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'ব্যান' কালচার উড়িয়ে কাজে বহাল সোমনাথ কুণ্ডু, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন আর্জি রূপসজ্জা শিল্পীর ?

সোমনাথ কুণ্ডু আগেই জানিয়েছিলেন যতই তাঁকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ আসুক না কেন, প্রযোজক তাঁকে নিয়েই কাজ করতে চান। আর সেটাই হল।

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রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 3:00 PM IST

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কলকাতা, 7 জুলাই: আর কোনও জল্পনা, অনিশ্চয়তা নেই। নেই প্রশ্নও। 'একা' ছবির অভিনেতাদের সাজানোর দায়িত্বে বহাল রইলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডুই। তিনিই সাজিয়ে তুলবেন অভিনেতাদের।
সোমনাথ কুণ্ডু ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে আগেই জানিয়েছিলেন যতই তাঁকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ আসুক না কেন, প্রযোজক তাঁকে নিয়েই কাজ করতে চান। আর সেটাই হল। ‘একা’ ছবির অভিনেতাদের সাজানোর দায়িত্বে বহাল রইলেন তিনি।

ইটিভি ভারতকে তিনি জানিয়েছেন, "কাজ করছি পুরোদমে। এখন পুরুষদের অংশের শুটিং চলছে, তাই হেমা মুন্সী এখনও আসেননি। আমিই আছি। উনি কাজ শুরু করবেন 14 জুলাই থেকে। যেমন আগে কাজ করছিলাম এই ছবিতে, তেমনই করছি। প্রযোজক আগেই বলেছিলেন উনি আমাকে নিয়েই কাজ করতে চান। আমি ছাড়া উনি অন্য কাউকে দিয়ে এই কাজটা করাতে পারবেন না। ওঁর ইচ্ছাপূরণ হল।"

tollywood-make-up-artist-somnath-kundu-works-in-a-movie-ahead-of-ban-rumors
প্রসেনজিতের সঙ্গে রূপসজ্জা শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু (সংগৃহীত)

সোমনাথ আরও বলেন, " আমি চাই এরকম যেন আর কখনও না ঘটে কারোর সঙ্গে। সবাই যেন যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায়। কাউকে যেন এভাবে হঠাত করে বাদ দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ আর না আসে।" মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সোমনাথের আর্জি, "খুব তাড়াতাড়ি একজন যোগ্য মানুষকে ফেডারশনের অভিভাবকের আসনে বসানো হোক। না হলে ইন্ডাস্ট্রিতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হবে না।"

প্রসঙ্গত, 2 জুলাই হঠাতই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে ‘একা’ ছবির রূপসজ্জার দায়িত্ব থেকে সোমনাথকে ‘ব্যান’ করার নির্দেশ এসেছে। আরও শোনা যায় যে এই সোমনাথ এবং তাঁর সমসাময়িকেরা অনেক বছর ধরে কাজ করছেন। এ বার নতুনদের সুযোগ দেওয়া হোক- এই যুক্তি খাঁড়া করেই নাকি সোমনাথের জায়গায় নাম উঠে আসে তাঁরই এক জুনিয়রের। সোমনাথকে ব্যান করার নেপথ্যে টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর নাম উঠে আসে।

সেই সময় নিজের অবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানান সোমনাথ। অনুরোধ করেন, তিনি যেন এই পরিস্থিতি বিবেচনা করেন। লিখিতভাবে জানান টলিউড দেখভালের দায়িত্ব যে আট সদস্যদের কমিটির প্রস্তাব ঘোষিত হয়, তাঁদের কাছেও। আর তার পরেই জট কেটে গেল, বাদ দেওয়া হচ্ছে না সোমনাথ কুণ্ডুকে। কাজে বহাল রয়েছেন তিনি।

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সোমনাথ কুণ্ডু
MAKE UP ARTIST SOMNATH KUNDU ON BAN

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