পরিবেশ-প্রকৃতির কথা বলতে আসছে 'গাছেরও প্রাণ আছে'
গাছ ও প্রকৃতি বাঁচাতে সিনেমার হাত ধরে নতুন উদ্যোগ পরিচালকের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2025 at 10:09 AM IST
হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিকে দিকে। কিন্তু পরিবেশ রক্ষা করে ক'জন? দূষণের মাত্রা দিনদিন বাড়ছে। পাশাপাশি লাফিয়ে বাড়ছে গাছ কেটে বহুতল নির্মাণের কাজ ৷ এই অবস্থায় পরিবেশ আর প্রকৃতির মতো সঙ্কটে বোধহয় আর কেউ নেই। আর যে কোনও বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে সিনেমা বা নাটকের জুড়ি মেলা ভার ৷ তাই দর্শকের দরবারে আসছে নতুন বাংলা ছবি 'গাছেরও প্রাণ আছে'।
সম্প্রতি মহরৎ হয়ে গিয়েছে এই ছবির। ছবিটির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন সমীর দাস বৈরাগ্য, যাঁর আপকামিং সিনেমা 'সাজবদল' খুব শীঘ্রই মুক্তির অপেক্ষায়। ছবির গল্প এখনই সামনে আনতে নারাজ নির্মাতারা। তবে, ছবির নামেই বোঝা যাচ্ছে এটি গাছ এবং প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি গল্প। যে গল্প নিয়ে আজকের দিনে কাজ হয় না বললেই চলে। পরিচালক জানিয়েছেন, "খুব শীঘ্রই শুরু হবে এই ছবির শুটিং। শুটিং হবে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং কলকাতার বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে। সব দিক ঠিক থাকলে আগামী বছরই মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি।"
এই ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপের দায়িত্বে রয়েছেন বাংলাদেশের পূর্ণিমা রায়, যা এই প্রকল্পকে আরও আন্তর্জাতিক রূপ দিচ্ছে। প্রধান চরিত্রে রয়েছে তিনজন শিশুশিল্পী। ওরাই গল্পের আবেগকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা। নাম করা অভিনেতাদের উপস্থিতি এই ছবিতে নেই। রয়েছে গল্প বলার অসীম ইচ্ছা। অভিনয় করেছেন জ্যোতিষ্ক, দ্বীপ, সোনাক্ষী, বরুণ চক্রবর্তী, প্রদীপ ধর, কৃতীশ চক্রবর্তী ও রোহান গামা মীর। মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন রাহি, যিনি চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলোর লুক ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।
নির্মাতাদের কথায়, প্রকৃতি ও মানবিকতার মেলবন্ধনে নতুন এক গল্প নিয়ে হাজির হতে চলেছে 'গাছেরও প্রাণ আছে'। এখন দেখার অপেক্ষা, এই সিনেমা বাংলা চলচ্চিত্রপ্রেমীদের হৃদয়ে কতটা জায়গা করে নিতে পারে ।