উত্তর কলকাতার প্রেক্ষাপটে পর্দায় আসছে মিষ্টি প্রেমের গল্প, নেপথ্যে পরিচালক শ্রীজিত

উত্তর কলকাতার প্রেক্ষাপটে পর্দায় আসছে মিষ্টি প্রেমের গল্প, নেপথ্যে পরিচালক শ্রীজিত
জানা গিয়েছে, এটি হবে উত্তর কলকাতার পটভূমিতে নির্মিত একটি ব্যতিক্রমী রোম্যান্টিক কমেডি। গল্পে থাকবে প্রেম, হাস্যরস, পারিবারিক সম্পর্ক এবং উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী আবহ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 2:39 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 জুলাই: রহস্য, যুদ্ধভিত্তিক কাহিনি থেকে শুরু করে সঙ্গীতনির্ভর গল্প-প্রতিটি ছবিতেই ভিন্ন স্বাদের বিষয়বস্তু তুলে ধরে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছেন পরিচালক শ্রীজিত (Srijeet)। আরজে ফিল্ম অ্যান্ড সিনিভার্স ফিল্ম অ্যান্ড স্টুডিও-এর কর্ণধার হিসেবে ইতিমধ্যেই তিনটি ভিন্নধর্মী সিনেমা তৈরি করে তিনি। দীর্ঘ তিন বছরের বিরতির পর এবার তিনি শুরু করতে চলেছেন তাঁর ব্যানারের চতুর্থ প্রযোজনা, যা হতে চলেছে একটি রোম্যান্টিক কমেডি।
পরিচালক শ্রীজিতের প্রথম সিনেমা 'বঙ্গ রহস্য'-এ মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন সুমিত সমাদ্দার এবং বরুণ চক্রবর্তী। রহস্যঘেরা গল্প ও শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য ছবিটি দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করে।
দ্বিতীয় সিনেমা 'ওয়ার'-এ শ্রীজিত তুলে ধরেন এক ভিন্নধর্মী বিষয়। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী সাহা এবং সুদীপ মুখোপাধ্যায়। বাস্তবধর্মী উপস্থাপনা এবং শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয় ছবিটিকে বিশেষভাবে আলোচনায় নিয়ে আসে। তাঁর তৃতীয় সিনেমা 'গানের ওপারে'-তে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন জনপ্রিয় অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্য। সঙ্গীত, আবেগ এবং সম্পর্কের সূক্ষ্ম রসায়নকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই ছবিও দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং পরিচালক হিসেবে শ্রীজিতের বহুমাত্রিক চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছে।
এবার প্রায় তিন বছর পর নতুন উদ্যমে শুরু হতে চলেছে আরজে ফিল্ম-এর চতুর্থ প্রযোজনা। ছবির শিরোনাম এখনও প্রকাশ্যে না এলেও জানা গিয়েছে, এটি হবে উত্তর কলকাতার পটভূমিতে নির্মিত একটি ব্যতিক্রমী রোম্যান্টিক কমেডি। গল্পে থাকবে প্রেম, হাস্যরস, পারিবারিক সম্পর্ক এবং উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী আবহ, যা দর্শকদের কাছে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে।
পরিচালক শ্রীজিত জানিয়েছেন, এই ছবিতে টলিউডের এক জনপ্রিয় তারকা নায়ককে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে। পাশাপাশি থাকবেন ইন্ডাস্ট্রির একাধিক গুণী অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান নবাগত শিল্পী। খুব শিগগিরই ছবির নাম, তারকা তালিকা এবং ফার্স্ট লুক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে।
নিজের নতুন ছবি প্রসঙ্গে শ্রীজিত বলেন, "প্রায় তিন বছর পর আবার নতুন প্রযোজনার কাজ শুরু করছি। সবসময় চেষ্টা করি দর্শকদের জন্য ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে আসতে। এবার উত্তর কলকাতার পটভূমিতে একটি রোম্যান্টিক কমেডি নির্মাণ করছি। আশা করি, এই ছবি দর্শকদের হাসাবে, আবেগ ছুঁয়ে যাবে এবং নতুনভাবে বিনোদন দেবে। খুব শিগগিরই ছবির নাম ও শিল্পীদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে।"
পরিচালক শ্রীজিতের নতুন এই প্রযোজনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই টলিউডে তৈরি হয়েছে যথেষ্ট আগ্রহ। রহস্য, যুদ্ধভিত্তিক গল্প এবং সঙ্গীতনির্ভর চলচ্চিত্রের পর এবার রোম্যান্টিক কমেডির মাধ্যমে তিনি দর্শকদের সামনে কী নতুন চমক নিয়ে আসেন, সেদিকেই এখন নজর বাংলা সিনেপ্রেমীদের।