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Special: থিম সং-এর আগমনে কি হারিয়ে যাচ্ছে সাবেক পুজোর নস্ট্যালজিয়া ? কী বলছেন আজকের প্রজন্মের শিল্পীরা?

নতুনকে বরণ করতে গিয়ে কি হারিয়ে যাচ্ছে সাবেক পুজোর গানের নস্ট্যালজিয়া? নাকি নতুনকে বরণ করে নিয়েই অধিক খুশি আজকের প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পীরা? সরেজমিনে নবনীতা দত্তগুপ্ত।

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থিম সং-এর আগমনে কি হারিয়ে যাচ্ছে সাবেক পুজোর নস্ট্যালজিয়া ? (এএনআই/ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 5:01 PM IST

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কলকাতা, 22 জুলাই: পুজোর বাকি আর বেশিদিন নেই ৷ শারদীয়ার (Durga puja 2026) আগমনী হাওয়া বইতে না বইতেই মন যেন অজান্তেই ফিরে যায় এক অন্য সময়ে। কাশফুল, নীল আকাশ, নতুন জামার গন্ধের পাশাপাশি যে জিনিসটা বাঙালির পুজোকে পূর্ণতা দেয়, তা হল পুজোর গান (Pujor Gaan)। শিল্পীদের একগুচ্ছ গানের সংকলন নিয়ে পুজোর ক্যাসেট, পরবর্তীতে পুজোর গানের সিডির মধ্যেই লুকিয়ে থাকত পুজোর আবেগ।

'থাকত' বলা হচ্ছে এই কারণে যে- আজ সময় বদলেছে । ক্যাসেট, সিডির জায়গা নিয়েছে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম আর প্লে-লিস্ট। একগুচ্ছ গান একটা সংকলনে আর পাওয়া যায় না। আসে সিঙ্গলস। আর তার সঙ্গে থাকে মানানসই ভিডিয়ো। একইভাবে পুজোর উৎসবে আজ জায়গা করে নিয়েছে পুজোর 'থিম সং'। বড় থেকে ছোট-অসংখ্য পুজো কমিটি তাদের ভাবনা, বার্তা ও থিমকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তৈরি করছে নিজস্ব 'থিম সং' (Durja Puja theme songs)। ফলে একটি গানই হয়ে উঠছে একটি পুজোর পরিচয়।

অর্থাৎ, পুজোর 'থিম সং' শুধুমাত্র এখন আর প্রচারমূলক গান নয়। হয়ে ওঠে সেই বছরের ভাবনার সুরেলা প্রকাশ। কখনও পরিবেশ রক্ষার বার্তা, কখনও নারীশক্তির উদযাপন, কখনও লোকসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, আবার কখনও সম্প্রীতি ও মানবিকতার আহ্বান-সবকিছুই উঠে আসে গানের কথা, সুর এবং উপস্থাপনায়। নতুনকে বরণ করতে গিয়ে কি হারিয়ে যাচ্ছে সাবেক পুজোর গানের নস্ট্যালজিয়া ? নাকি নতুনকে বরণ করে নিয়েই অধিক খুশি আজকের প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পীরা ?

পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আজও পুজোর গান মানে আমার কাছে পুরনো দিনের গান, যেমনটা শুনে এসেছি ছোটবেলা থেকে। যেমন আশা ভোঁসলে জি'র কণ্ঠে 'মাছের কাঁটা, খোঁপার কাঁটা', মিতা চ্যাটার্জির কণ্ঠে ' পালকিতে বউ চলে যায়'-এর মতো আরও কত শিল্পীর কত জনপ্রিয় বাংলা গান। পুজো আসলে এসব গানগুলো না বাজলে পুজোই মনে হয় না। কোনও কোনও প্যান্ডেলে সানাই বাজতে শুনি। কিছু কিছু প্যান্ডেলে একেবারেই বাজে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তন হয়। তেমনি পুজোয় কী গান বাজবে সেটাও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। থিম সং আমিও প্রচুর গেয়েছি ভালোই লাগে গাইতে। আসলে আমার কাছে পুজো মানে প্রচুর আনন্দ, দেদার আড্ডা, মাত্রাহীন খাওয়াদাওয়া আর গান তো আছেই। আমি পুরনো এবং নতুন দুটোকেই ভালোবাসি।"

এখন সোশাল মিডিয়ার যুগ ৷ সেখানে ক্রমশ বাড়ছে 'থিম সং'-এর গুরুত্ব। পুজোর উদ্বোধনের আগেই সেই গান ছড়িয়ে পড়ে ইউটিউব, ফেসবুক কিংবা ইনস্টাগ্রামে। অনেক সময় সেই গানই মানুষের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করে-কী হতে চলেছে এবারের থিম? ফলে মণ্ডপে যাওয়ার আগেই শুরু হয়ে যায় উৎসবের আবহ। পুজো প্যান্ডেলগুলোতেও দিনভর বাজতে থাকে সেই থিম সং। থিম সং তৈরির সঙ্গে যুক্ত থাকেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, শিল্পী ও সংগীতশিল্পীরা। অনেক সময় সিনেমার মতো করেই তৈরি হয় মিউজিক ভিডিয়ো, যেখানে ফুটে ওঠে মণ্ডপের শিল্পভাবনা, প্রতিমা, আলোকসজ্জা এবং পাড়ার মানুষের অংশগ্রহণ কখনও বা প্রেম। ফলে একটি গান হয়ে ওঠে পুরো পুজোর আবেগের ধারক ও বাহক।

সঙ্গীতশিল্পী বিশাখজ্যোতি বলেন, "আমার যখন গানবাজনা বোঝার সময় হল তখন প্রায় নব্বই দশকের শেষের দিক। তখন থেকে পুজো প্যান্ডেলে গান বাজতে শুনতাম। কিশোর কুমার, কুমার শানু, আশা ভোঁসলে, রূপঙ্কর বাগচি, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেন, ইন্দ্রানী সেন, শ্রীকান্ত আচার্যের গান বাজতে শুনলেই পুজোর পুরোপুরি স্বাদটা পেতাম। আমরা কেউ যে মণ্ডপে বসে বসে গানগুলো শুনতাম তা নয় কিন্তু। কিন্তু কোথাও গিয়ে আমাদের নার্ভাস ইকো সিস্টেমের মধ্যে সেটা বসে গিয়েছিল যে ওই গানগুলো বাজতে থাকা মানেই পুজোর আনন্দ। তখনকার সেইসব গান গোটা পুজোর মরশুমটাতে কীভাবে যে আমাদের আনন্দ দিত সেটা শুধুমাত্র ওই সময় যারা জন্মেছে তারাই আমার সঙ্গে সহমত হতে পারবে।"

বিশাখ আরও বলেন, "এখন মণ্ডপে থিম সং বাজে। আমি এর বিরোধী নই। থিম সং একটা পুজোর অস্তিত্ব প্রকাশ করে। তার মানে এই নয় যে সারাক্ষণ একটা প্যান্ডেলে সারাদিন ধরে থিম সং বাজবে আর কমার্শিয়াল অ্যাড বাজবে। এতে বাংলা মৌলিক গান শোনা মানুষের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পুজোর সময় যে বাংলা গানগুলো প্যান্ডেলে আগে বাজত সেগুলো আরও বেশি পপুলার হয়ে যেত। সারাবছর ধরে মানুষ ওইসব গানগুলি শুনত। ক্যাসেট বিক্রিও বাড়ত। আজকের মৌলিক গানগুলিও যদি প্যান্ডেলে বাজে তা হলে সেই গানগুলিও ব্যবসা দিতে পারে। আরও নতুন গান আসার সম্ভাবনা থাকে। আর না বাজলে মিউজিক কোম্পানিগুলিও আর গান নিয়ে আসার আগ্রহ পায় না। এরকম চলতে থাকলে একদিন হারিয়ে যাবে বাংলা মৌলিক গান।"

বিশাখজ্যোতির মতে, বাংলা ছবির গানও জনপ্রিয়তা পায় পুজো প্যান্ডেলে। ভালো গান থেকে যায় মানুষের মনে। তাই প্যান্ডেলে 'থিম সং' বাজা উচিত । কিন্তু তার সঙ্গে বাজানো হোক বাংলা আধুনিক, ছায়াছবির গানও। আসলে দুর্গাপুজো বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব আর তাই 'বাংলা গান'-এর প্রাধান্য পাওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশাখ ৷

তিনি বলেন, "আমি গুজরাতে দেখেছি, গণপতি বাবার পুজোর সময় একটাও হিন্দি গান বাজে না। তবে, গণপতি বাবাকে নিয়ে কোনও হিন্দি গান হলে সেটা বাজায়। একইভাবে ডান্ডিয়া, নবরাত্রি, বৈশাখীতে গুজরাতে গুজরাতিরা নিজেদের ভাষার গান বাজিয়েই সেলিব্রেট করে। খুব গর্বিত ওরা নিজেদের ভাষার গান নিয়ে। তবে হ্যাঁ, কোনও হিন্দি গানের মধ্যে গুজরাতি ফ্লেভার থাকলে সেটা তারা বাজায়। আর আমাদের দুর্গাপুজোর অস্তিত্বই লুকিয়ে আছে ঢাক, কাঁসর, বাংলা গান, হুলুধ্বনি, শাখ বাজানোর মধ্যে। কিশোর কুমার, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাঙালির আবেগ। তাঁদের গাওয়া গানগুলি আমাদের পুজোকে পুজোর আমেজ দেয়। পুজোয় তাঁদের গাওয়া জনপ্রিয় গান এবং তার পরবর্তী প্রজন্ম এবং আজকের প্রজন্মের বাংলা গান না বাজলে আমরা সংস্কৃতিগতভাবে পিছিয়ে পড়ব আস্তে আস্তে। পুজোয় ওই গানগুলি বাজলে আরও বেশি জনপ্রিয়তা পায়। তাতে ফের গান তৈরির ইচ্ছা তৈরি হয় মিউজিক রেকর্ডিং কোম্পানিগুলির মধ্যে। আমি চাই থিম সং বাজুক প্যান্ডেলে, বাজুক বিজ্ঞাপণী গানও। সঙ্গে অবশ্যই থাকুক শিল্পীদের মৌলিক বাংলা গান।"

একটা সময়ে পুজোয় আসত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে, কিশোর কুমার কিংবা পরে নচিকেতা, কবীর সুমন, অঞ্জন দত্তদের নতুন গানের ক্যাসেট। সেই গানগুলো শুধু বিনোদন ছিল না, ছিল উৎসবের আবেগ। সকালে জানলা খুলতেই দূরের কোনও ক্লাবের মাইকে ভেসে আসত আগমনী গান। বিকেলে প্যান্ডেল হপিংয়ের সময়ে শোনা যেত কোনও শিল্পীর কণ্ঠে পুজোর নতুন গান। অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে দশমীর সিঁদুরখেলা-সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকত সেই সুর। কিন্তু বর্তমানে সোশাল ট্রেন্ডে গা ভাসাতে গিয়ে, পুরনো শিকড় যেন ভুলতে বসেছে জেন জি ৷

গায়িকা শুচিস্মিতা চক্রবর্ত্তী বলেন, "পুজোর গান মানে আমার কাছে এক কথায়, 'পুজোর গান=পুজো' অথবা 'পুজো=পুজোর গান'। কিছু কিছু গান আছে যেগুলো মানেই পুজো বলে মনে হয় আমার। আমার বাড়ি মেদিনীপুরে। ছোটবেলা, কিশোরীবেলা পুরোটাই কেটেছে মেদিনীপুরে। আমার বাড়ির সামনে তিন-চারটে পুজো হত। ফলে, তিন-চারটে পুজোর নানারকমের গান ভেসে আসত কানে। ষাট, সত্তর, আশি, নব্বইয়ের দশকের কত গান বাজত সারাদিন ধরে। যে গানটা আমার প্রিয় বাজত সেই গানটার দিকে আমি মনোনিবেশ করতাম। জানলার ধারে বসে গান শুনেও আমি পুজো পার করে দিতে পারতাম। লতা মঙ্গেশকর , আশা ভোঁসলে, গীতা দত্ত, মান্না দে, কিশোর কুমার, মহম্মদ রফি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান আর পুজো আমি আলাদা করতে পারি না।"

শুচিস্মিতা বলতে থাকেন, "আমাদের মনের ক্যামেরাটা কোনও একটা মুহূর্ত ক্যাপচার করে রাখে। আর সেটা যুগের পর যুগ থেকে যায় মনের মধ্যে। এখনও কিছু কিছু গান বাজলে আমি টাইম ট্রাভেল করে ছোটবেলার পুজোয় মেদিনীপুর পৌঁছে যাই। গানগুলো শুনলে কত কী মনে পড়ে যায়। প্যান্ডেলে ওই গানটা যখন শুনছিলাম সেদিন কোন জামাটা পরেছিলাম, কী হয়েছিল, কারা ছিল সেখানে তখন সব মনে পড়ে যায়।এখনও ওই গানগুলোকে সেলিব্রেট করি।"

শিল্পী বলেন, "মেদিনীপুরে খুব একটা সানাই বাজতে শুনতাম না। ঢাক বাজত। সকালে ঢাকের আওয়াজে ঘুম ভাঙত। একটু বেলা হলে গান বাজত আর মাঝেমাঝে ঢাকও। এমনও হয়েছে যে একটা প্যান্ডেল থেকে আরেকটাতে যাচ্ছি গানটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কোনও প্যান্ডেলে বাজতে থাকা গান খুব পছন্দের হলে সেটা পুরোটা শুনে অন্য প্যান্ডেলে যেতাম। এখন গান শোনা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে হলেই ইউটিউবে শুনতে পারি। তখন একটা ভালো লাগা গান শুনতে হলে অপেক্ষা করতে হত। সব গানের সিডি বা ক্যাসেট হাতের কাছে পেতাম তাও নয়। কোনও প্যান্ডেলে বা টিভিতে চলার অপেক্ষায় থাকতাম। নস্ট্যালজিক হওয়া, সেটাই যেন চলে গিয়েছে। আমরা তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি। তখন পুজো মিষ্টি গানের সঙ্গে সেলিব্রেট করা হত। আমার ছোটবেলাতেও দেখেছি থিম পুজো। কিন্তু থিম সং এর প্রচলন তখনও হয়নি। পুরনো গান, কারেন্ট সিনেমার গান, অ্যালবামের গানই বাজত। তবে, আমার কাছে পুজো মানে পুজোর গান।"

শারদীয়ার আমেজ তৈরি করতে পুজোর গান আর থিম সং দুটোই প্রাসঙ্গিক ৷ আসলে পুরনোকে সঙ্গে নিয়ে নতুনের পথে এগিয়ে চলাই পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ ৷ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শিল্পীদের মতে পুজোর গানের আবেদন চিরন্তন। সত্তর বা আশির দশকের পুজোর অ্যালবাম মানুষ বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছে, আগামীতেও শুনবে ৷ আর পুজোর থিমের গান সাময়িক। যে বছরের পুজো, সেই বছরের মণ্ডপের সঙ্গেই এর প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যায়।

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DURGA PUJA 2026
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DURJA PUJA THEME SONGS
দুর্গা পুজোর গান থিম সং
DURGA PUJOR GAAN VS PUJO THEME SONG

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