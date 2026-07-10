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ফেডারেশনের অস্তিত্ব রক্ষায় পথে নামছেন কলাকুশলীরা, আর কী দাবি মুখ্যমন্ত্রী-বিজেপি সভাপতির কাছে ?

অভিভাবকহীন টলিপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতির হস্তক্ষেপের দাবিতে পথে নামতে চলেছে 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'।

tollywood-technicians-and-artists-are-taking-to-the-streets-to-safeguard-the-federations-existence
ফেডারেশনের অস্তিত্ব রক্ষায় পথে নামছেন কলাকুশলীরা (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 1:07 PM IST

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কলকাতা, 10 জুলাই: এআইএফইসি দ্বারা অনুমোদিত অসম ও ওড়িশা-সহ 26টি গিল্ডের অভিভাবক সংস্থা 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' আজ সংকটের মুখে। প্রাক্তন সভাপতি শ্রী ঘরে। তাই একপ্রকার অভিভাবকহীন এই সংগঠন। এই ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর হস্তক্ষেপের দাবিতে জুলাইয়ের দ্বিতীয় রবিবার টলিপাড়ায় ছুটির দিনে কোনও শুটিং ব্যাহত না করে পথে নামতে চলেছেন কলাকুশলীরা। সকল কলাকুশলীকে পায়ে পা মেলানোর ডাক দেওয়া হয়েছে। সকলকে সাদা পোশাকে আসার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কলাকুশলীদের কথায়, ফেডারেশন শুধুই একটি সংগঠন নয়, এটি হাজার হাজার সিনে কলাকুশলীর অধিকার, মর্যাদা, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার প্রতীক। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, ঐক্য ও সংগ্রামের এই প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করা প্রত্যেক সিনে কলাকুশলীর নৈতিক দায়িত্ব। 12 জুলাই দুপুর 3টেয় হাজরা মোড় থেকে রবীন্দ্র সদন অবধি পদযাত্রায় শামিল হবেন কলাকুশলীরা। দাবি একটাই, হাজার হাজার কলাকুশলীর জীবিকা, অধিকার ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার্থে 58 বছরের ঐতিহ্যবাহী 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র অস্তিত্ব রক্ষা।

tollywood-technicians-and-artists-are-taking-to-the-streets-to-safeguard-the-federations-existence
আর কী কারণে প্রতিবাদ ? (সংগৃহীত)

প্রসঙ্গত, রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই অভিভাবকহীন 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র অন্তর্গত কলাকুশলীরা। কফিনে শেষ পেরেক পড়ে যখন শ্রীঘরে যান এই সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। ফলে, কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার একজন অভিভাবকের। এই সময়েই 'কনফেডারেশন' নামে একটি সংগঠনের কথা বলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। যেখানে চারটি ছাতার তলায় নিয়ে আসা হবে সকল কলাকুশলীকে। সেখানেও দানা বাঁধে প্রশ্ন হাজার হাজার কলাকুশলীর সমস্যার কথা কীভাবে শুনবে মাত্র চারটে গিল্ড? এরপর শমীক ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন 'কনফেডারেশন'-এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। পাপিয়া অধিকারীও তাঁর কথায় মান্যতা দিয়ে বলেন, "সভাপতি একদম ঠিক কথাই বলেছেন। এটা কোনও ট্রেড ইউনিয়ন নয়। ইন্ডাস্ট্রির কাজকর্ম চালিয়ে নেওয়ার জন্য একটা ছাতার দরকার ছিল, যার নাম ঠিক করা হয় 'কনফেডারেশন'।" অথচ, তিনিই ঘোষণা করেছিলেন

'কনফেডারেশন' নামক নতুন এই সংস্থাটি দিল্লির সঙ্গে সংযুক্ত ৷ সব কলাকুশলীকে এক ছাতার তলায় এনে কাজ করানোই এর মূল লক্ষ্য ৷ পাপিয়া অধিকারী বলেন, "টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি এখনও গড়ে ওঠেনি ৷ সেটা তৈরি করতে হবে ৷ এখন টালিগঞ্জ ফিল্ম ট্রেড রয়েছে ৷ নতুন করে গড়ে তুলব টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি।" তিনি আরও বলেন, "কনফেডারেশন আগের ফেডারেশনের কাজ খতিয়ে দেখবে ৷ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। আর না করতে পারলে সরে যেতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে৷ প্রত্যেক শিল্পী, টেকনিশিয়ান যাতে কাজ পায় সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ অনেকেই পাঁচ দিনও কাজ পান না এখানে ৷ সেটা তো চলবে না। মুম্বইয়ের মতো কাজের শিফট তৈরি করার ইচ্ছা আছে ৷ কনফেডারেশন দিল্লির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে সহায়তা পাওয়া যাবে।"

ওদিকে শমীক ভট্টাচার্য ঘোষণা করলেন এই সবগঠটির সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। ফলে, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন বেশ সংকটের মুখে তা বলাই বাহুল্য। টেকনিশিয়ানরাই যদি অস্তিত্ব সংকটে ভোগেন তা হলে চলবে কী করে লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়া? তাই আর দেরি না করে রবিবার পথে নামবেন কলাকুশলীরা। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু আগেই ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানিয়েছিলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আর্জি খুব তাড়াতাড়ি একজন যোগ্য মানুষকে ফেডারশনের অভিভাবকের আসনে বসানো হোক। না হলে ইন্ডাস্ট্রিতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হবে না।" আর এবার সেই আর্জি নিয়েই পথে নামতে চলেছেন কলাকুশলীরা।

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SUVENDU ADHIKARI FCTWEI
SHAMIK BHATTACHARYYA
শুভেন্দু অধিকারী
টলিউড ফেডারেশন
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