিনীত নতুন ছবি 'পুলিশ'। শহরের ইতিউতি তাকালেই চোখে পড়ছে ছবির পোস্টার। এই ছবির পরিচালনায় পরিচালক রাজা চন্দ। টানটান উত্তেজনা আর অ্যাকশন দৃশ্য নিয়ে আসছে 'পুলিশ'। আর এই পুলিশের লুকে দিব্যি মানিয়েছে টোটাকে। এই অবতারে এই প্রথম নয়, আগেও একাধিকবার হাজির হয়েছেন তিনি।

অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরী বলেন, "আমি এর আগে একাধিকবার পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছি। তবে আমার একটাই শর্ত ছিল, আমি কখনও দুর্নীতিগ্রস্ত বা নেতিবাচক পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করব না। কারণ, আমি খুব কাছ থেকে পুলিশদের কাজ দেখেছি। আজকের সময়ে সবাই শুধু নেতিবাচক দিকগুলোই তুলে ধরেন, কিন্তু ইতিবাচক মানুষগুলোও তো আছে ! ভাবুন তো, যদি একদিন পুলিশ কাজ করা বন্ধ করে দেন, তাহলে সমাজটা কেমন হবে?"

tota-roy-chowdhury-talks-about-upcoming-bengali-movie-police-releasing-on-this-date
সিনেমার পোস্টার (Special Arrangement)

অন্যদিকে ঝুমা পাল জানান, "এই ছবিতে অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরীকে পুরোপুরি অ্যাকশন অবতারে দেখবে দর্শক। গান, নাচ, অ্যাকশন, রহস্যে সবকিছু রয়েছে এই ছবিতে। আমাদের ছবি 21 নভেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পাবে। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।"

গল্পটা এরকম- শহরের এক বড় মাফিয়া, যে না ভয় পায় কোনও পুলিশকে, না ভয় পায় কোনও ক্ষমতা কে। কিন্তু এই মাফিয়া কি পারবে তার রাজত্ব চালিয়ে যেতে! ছবিতে অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরীকে দেখা যাবে ইন্সপেক্টর রণদীপ রায় নামের একটি চরিত্রে, যে কাউকে ভয় পায় না। অন্যদিকে অভিনেতা আরকে সিংকে দেখা যাবে দেবী দাস চৌধুরীর চরিত্রে। একে অপরের মুখোমুখি আর টানটান অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা দিয়েছে ছবির ট্রেলার জুড়ে। ছবিতে বেশ কয়েকটি গান রয়েছে।

tota-roy-chowdhury-talks-about-upcoming-bengali-movie-police-releasing-on-this-date
সিনেমার ভিলেন (Special Arrangement)

আগামী 21 নভেম্বর 'ইকুইনক্স ফিল্ম সিটি' ও 'প্রার্থনা মুভিজ'-এর ব্যানারে প্রযোজক ঝুমা পাল ও স্বপ্না সিং- এর প্রযোজনাতে বড়পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবি ৷ অভিনেতা আর. কে. সিং জানান "এই ছবিতে টোটা রায়চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ। যেমন ভালো অভিনেতা, তেমন ভালো মানুষ। ছবিতে টানটান উত্তেজনা রয়েছে। এমন বহু দৃশ্যে রয়েছে, যেগুলো দর্শকদের খুব পছন্দ হবে।"

TAGGED:

POLICE CINEMA
RAJA CHANDA
টোটা রায়চৌধুরী
NEW BENGALI CINEMA
TOTA ROY CHOWDHURY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.