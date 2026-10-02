'শক্তি কোনওদিন প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না'- টোটা রায়চৌধুরী

'শক্তি কোনওদিন প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না'- টোটা রায়চৌধুরী
Tota roy chowdhury Interview: সাহিত্য, বিদ্রোহ-ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সংঘাত নিয়ে আসছে সৃজিতের 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'। কথাশিল্পীর চরিত্রে টোটা ৷ জার্নি কেমন, শুনলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 7:21 AM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য সাহিত্যিক উত্তরাধিকার এবং তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'পথের দাবী'-কে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের সূত্র ধরে এগিয়েছে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' সিনেমার গল্প ৷ তবে শুধুমাত্র একটি পিরিয়ড ড্রামা হিসেবেই আবদ্ধ থাকবে না এই ছবি, সীমানা অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে আরও দূরে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে লেখকের সংঘাতকে পর্দায় তুলে ধরবে এই ছবি, যাঁর কলমের শক্তি সেই সময়ের ক্ষমতার ভিতকেও নাড়িয়ে দিতে পেরেছিল, সেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রেই দেখা যাবে টোটা রায়চৌধুরীকে। 15 অক্টোবর ছবির শুভমুক্তি। তার আগেই ছবি নিয়ে আড্ডা দিলেন অভিনেতা টোটা।
ইটিভি ভারত: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লুকে আপনাকে দেখে চমকে উঠেছি। ম্যাজিকটা কোথায় ছিল?
টোটা রায়চৌধুরী: ম্যাজিকটা ছিল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের চিন্তায়, মননে এবং রূপটান শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডুর হাত যশে। তাঁরা দু'জন মিলে এই রুপটাকে নির্মাণ করেন।
ইটিভি ভারত: এরকম চরিত্র একজন অভিনেতাকে কতটা চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করায়?
টোটা রায়চৌধুরী: খুবই চ্যালেঞ্জিং। একটা ভীতিও কাজ করে। কেননা মানুষ এখন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। যদি পান থেকে চুন খসে আমাকে কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। সবকিছুকে মাথায় রেখেই চরিত্রায়ণ করতে হয়, অভিনয় করতে হয়। খুবই কঠিন ব্যাপার সেটা। তবে, হ্যাঁ টিম যদি ভালো হয়, পরিচালক যদি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভাবান হন, তা হলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।
ইটিভি ভারত: এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই ধরনের গল্প কতটা প্রাসঙ্গিক?
টোটা রায়চৌধুরী: 'পথের দাবী' লেখা এবং লেখার নেপথ্যে যে কাহিনি তা আগামী একশো বছর এবং তার পরের একশো বছরেও প্রাসঙ্গিক থাকবে। কারণ প্রতিবাদের গল্প সবসময়েই প্রাসঙ্গিক হয়। কারণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তো সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ ছিল 'পথের দাবী' লেখাটা। মানুষ যখনই প্রতিবাদ করবে মনে রাখতে হবে গত একশো বছর ধরে 'পথের দাবী' প্রতিবাদের নিদর্শন হয়ে থেকে গিয়েছে।
ইটিভি ভারত: সেই সময়েও 'ব্যান' কালচার ছিল। 'পথের দাবী'ও ব্যান হয়েছিল।
টোটা রায়চৌধুরী: শাসক বা শক্তির অসহিষ্ণুতা যখনই বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ পায় তখনই তারা খাড়াটা নামিয়ে আনে। এটা সর্বকালের নিয়ম। আগামীতেও থাকবে। কোনওদিনই ঘুচে যাবে না। শক্তি কোনওদিন প্রতিবাদ আর প্রতিবাদের ভাষা সহ্য করতে পারে না। তা বলে প্রতিবাদ বন্ধ করলে চলবে না, করতেই হবে।
ইটিভি ভারত: এই চরিত্রের জন্য অফার আসায় প্রথমেই কি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন?
টোটা রায়চৌধুরী: সৃজিতকে 'না' আমি কখনোই বলব না। ওঁর সঙ্গে কাজ করার মধ্যে একটা অন্য আনন্দ কাজ করে। ও যখন আমাকে ফোন করেছে তখনই আমি বুঝেছি নিশ্চয়ই কিছু ভাবনাচিন্তা করেই আমাকে ফোনটা করেছে। সবটা শোনার পর যেটা বুঝেছি সেটা হল অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অনেক অনুশীলন করতে হবে, করেওছি। আমাকে একটা ব্লু প্রিন্ট করে দেওয়া হয়েছিল শরৎবাবু যে সময়ে 'পথের দাবী' লিখছেন সেই সময়ে কীভাবে হাঁটতেন, কথা বলতেন, সেই সময়ে ওঁর শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল। সেগুলো রপ্ত করতে হয়েছে আমাকে। বাকিটা সৃজিত অভিনয়ের সময় বলে দিয়েছে কীভাবে কী করতে হবে। অনেকসময় আমিও আমার মতামত জানিয়েছি। সবার আলোচনা, বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই কাজটা এগিয়েছে।
ইটিভি ভারত: শরৎচন্দ্র হিসেবে নিজের লুকটা দেখে এক লহমায় কেমন লেগেছিল? পরিবার কী বলেছিল?
টোটা রায়চৌধুরী:: আমি কাজের সময়েই নিজেকে দেখেছি। কোনও ছবি আমি সেট থেকে নিই না। কারণ সেটা খুব অপেশাদারিত্ব বলে মনে করি আমি। তাই বাড়ির লোকেরা পরে দেখ আমার লুক, যখন একটা প্রি-টিজার বেরোয়। দেখেই চমকে উঠেছিল তারা। তারা জানত যে এরকম একটা চরিত্র আমি করছি। আমার কাছেই শুনেছে। তবে, যে লুকটা তারা দেখল সেটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ভালোই লাগল তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে।
ইটিভি ভারত: এখনও কেমন চরিত্রের খিদে আছে?
টোটা রায়চৌধুরী: অনেকগুলো চরিত্রই আছে যা আমার করা হয়নি। আমার মনে হয় একটা নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে শরৎচন্দ্রের চরিত্রে আমাকে দেখার পর। পরিচালকরা হয়তো আরেকটু জটিল, কঠিন চরিত্রে আমাকে ভাবতে পারবেন এই চরিত্রটাতে দেখার পর। আশা করছি সেরকমই। এমন অনেক চরিত্র আছে যা আমার কাছে আসেনি। তা বলে আমি কখনও হতাশ হইনি। ক্ষণিকের খারাপলাগা কাজ করেছে। তবে, একদিনের ঘুমের মধ্যেই তা কেটে যায় আমার। পরদিন থেকে আবার নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। মনে মনে ভাবি, হয়তো আমার যোগ্যতা ছিল না বলে পাইনি। নিজেকে আরও তৈরি করতে হবে।
ইটিভি ভারত: 'উত্তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর শেষদিনে টোটা রায়চৌধুরীর পারফরম্যান্স সবাই দেখতে চেয়েছিল। বঞ্চিত হল কেন?
টোটা রায়চৌধুরী: কথা ছিল তো নাচব। কিন্তু পায়ের চোট সব ভেস্তে দিল। ডাক্তার সাতদিনের রেস্ট বলে দিলেন। নাচ তো দূরের কথা, প্রোগ্রামে যেতেও পারলাম না। এর মধ্যে অন্য কোনও সমীকরণ খুঁজলে ঠিক হবে না। আমি চোটের জন্য পারিনি।
ইটিভি ভারত: এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই ছবির সঙ্গে কতটা 'ইনভলভ' হবে বলে মনে হয়?
টোটা রায়চৌধুরী: এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই 'ইনভলভ' হবে। কারণ তারা তাদের শিকড়টা সম্বন্ধে জানতে আজকাল সময় ব্যয় করছে দেখছি। সমাজ মাধ্যমে দেখছি এ আই দিয়ে তারা অতীত নিয়ে অনেক রিলস তৈরি করছে। বিশেষকরে বাংলার গৌরবময় অতীতকে নিয়ে। তাছাড়া কিছু কিছু থিম কোনওদিনই পূরণ হয় না। 'পথের দাবী'র নেপথ্যে যে গল্পটা সেটা নতুন করে বাঙালি দেখবে এই ছবিতে। এই ব্যাপারে আমি একশো শতাংশ আশাবাদী এবং প্রত্যয়ী। এক্ষেত্রে একটা কথা বলতেই হয়, কর্মক্ষেত্রে সৃজিত একেবারে অন্য মানুষ। প্রত্যেকটা শট, প্রত্যেকটা ফ্রেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সৃজিত বলে, আমরা খুব কম বাজেটে কাজ করি। কিন্তু আমাদের পরিশ্রম, মেধা যেন অপরিসীম হয়। কাজটা ওঁর কাছে ভক্তির, উপাসনার। এই সৃজিতকে দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই। তাই এই ছবিটা নিয়েও আমি আশাবাদী।
ইটিভি ভারত: সাম্প্রতিককালে ইন্ডাস্ট্রিটাকে নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী?
টোটা রায়চৌধুরী:: প্রথমেই সাধুবাদ জানাই। ইন্ডাস্ট্রির ভালো হলে আমার ভালো লাগবে। দেখতে পাচ্ছি, অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। আমি স্বাগত জানাই। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় কোনও সাহায্য করতে পারলে করব। আমরা সব চলে যাবো। ইন্ডাস্ট্রিটা থেকে যাবে।
ইটিভি ভারত: আপনি 'চিরযুবা'। আজকের এই দূষণের যুগেও নিজেকে এত ফিট আর এনার্জেটিক রাখেন কীভাবে?
টোটা রায়চৌধুরী: একটা জীবনশৈলীতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, যার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। অযথা দুশ্চিন্তা করি না, ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে আতঙ্কিত হই না। আমার খুব সাধারণ জীবনযাপন, চাহিদাও অল্প। সহজ কথায় আমার জীবনযাপন খুব পকেট ফ্রেন্ডলি। এক কাপ কফিতেই আনন্দ পাই, ভালো সিনেমা দেখলে, ভালো বই পড়ে আনন্দ পাই, দুশ্চিন্তায় জড়াই না নিজেকে। তাই হয়তো...।