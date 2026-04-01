ফাইটার-স্টান্টম্যানদের জন্য বাজেট ধরা থাকলে হয়ত রাহুলের এমন হত না- চিত্ত কবিরাজ

ফাইটার-স্টান্টম্যানদের জন্য বাজেট ধরা থাকলে হয়ত রাহুলের এমন হত না- চিত্ত কবিরাজ
চিত্ত কবিরাজ বলেন, "কেউ জলে শুটিং করলে আমরা কেবল দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখি। আর প্যাডিং থাকে আমাদের সঙ্গে। বিপদের ঝুঁকি সেখানে থাকে না।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন একাধিক। নিরাপত্তার চরম গাফিলতির অভিযোগ উঠছে নির্মাতাদের দিকে। শিল্পী, টেকনিশিয়ানদের নিরাপত্তার জন্য এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোনও বাজেট নেই- এমন দাবি তুলে রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। একই অভিযোগের সুর টলিপাড়ার খ্যাতনামা ফাইট মাস্টার চিত্ত কবিরাজের কণ্ঠেও। তাঁরও দাবি কিছু টাকা খরচ করে স্টান্টম্যান নেওয়া হলে ঝুঁকি অনেকটাই এড়ানো যায়, হয়তো বা পুরোটাই। এই প্রোডাকশন হাউজ কেন সেটা করেনি সেটা ওনারাই ভালো বলতে পারবেন।
চিত্ত কবিরাজ এদিন ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, "এরকম ক্ষেত্রে যেখানে জলে নেমে শট হচ্ছে সেখানে স্টান্ট ডিরেক্টর, স্টান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অবশ্যই প্রয়োজন। যাতে বিপদ বুঝলেই তাঁকে রক্ষা করা যায়। শুধু তাই নয়, অনেকসময়েই জলে ঝাঁপ দেওয়ার দৃশ্য থাকে সেখানে আর্টিস্ট ঝাঁপ দিলেও সঙ্গে স্টান্টম্যান থাকেন সবসময়। অনেকসময় আর্টিস্টের হয়ে সেই কাজ স্টান্টম্যানও করেন। চার তলা বাড়ি থেকে ঝাঁপ দেওয়ার দৃশ্য স্টান্টম্যানরাই করে থাকেন।"
চিত্ত কবিরাজের কথায়, "একইভাবে বলব, বাবুঘাটে, হাওড়া ব্রিজের নীচে গভীর গঙ্গায় জাহাজ থেকে কাউকে ছুঁড়ে ফেলা হলে তাঁকে আমরা তুলে নিয়ে আসি। হাওড়া ব্রিজের নীচের জল কতটা গভীর সবাই জানেন। আর জোয়ার থাকাকালীন এর কীরকম অবস্থা হয় সেটাও সবার জানা। ওরকম জায়গায় শুট করে আমরা আবার ফিরে আসি। ফলে কোনও অসুবিধাই হয় না। একজন আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ানের নিরাপত্তা খুব জরুরি। আর তার জন্য যেগুলো দরকার তা হল এখানে ফাইট মাস্টার, ফাইট অ্যাসিস্ট্যান্ট, টোটাল কেবল সেট আপ দরকার। এর আগে বহু সিরিয়াল আমাদেরকে সেফটির জন্য নিয়েছে। এরা কেন নিল না বুঝতে পারলাম না। ওনারাই বলতে পারবেন।"
তিনি আরও বলেন, "আউটডোরে গেলে গাড়ি, খাওয়াদাওয়া, হোটেল সবকিছুর বাজেট হয়। সেখানে প্রয়োজন থাকলে ফাইট মাস্টার বা স্টান্টম্যানদের জন্যও যদি বাজেট রাখা হয় তা হলে বিপদের ঝুঁকি থাকে না। রাহুলের ক্ষেত্রে একটা কথা বলা যায়, মানলাম আমাদের নেওয়া হয়নি। কিন্তু ওখানে তো যারা ঘুরতে যায় তাদের জন্যও অনেক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। তাদের মধ্যে থেকেও যদি কারোর সাহায্য নেওয়া হত তা হলেও তো হত। শুনলাম নাকি পুলিশ প্রশাসনের কাছে এই শুটিংয়ের কোনও খবরই ছিল না। কোনও অনুমতি ছাড়াই নাকি কাজ চলছিল।"
কবিরাজ জানান, "আমরা হিরোকে সবসময় সাপোর্ট দিই। কেননা হিরো চেঞ্জ হয় না কখনও, হলেও খুব কম। হিরো টেনে নিয়ে যান ছবি। তাই তাঁকে সেফটি দেওয়াও আমাদের কাজ। 'জুলফিকর'-এ বুম্বা দা, পরম দা, দেব দা'কে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে দেখা গিয়েছে, ওঁদের সঙ্গে আমরাও ছিলাম।" এই প্রসঙ্গে আরও একটি দিক তুলে ধরেন চিত্ত কবিরাজ। বলেন, "প্রযোজক বাজেট করার সময় যাঁদের উপর দায়িত্ব দেন তাঁরা প্রোডাকশন ম্যানেজার। কোথায় থাকা হবে, কী রকম গাড়ি লাগবে, সবকিছুর কী বাজেট, এ ছাড়া গাড়ি লোকেশনের বাজেট সবই তাঁকে দিতে হয় প্রযোজককে। এর মধ্যে যদি আমাদের ফাইটার, স্টান্টম্যনদের জন্যও একটা বাজেট ধরা থাকত তা হলে হয়ত রাহুলের সঙ্গে এমন হত না। সামান্য টাকা বাঁচাতে গিয়ে একটা প্রাণই চলে গেল। খুব খারাপ লাগছে।"
চিত্তর কথায়, "কেউ জলে শুটিং করলে আমরা কেবল দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখি। আর প্যাডিং থাকে আমাদের সঙ্গে। দেখলাম বেশ কিছুক্ষণ জলে ছিল রাহুল। অনেক পরে তোলা হয়েছে ওকে। আর তার জেরেই এত বড় দুর্ঘটনা। আমাদের ফেডারেশনের স্বরূপ দা আমাদের সকলের নিরাপত্তা নিয়ে অনেক কথা বলে আসছেন। আগুন, জল, চারতলা বাড়ির উপর থেকে ঝাঁপ সবকিছুতে আমরা থাকি হিরো, হিরোইনদের বাঁচাতে। তবে, নিরাপত্তা দেওয়ার পর কিছু ঘটলে সেটা ভাগ্য। অনেকে নিরাপত্তা না নিয়ে কাজ করানোর ঝুঁকি নেন, টাকা বাঁচাতে। আর টাকা বাঁচাতে গিয়েই ঘটে দুর্ঘটনা। গলায় ফাঁস লাগার মতো ঘটনাও ঘটেছে, কারওর হাত ভেঙেছে। আরও কত কী হয়েছে।..."
