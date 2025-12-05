নেপথ্যের কারিগরদের সম্মান জানাবে ফেডারেশন, আসছে 'উৎকর্ষ সম্মান'
ফেডারেশনের 56 বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এহেন উদ্যোগ, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।
Published : December 5, 2025 at 10:08 AM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: নেপথ্যের কারিগরদের সম্মান জানাতে ফেডারেশনের নয়া উদ্যোগ ‘উৎকর্ষ সম্মান’। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের ভাবনায় জন্ম নিয়েছে এই প্রয়াস। মূলত সেই সব কলাকুশলীদের মর্যাদা দেওয়া হবে, যাঁরা নীরবে দিনের পর দিন কাজ করে যান, অথচ তাঁদের কথা কেউ জানতেই পারে না। তাঁদের কেউ চেনেও না। আগামী 14 ডিসেম্বর টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে আয়োজিত হবে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।
পরিচালনা, সহ-পরিচালনা কিংবা মেকআপের মতো বিভাগ এখন নানা পুরস্কার মঞ্চে প্রাপ্য স্বীকৃতি পায়। ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত মোট গঠিত 27টি গিল্ড। এর মধ্যেই রয়েছেন অসংখ্য সিনেকর্মী, যাঁদের অবদান অসামান্য। যেমন আর্ট সেটিং থেকে লাইট সেটিং, সাউন্ড ডিজাইন যাঁরা করেন তাঁদের স্বীকৃতি দেয় না কেউ। অথচ তাঁদের ছাড়া শুটিং অচল। তাঁদেরকে সম্মান জানানো দরকার বলে মনে করেছেন ফেডারেশন সভাপতি। ফেডারেশনের 56 বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এহেন উদ্যোগ, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।
সিনেমা থেকে শুরু করে সিরিয়াল, ডকুমেন্টরি, শর্টফিল্ম, মাইক্রো ড্রামা, বিজ্ঞাপন কিংবা ইউটিউব— দিন দিন বাড়ছে প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা। এর নেপথ্যে থাকা মানুষগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রমেই তৈরি হয় কোনও নতুন সৃষ্টি। তাঁদের সেই অবদানের প্রতি সম্মান জানানোই।‘উৎকর্ষ সম্মান’-এর মূল উদ্দেশ্য। এদিন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইন্ডাস্ট্রি এত ভালো ভালো কাজ করতে পারে তাঁরা পাদপ্রদীপের নীচে আসতে পারেন না কখনও। আমরা এক বছর আগে থেকেই তাঁদের সম্মান জানানোর কথা ভাবছিলাম। এবার তা করতে চলেছি।"
এই বছরের শুরু থেকেই ফেডারেশনকে কেন্দ্র করে সামনে এসেছে হরেক রকমের বিতর্ক, যা মামলা মোকদ্দমা অবধি পৌঁছে গিয়েছে। কাজের পরিবেশে তৈরি হয়েছিল চাপানুতোর। তবে, শুরুর দিন থেকেই কথার মাধ্যমে সব সস্যার সমাধান হয় এমন দাবি রেখেছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস। আর সেটাই সত্যি হচ্ছে এবার। একে একে ফেডারেশনমুখী হয়েছেন এক সময়ের বিরোধী পরিচালকেরা। টেকনিশিয়ানদের সুযোগ সুবিধার জন্যও নানা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সিনেমায় কাজের সময়সীমা বৃদ্ধিতে টেকনিশিয়ানদের স্বস্তি মিলেছে, আবার ছোটপর্দার কর্মীদের 30 শতাংশ এবং বড়পর্দার টেকনিশিয়ানদের 33 শতাংশ পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হয়েছে।
এখানেই শেষ নয়, উন্নত মানের পুষ্টিকর খাবার, প্রতিটি স্টুডিয়োতে ক্যান্টিনের ব্যবস্থা, মহিলাদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচাগার- সবই হচ্ছে একে একে। এরপর থেকে টেকনিশিয়ানদের মনের খোঁজও রাখবে ফেডারেশন। মানসিক অবসাদ যেন কারোকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে না পারে তার জন্যই মাসে তিন দিন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা আসবেন টেকনিশিয়ানে। তাঁদের কাছে নিজেদের মনের কথা খুলে বলতে পারবেন টেকনিশিয়ানরা ৷ মিলবে জীবনের সঠিক দিশা।
ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গঠিত হয়েছে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি এবং একটি পৃথক পর্যবেক্ষণ কমিটি।