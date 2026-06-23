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লক্ষ্মীদের সঙ্গে এক মঞ্চে টোটা রায়চৌধুরী, কী ঘটল তারপর?

‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এর জুন মাসের মেগা ফিনালেতে এবারের বিশেষ অতিথি টোটা রায়চৌধুরী। জমজমাট খেলায়

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লক্ষ্মীদের সঙ্গে এক মঞ্চে টোটা (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 3:07 PM IST

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কলকাতা, 23 জুন: বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় গেম শো ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এর জুন মাসের মেগা ফিনালে পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরী। অভিনয়, ফিটনেস, মার্শাল আর্ট এবং নৃত্যশৈলীর জন্য পরিচিত এই অভিনেতার উপস্থিতিতে জমে উঠবে শোয়ের এই বিশেষ পর্ব। অনুষ্ঠানে টোটা রায়চৌধুরী তাঁর অসাধারণ নাচের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে নেবেন বলে জানা গিয়েছে চ্যানেলের তরফে।

‘টাকি ও টাকি’, ‘আই অ্যাম আ ডিস্কো ড্যান্সার’ এবং ‘জীবনে কি পাব না’ গানের তালে তাঁর পারফরম্যান্স মঞ্চে এনে দেবে এক অন্য মাত্রা। দর্শকের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে উঠবে শোয়ের পরিবেশ, দাবি চ্যানেলের। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে মিউজিক্যাল চেয়ার রাউন্ডও। অংশগ্রহণকারীরা নেচে-গেয়ে খেলায় অংশ নেবেন জনপ্রিয় ছবি 'দার্জিলিং জমজমাট' -এর বিখ্যাত ফেলুদা থিমের সুরে, যা পর্বটিকে আরও উপভোগ্য করে তুলবে বলে মনে করছেন নির্মাতারা।

তবে শুধু বিনোদন নয়, প্রতিযোগীদের জীবনসংগ্রামের গল্পও শুনবেন টোটা। শো'তে এসে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে টোটা জানান, "'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এর প্রতিযোগীরা অত্যন্ত বাস্তব ও অনুপ্রেরণাদায়ী। জীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা ইতিবাচক মনোভাব, আত্মবিশ্বাস এবং হাসিমুখে নিজেদের স্বপ্নপূরণের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, যা আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে।"

ক্রমশই ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ শুধু একটি গেম শো নয়, বরং স্বপ্ন, সংগ্রাম এবং আশার গল্প তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। জুন মাসের মেগা ফিনালেও সেই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে বিনোদন, আবেগ এবং অনুপ্রেরণার এক অনন্য মেলবন্ধনের মাধ্যমে। আগামী 30 জুন সন্ধ্যা 7টায় সান বাংলায় সম্প্রচারিত হবে ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’-এর জুন মাসের মেগা ফিনালে। দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে এক বিশেষ সন্ধ্যা।

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লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
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