ETV Bharat / entertainment

ফেডারেশন সভাপতির দেখানো পথে মুক্তি পেল 'দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'

প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে কী বললেন পরিচালক জয়ব্রত ?

tollywood-director-jayabrata-das-talks-about-releasing-bengali-movie-the-academy-of-fine-arts
মুক্তি পেল 'দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 নভেম্বর: অনেক জলঘোলার পর আজ সাড়ম্বরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল জয়ব্রত দাস (Jayabrata Das) পরিচালিত বাংলা ছবি 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় যে ছবিটি আজ অর্থাৎ 21 নভেম্বর মুক্তি পাবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন ছবির পরিচালক জয়ব্রত দাস, ডিস্ট্রিবিউটর শতদীপ সাহা। জানা যায়, শুরুর দিকে এই ছবির মুক্তি নিয়ে ফেডারেশনের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হলেও পরে এই ছবির মুক্তির ব্যাপারে গাইড করেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস।

পরিচালক এদিন বলেন, "আমি এবং আমাদের টিম প্রথমে ভেঙে পড়েছিলাম। তবে, ফাইনালি রিলিজ করছে ছবিটা। শতদীপ দা অনেক চেষ্টা করেছেন হলের জন্য। এটা ঠিক আমরা যে কয়েকটি জায়গায় ছবিটা দেখাতে পারব সেগুলির বেশিরভাগই প্রাইম টাইমে নয়। তাতেও আমাদের আফসোস নেই। কেননা আমরা শুধু ছবিটাকে সিনেমা হলে দেখাতে চেয়েছিলাম, তা সে যে সময়েই হোক। সেটা হচ্ছে তাতেই আমরা খুশি।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা ফেডারেশনের এত নিয়মকানুন জানতাম না ৷ আমরা বন্ধুরা মিলে ছবিটা বানাই। এরপর আমাদের ফান্ড ফুরিয়ে গেলে প্রযোজকের খোঁজ করতে থাকি যাতে বাকি কাজটা কেউ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তার জন্য একটা ট্রেলার মতো বানিয়েছিলাম আমরা। অনেককে দেখাই। অনেকেই বলেছেন এরকম ছবি বাংলায় হয় না ৷ এরপর প্রতীক চক্রবর্তী এগিয়ে আসেন। এগিয়ে আসেন শতদীপ সাহাও। সেখানেও বিপত্তি ৷ মুক্তি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। তবে, প্রতীক চক্রবর্তী তাঁর অন্যান্য ছবির বকেয়া টাকা মেটানোর পর ছবির মুক্তি নিয়ে আর কোনও সমস্যা হয়নি। তাই মুক্তি পাচ্ছে ছবিটা। "

ডিস্ট্রিবিউটর শতদীপ সাহা বলেন, "আমি সিনেমার স্বার্থে এই ছবিটা রিলিজ করতে চেয়েছি। এর আগেও আমি এরকম স্বাধীন ছবি রিলিজ করিয়েছি। চেয়েছিলাম এটাও করি। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস আমাদের গাইড করেছেন। যতটা আশা করেছিলাম তার থেকে বেশি হল পেয়েছি আমরা। আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই ছবিটাকে।"

TAGGED:

THE ACADEMY OF FINE ARTS
JAYABRATA DAS
SWAROOP BISWAS
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস
THE ACADEMY OF FINE ARTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.