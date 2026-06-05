প্রেমিকার ছেলের হাতে নৃশংসভাবে খুন 81 বছর বয়সী জনপ্রিয় অভিনেতা

প্রেমিকার ছেলের হাতে নৃশংসভাবে খুন 81 বছর বয়সী জনপ্রিয় অভিনেতা
911-এ ফোন পেয়ে পুলিশ পৌঁছে যায় লস অ্যাঞ্জেলেসের টারজানা এলাকায় ৷ সেখানেই হলিউড অভিনেতা জেমস হ্যান্ডিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 1:42 PM IST
লস অ্যাঞ্জেলেস (আমেরিকা), 5 জুন: মায়ের প্রেম মেনে নিতে পারছিলেন না ৷ তাই 81 বছর বয়সী প্রেমিক তথা প্রখ্যাত অভিনেতাকে খুন প্রেমিকার ছেলের ৷ তারপর 911- এ ফোন করে পুলিশে খোদ খবর দেন অপরাধী নিজে ৷ খুন হয়েছেন 'টপ গান: ম্যাভেরিক' এবং 'জুমানজি' খ্যাত হলিউড অভিনেতা জেমস হ্যান্ডি ৷ 911-এ ফোন পেয়ে পুলিশ পৌঁছে যায় লস অ্যাঞ্জেলেসের টারজানা এলাকায় ৷ সেখানেই অভিনেতা জেমস হ্যান্ডিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা অনুযায়ী, প্রেমিকার ছেলের হাতেই ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন জনপ্রিয় এই অভিনেতা।
ঘটনাটি ঘটেছে 3 জুন, বুধবার সকাল সাড়ে 9টা নাগাদ ৷ ওয়েস্ট ভ্যালি এলাকার টহলরত পুলিশ কর্মকর্তারা আরউইন স্ট্রিটের 19200 ব্লকে কোনও এক অজ্ঞাত সমস্যার বিষয়ে পাওয়া একটি রেডিও কলের প্রেক্ষিতে সেখানে উপস্থিত হন। 911-এ ফোন করে অভিযুক্ত বলেছিলেন, "আমিই পাপী মানুষটিকে খুন করেছি।" ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ বাড়ির সামনের রাস্তায় 81 বছর বয়সী অভিনেতা জেমস হ্যান্ডিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ৷ তাঁর বুকে ছুরিকাঘাতের গভীর ক্ষত ছিল। এরপরেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অভিনেতাকে ৷
এক পুলিশ আধিকারিক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, "লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার ডিপার্টমেন্টের প্যারামেডিকরা অভিনেতাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ সন্দেহভাজন ব্যক্তি তথা অপরাধী ঘটনাস্থলেই পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ পুলিশ আসতেই জানান যে, তাঁরা যাঁকে খুঁজছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি। অভিযুক্ত ওই ঠিকানাতেই তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকতেন ৷ আর তাঁর মা ছিলেন প্রয়াত অভিনেতা জেমস হ্যান্ডির প্রেমিকা।"
ঘটনায় পুলিশ 44 বছর বয়সী অভিযুক্ত মাইকেল গ্লেডহিলকে গ্রেফতার করেছে ৷ 20 লাখ ডলার জামিনের শর্তে ভ্যান নাইস জেলে বন্দি অভিযুক্ত ৷ অভিনেতার এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নিশ্চিত করছি যে, বুধবার টারজানায় হামলায় নিহত ব্যক্তি ছিলেন অভিনেতা জেমস হ্যান্ডি।" পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, 2022-এর 'টপ গান: ম্যাভেরিক' ছাড়াও, জেমস হ্যান্ডিকে 2017 সালে 'লোগান'-এ হিউ জ্যাকম্যানের চিকিৎসা করা চিকিৎসক হিসাবে দেখা গিয়েছিল। এছাড়াও অভিনেতার কেরিয়ারের ঝুলিতে রয়েছে 1995 এর 'জুমানজি', 'দ্য রকেটিয়ার', 'ব্রাইটন বিচ মেমোয়ার্স', 'দ্য ভার্ডিক্ট' এবং 'কে-9'-এর মতো সিনেমা। হ্যান্ডিকে টেলিভিশনেও দেখা গিয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আলিয়াস', 'মেলরোজ প্লেস' এবং 'এনওয়াইপিডি ব্লু'।