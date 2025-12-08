ব্রেন টিবি থেকে মানসিক রোগ, মুছে গিয়েছে অনেক স্মৃতি; টলিউডের নামী স্টাইলিস্ট স্যান্ডির পাশে বিয়াস-শ্রীলেখা

ব্রেন টিবি থেকে মানসিক রোগ, মুছে গিয়েছে অনেক স্মৃতি; টলিউডের নামী স্টাইলিস্ট স্যান্ডির পাশে বিয়াস-শ্রীলেখা
স্যান্ডির চরম অবস্থা দেখে কী বললেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 4:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 ডিসেম্বর: একে কি নিয়তির খেলা বলা যায় ? কী প্রচন্ড রকম পরিহাস ! একসময়ে টলিউডের ব্যস্ত স্টাইলিস্ট ছিলেন তিনি ৷ টলিউডের বড় বড় তারকা তথা অভিনেত্রীকে সাজিয়েছেন ৷ আজ তাঁর এই পরিস্থিতি দেখে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না ৷ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় ফ্যাশন স্টাইলিস্ট সন্দীপন ঘোষাল (Sandip Sandy Ghosal), যাঁকে স্যান্ডি বলেই চেনে টলিউডের মানুষ ৷ আজ তাঁর অবস্থা দেখলে চোখের জল আটকে রাখতে পারবেন না ৷
বছর খানেক আগেও টলিপাড়ার আলোচিত স্টাইলিস্ট স্যান্ডি মানসিক রোগে আক্রান্ত ৷ সেই কথা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে সাহায্যের আবেদন দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা অভিনেত্রী বিয়াস রায়ের (Beas Roy) ৷ দীর্ঘ বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি স্যান্ডির বর্তমান পরিস্থিতি, অসহয়তা নিয়ে লিখছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
কী হয়েছে স্যান্ডির ?
বিয়াসের কথায়, "সন্দীপের পুরনো রোগটা হল ব্রেইন টিউবারকিউলোসিস। ব্রেইন টিবি হলে মানুষের ব্রেইন সেল গুলো ড্যামেজ হয়ে যায় ৷ কেও চলে যায়, না ফেরার দেশে। কেও ফিরে আসে মৃত্যুকে ছুঁয়ে ৷ ব্রেইন টিবির আফটার এফেক্টে এপিলেপ্টিক অ্যাটাক আসে। বমির ফিলিং আসে মাঝে মাঝেই। মেমরি প্রচন্ড ভাবে লস হয়। বিভিন্ন টাইম জোনে ঘোরাফেরা করে। লং টার্ম, শর্ট টার্ম দুটো মেমরিই খুব বেশী হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ এগুলো সব ওর হয় এখন।"
বিয়াস জানান, 7-8 মাস আগে সেলিমপুরের রাস্তায় পুরনো কাজের দিদির সঙ্গে একদিন তাঁকে হাঁটতে দেখেন ৷ 2006- এর পর তাঁদের কোনও যোগাযোগ ছিল না ওর সাফল্য এবং ব্যস্ততার কারণে ৷ তিনি লেখেন, "সেদিনটা আমার জন্য প্রচন্ড শকিং ছিল। আমি সেই সপ্তাহ জুড়ে শুধু কেঁদেছিলাম। তখন যখন স্যান্ডিকে দেখি ওর হাত পা সরু কাঠির মত হয়ে গিয়েছিল। পুরো শরীর, মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। শরীর থেকে মনে হয়েছিল যেন কেও সব রক্ত শুষে নিয়েছে। চুল তখনও খানিকটা বড় ছিল। "
এরপর অভিনেত্রী স্যান্ডির শারীরিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থার কথা জানান ৷ তিনি লেখেন, "ও কখনোই হেসে কথা বলতনা। বেশীর ভাগ সময়েই ও শুধু কাঁদতো কথা বলার সময়। এই নভেম্বর মাসে প্রথম ও হঠাৎ হাসাহাসি শুরু করল। গান গাইতে শুরু করল। পাগলামিটা ঠিক আছে। মেনেই নিয়েছি। ওর এই সাডেন চেঞ্জটা আমাকে আশাবাদী করে তুলল। আর সেদিন থেকেই ওকে নিয়ে ছবি, ভিডিয়ো দিতে শুরু করলাম। "
অভিনেত্রীর পোস্ট অনুযায়ী, ব্রেন টিবি হয়েছিল ৷ সেটার লম্বা চিকিৎসাও হয়েছে ৷ সেই রোগটা আর এখন নই ৷ কিন্তু সাইড এফেক্টস রয়ে গিয়েছে ৷ আমি স্যান্ডির অসময়ে সর্বোতভাবে পাশে আছি, ছিলাম এবং থাকবোও এবং প্রমাণ করে দেব মানুষের অজ্ঞতা কতটা ভুল! আর দায়িত্ব এড়িয়ে বাঁচা তো যায় না। আমার শারীরিক পরিশ্রম একটু বেড়েছে হয়ত। মানসিক ধকলও কম যাচ্ছে না। কিন্তু তাও আমি মানি Duty Until Death!"
একসময়ে যে সকল তারকাদের নিজের হাতে সাজিয়েছেন, ঘুরেছেন দেশ-বিদেশ আজ সেই সব কথা একদমই মনে নেই স্যান্ডির ৷ গ্র্য়াজুয়েশনের কিছু কথা মনে পড়ে ৷ জীবনের আলোময় যে সময়টা কাটিয়েছেন, তার অনেকটাই ভুলে গিয়েছেন স্যান্ডি ৷ তাঁকে পুনরায় জীবন প্রবাহতে ফেরাতে বিয়াস মরিয়া চেষ্টা চালিয়েে যাচ্ছেন ৷ পাশাপাশি, অন্য তারকাদেরও এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন ৷ শ্রীলেখা মিত্র (Sreelekha Mitra), বিয়াসের ভিডিয়ো শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
শ্রীলেখার প্রতিক্রিয়া
ক্যাপশনে লেখেন, "সন্দীপ থেকে স্যান্ডি, ইন্ডাস্ট্রির এক সময়ে়র সবচেয়ে বেশি চাওয়া কস্টিউম ডিজাইনার, এত ব্যস্ত থাকতো সেই সময় যে হিরোইনদের ওর সময় অনুযায়ী চলতে হত ৷ আজ এই অবস্থায় ওকে দেখে খারাপ লাগছে ৷ কোনও কিছুই স্থায়ী নয় মানুষের জীবনে এটাই চরম সত্য ৷ আমার এই পোস্টের মাধ্যমে সকলের কাছে আবেদন করছি, ওর পাশে থাকার জন্য ৷ ওকে ফের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য় করুন ৷"