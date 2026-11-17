শুটিং করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! মাত্র 46 বছর বয়সে প্রয়াত টলিউডের লাইটবয় পিন্টু মণ্ডল
Tollywood's Technician Person Dies: একটি হিন্দি সিনেমার শুটিং লোকেশন পরিবর্তনের সময় গাড়ি খাদে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে লাইট ডিপার্ট্মেন্টের টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 4:45 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: শুটিং করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! মাত্র 46 বছর বয়সে প্রাণ হারালেন কলকাতার লাইট বিভাগের কর্মী পিন্টু মণ্ডল। জানা গিয়েছে, 16 নভেম্বর গ্যাংটকে শুটিং চলাকালীন লোকেশন পরিবর্তনের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি গাড়ি। গাড়িটি উল্টে যাওয়ায় গুরুতর আহত হন পিন্টু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয় গ্যাংটকের এসটিএনএম হাসপাতালে। মৃত্যুর সঙ্গে একদিন লড়াই করার পর 17 নভেম্বর সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ ৷
কোন ছবির শুটিংয়ে ঘটল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা? জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের প্রযোজনা সংস্থা ম্যাডক ফিল্মসের আসন্ন ছবি ‘মিশন মির্চি’র শুটিং চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটে। কুণাল দেশমুখ পরিচালিত এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন বিজয় বর্মা এবং জয়দীপ আহলাওয়াত। ছবির শুটিংয়ের জন্য কলকাতা থেকে লাইট বিভাগের কর্মী হিসেবেই যোগ দিয়েছিলেন পিন্টু মণ্ডল। তিনি ‘লাইট অ্যান্ড লাইট’ (কলকাতা)-এর অধীনে কাজ করতেন। তথ্য অনুযায়ী, 15 থেকে 20 নভেম্বর পর্যন্ত গ্যাংটক এবং সংলগ্ন এলাকায় ছবির শুটিংয়ের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু শুটিংয়ের দ্বিতীয় দিনেই ঘটে যায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। 16 নভেম্বর দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পিন্টুকে। পরদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।
তবে এই ঘটনার পর মৃত কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে প্রযোজনা সংস্থার ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ, পিন্টুর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত প্রযোজনা সংস্থার তরফে কোনও স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়নি। আদৌ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে কি না, হলে তার পরিমাণ কত, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা দৃশ্যমান পদক্ষেপের খবর সামনে আসেনি। অন্যদিকে, মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পরেও ছবির শুটিং অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে গিয়ে এভাবে প্রাণ হারানোয় শোকের ছায়া নেমে এসেছে টলিউডের টেকনিশিয়ান মহলে। পিন্টু মণ্ডলের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর সহকর্মী ও পরিচিতরা।